фармакодинамика. Мупироцин является главным антибактериальным компонентом группы структурно зависимых метаболитов, получаемым при ферментации Pseudomonas fluorescens. Механизм действия мупироцина заключается в подавлении бактериальной изолейцил-трансфер-РНК-синтетазы, благодаря чему не ожидается перекрестной резистентности к другим антибиотикам.

В минимальных ингибирующих концентрациях мупироцин обладает бактериостатическими, а в более высоких концентрациях — бактерицидными свойствами, которые достигаются при местном применении.



Чувствительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus* Streptococcus spp. Микроорганизмы, приобретенная резистентность которых может быть проблематичной: Метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA) Метициллинрезистентный коагулазонегативный Staphylococci (MRCoNS) Резистентные микроорганизмы: Corynebacterium spp. Micrococcus spp.



*Клиническая эффективность была продемонстрирована для чувствительных изолятов в утвержденных клинических показаниях.

Предельные значения чувствительности к мупироцину (минимальная ингибирующая концентрация) для Staphylococcus aureus:

чувствительные: ≤1 мг/л;

резистентные: >256 мг/л.

Фармакокинетика. В исследованиях показано, что при местном применении мупироцина системная абсорбция лекарственного средства крайне незначительна. Для воссоздания возможного усиленного системного проникновения мупироцина при нанесении на пораженные участки кожи или васкулярные участки, такие как слизистая оболочка, проведены исследования в/в применения мупироцина. Мупироцин быстро выводился из плазмы крови путем метаболизма в виде мониевой кислоты, которая, в свою очередь, преимущественно выводилась с мочой.