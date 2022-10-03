пред применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Не превышать указанных доз.

Содержит парацетамол.

Одновременное применение с другими препаратами, содержащими парацетамол, может привести к передозировке. Передозировка парацетамола может вызвать печеночную недостаточность, которая может обусловить необходимость пересадки печени или привести к смерти.

Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими препаратами для лечения ринита, а также лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата пациентам с нарушениями функции почек и печени.

Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени. В течение курса лечения избегать употребления алкоголя.

Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Перед применением препарата необходима консультация врача, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, оказывающие антикоагулянтный эффект.

Применение препарата у лиц, которые голодают, может создавать угрозу повреждения печени.

Перед применением препарата следует посоветоваться с врачом пациентам с феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы, поскольку они могут быть склонными к развитию задержки мочеиспускания, пациентам с болезнью Рейно (которая может проявляться возникновением боли в пальцах рук и ног в ответ на холод или стресс), пациентам с АГ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, нарушением функции печени и почек.

Препарат применять с осторожностью у пациентов, склонных к повышению АД, с затрудненным мочеиспусканием, болезнью Рейно, больных БА, лиц пожилого возраста. Фенилэфрин, входящий в состав препарата, может вызвать приступы стенокардии.

Если по рекомендации врача препарат применять в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и периферической крови.

Случаи печеночной дисфункции/недостаточности зарегистрированы у пациентов со сниженным уровнем глутатиона, например у пациентов, серезно пострадавших от недоедания, анорексии, с низким индексом массы тела или хронической алкогольной зависимостью.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола, повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.

Это лекарственное средство не следует применять у пациентов, принимающих другие симпатомиметики (например противоотечные препараты, средства для угнетения аппетита и амфетаминовые психостимуляторы).

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Если признаки заболевания не начнут исчезать в течение 3 дней лечения или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, необходимо обратиться к врачу.

Хранить препарат вне поля зрения детей и в недоступном для детей месте.

Препарат содержит понсо 4R (E124), поэтому может вызвать аллергические реакции.

Кроме того, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, поскольку он содержит сахарозу.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не применять в период беременности.

Парацетамол и фенилэфрин могут выделяться в грудное молоко, поэтому в случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения препаратом следует воздержаться от управления транспортными средствами или техникой, требующего повышенной концентрации внимания.