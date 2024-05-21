препарат не следует вводить в/в.

Парентеральное введение витамина В 12 может временно влиять на диагностику фуникулярного миелоза или пернициозной анемии.

Длительное применение витамина В 6 : более 6–12 мес в дозах >50 мг/сут или в дозах >1000 мг/сут (более 2 мес) возможно возникновение обратимой периферической сенсорной нейропатии. В случае возникновения симптомов периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо откорректировать дозу препарата и, если необходимо, прекратить лечение.

Препарат содержит соединения натрия. Это необходимо учитывать пациентам, находящимся на бессолевой диете. Ампула может содержать остатки калия.

Поскольку препарат содержит витамин В 6 , следует с осторожностью применять препарат у пациентов с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, с выраженными нарушениями функции почек и печени.

У пациентов с новообразованиями, кроме случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В 12 , не следует применять препарат.

Препарат не применяют при тяжелой форме декомпенсации сердечной деятельности и стенокардии.

Поскольку препарат содержит лидокаин, следует учесть, что при обработке места инъекции дезинфицирующими р-рами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития местной реакции в виде болезненности и отека.

Поскольку лидокаин оказывает выраженное антиаритмическое действие и может сам выступать в качестве аритмогенного фактора, который способен обусловить развитие аритмии, с осторожностью необходимо применять препарат у лиц с жалобами на аритмию в прошлом.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с сердечной недостаточностью умеренной степени, артериальной гипотензией умеренной степени, неполной AV-блокадой, нарушением внутрижелудочковой проводимости, нарушениями функции печени и почек умеренной степени (клиренс креатинина —10 мл/мин), нарушениями функции дыхания, эпилепсией, после операций на сердце, при генетической предрасположенности к гипертермии, ослабленных больных и пациентов пожилого возраста.

При применении лидокаина обязательным является ЭКГ-контроль. В случае нарушений деятельности синусного узла, удлинения интервала P–Q, расширения QRS или при развитии новой аритмии следует снизить дозу или отменить препарат.

Перед применением лидокаина при заболеваниях сердца (гипокалиемия снижает эффективность лидокаина) необходимо нормализовать уровень калия в крови.

При в/м введении возможно повышение концентрации креатинина, что может привести к ошибке при установлении диагноза острого инфаркта миокарда.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью рекомендованное ежедневное потребление витамина В 1 составляет 1,4–1,6 мг, для витамина В 6 — 2,4–2,6 мг. В период беременности эти дозы могут быть превышены, если у пациента отмечается дефицит витаминов В 1 и В 6 .

Витамины В 1 и В 6 проникают в грудное молоко. Высокие дозы витамина В 6 могут уменьшать количество молока.

Препарат содержит 100 мг витамина В 6 в ампуле, поэтому его не следует применять в период беременности и/или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

Если во время лечения препаратом наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.