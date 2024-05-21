Витацертин (Vitacertin) (339126) - инструкция по применению ATC-классификация
Витацертин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нейротропные витамины группы В оказывают благоприятное воздействие на воспалительные и дегенеративные заболевания нервов и двигательного аппарата. Их применяют для устранения дефицитных состояний, а в высоких дозах они выявляют анальгезирующие свойства, улучшают кровообращение, нормализуют работу нервной системы и процесс кроветворения.
Витамин В1 является важным активным веществом. В организме витамин В1 фосфорилируется с образованием биологически активных тиаминдифосфата (кокарбоксилаза) и тиаминтрифосфата.
Тиаминдифосфат как коэнзим принимает участие в важных функциях углеводного обмена, которые имеют решающее значение в обменных процессах нервной ткани, влияют на проведение нервного импульса в синапсах. При недостаточности витамина В1 в тканях происходит накопление метаболитов, в первую очередь молочной и пировиноградной кислоты, что приводит к различным патологическим состояниям и расстройствам деятельности нервной системы.
Витамин В6 в своей фосфорилированной форме (пиридоксаль-5'-фосфат, PALP) является коэнзимом ряда ферментов, взаимодействующих в общем неокислительном метаболизме аминокислот. Посредством декарбоксилирования они участвуют в образовании физиологически активных аминов (адреналина, гистамина, серотонина, дофамина, тирамина), посредством трансаминирования — в анаболических и катаболических процессах обмена (например глутамат-оксалоацетаттрансаминаза, глутаматпируваттрансаминаза, γ-аминомасляная кислота, a-кетоглутараттрансаминаза), а также в различных процессах расщепления и синтеза аминокислот. Витамин В6 действует на 4 разных этапах метаболизма триптофана. В процессе синтеза гемоглобина витамин В6 катализирует образование α-амино-β-кетоадининовой кислоты.
Витамин В12 необходим для процессов клеточного метаболизма. Он влияет на функцию кроветворения (внешний противоанемический фактор), принимает участие в образовании холина, метионина, креатинина, нуклеиновых кислот, обладает обезболивающим действием.
Фармакокинетика. После парентерального введения тиамин распределяется в организме. Около 1 мг тиамина распадается ежедневно. Метаболиты выводятся с мочой. Дефосфорилирование происходит в почках. Биологический Т½ тиамина составляет 21 мин. Накопления тиамина в организме не происходит благодаря ограниченному растворению в жирах.
Витамин В6 фосфорилируется и окисляется до пиридоксаль-5'-фосфата. В плазме крови пиридоксаль-5'-фосфат и пиридоксаль связываются с альбумином. Транспортируемой формой является пиридоксаль. Для прохождения через клеточную мембрану пиридоксаль-5'-фосфат, связанный с альбумином, гидролизируется ЩФ в пиридоксаль.
Витамин В12 после парентерального введения образует транспортные белковые комплексы, которые быстро абсорбируются печенью, костным мозгом и другими пролиферативными органами. Витамин В12 поступает в желчь и принимает участие в кишечно-печеночной циркуляции. Витамин В12 проходит через плаценту.
Показания Витацертин
неврологические заболевания различного происхождения: неврит, невралгия, полинейропатия (диабетическая, алкогольная), корешковый синдром, ретробульбарный неврит, поражение лицевого нерва.
Применение Витацертин
для внутримышечного введения.
В тяжелых (острых) случаях лечение начинают с 2 мл р-ра в/м 1 раз в сутки до устранения острых симптомов. Для продолжения лечения назначают по 2 мл (1 инъекцию) 2–3 раза в неделю. Курс лечения длится не менее 1 мес.
В/м инъекцию следует выполнять в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы.
Для поддержания или продолжения терапевтического курса инъекций или для профилактики рецидива рекомендуется применять препараты для перорального применения аналогичной фармакотерапевтической группы.
Дети. Препарат не применять у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; острое нарушение сердечной проводимости, острая форма декомпенсированной сердечной недостаточности.
Витамин В1 противопоказан при аллергических реакциях.
Витамин В6 противопоказано применять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения (возможно повышение кислотности желудочного сока).
Витамин В12 противопоказано применять при эритремии, эритроцитозе, тромбоэмболии.
Лидокаин. Повышенная индивидуальная чувствительность к лидокаину или другим амидным местноанестезирующим средствам, наличие в анамнезе эпилептиформных судорог при применении лидокаина, тяжелая брадикардия, тяжелая артериальная гипотензия, кардиогенный шок, тяжелые формы хронической сердечной недостаточности (II–III степени), синдром слабости синусного узла, синдром Вольфа — Паркинсона – Уайта, синдром Адамса — Стокса, AV-блокада II и III степени, гиповолемия, тяжелые нарушения функции печени/почек, порфирия, миастения.
Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
длительное применение (более 6–12 мес) в дозах >50 мг витамина В6 ежедневно может привести к периферической сенсорной нейропатии, нервному возбуждению, недомоганию, головокружению, головной боли.
Со стороны пищеварительного тракта: желудочно-кишечные расстройства, в том числе тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение кислотности желудочного сока.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, нарушение дыхания, анафилактический шок, отек Квинке), повышенное потоотделение.
Со стороны кожи: зуд, крапивница, угревая сыпь, генерализованный эксфолиативный дерматит, ангионевротический отек.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, брадикардия, замедление проводимости сердца, поперечная блокада сердца, остановка сердечной деятельности, периферическая вазодилатация, коллапс, тахикардия, повышение/снижение АД, боль в сердце.
Со стороны нервной системы: возбуждение ЦНС (при применении в высоких дозах), беспокойство, головная боль, головокружение, нарушение сна, спутанность сознания, сонливость, потеря сознания, кома; у пациентов с повышенной чувствительностью — эйфория, тремор, тризм, двигательное беспокойство, парестезии, судороги.
Со стороны органа зрения: нистагм, обратимая слепота, диплопия, мелькание мушек перед глазами, светобоязнь, конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: слуховые нарушения, шум в ушах, гиперакузия.
Со стороны дыхательной системы: одышка, ринит, угнетение или остановка дыхания.
Другие: ощущение жара, холода или онемения конечностей, отеки, слабость, злокачественная гипертермия, нарушение чувствительности, моторный блок.
Общие расстройства: реакции в месте введения.
В случае очень быстрого парентерального введения возможно развитие системных реакций в виде судорог.
Особые указания
препарат не следует вводить в/в.
Парентеральное введение витамина В12 может временно влиять на диагностику фуникулярного миелоза или пернициозной анемии.
Длительное применение витамина В6: более 6–12 мес в дозах >50 мг/сут или в дозах >1000 мг/сут (более 2 мес) возможно возникновение обратимой периферической сенсорной нейропатии. В случае возникновения симптомов периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо откорректировать дозу препарата и, если необходимо, прекратить лечение.
Препарат содержит соединения натрия. Это необходимо учитывать пациентам, находящимся на бессолевой диете. Ампула может содержать остатки калия.
Поскольку препарат содержит витамин В6, следует с осторожностью применять препарат у пациентов с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, с выраженными нарушениями функции почек и печени.
У пациентов с новообразованиями, кроме случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В12, не следует применять препарат.
Препарат не применяют при тяжелой форме декомпенсации сердечной деятельности и стенокардии.
Поскольку препарат содержит лидокаин, следует учесть, что при обработке места инъекции дезинфицирующими р-рами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития местной реакции в виде болезненности и отека.
Поскольку лидокаин оказывает выраженное антиаритмическое действие и может сам выступать в качестве аритмогенного фактора, который способен обусловить развитие аритмии, с осторожностью необходимо применять препарат у лиц с жалобами на аритмию в прошлом.
С осторожностью применяют препарат у пациентов с сердечной недостаточностью умеренной степени, артериальной гипотензией умеренной степени, неполной AV-блокадой, нарушением внутрижелудочковой проводимости, нарушениями функции печени и почек умеренной степени (клиренс креатинина —10 мл/мин), нарушениями функции дыхания, эпилепсией, после операций на сердце, при генетической предрасположенности к гипертермии, ослабленных больных и пациентов пожилого возраста.
При применении лидокаина обязательным является ЭКГ-контроль. В случае нарушений деятельности синусного узла, удлинения интервала P–Q, расширения QRS или при развитии новой аритмии следует снизить дозу или отменить препарат.
Перед применением лидокаина при заболеваниях сердца (гипокалиемия снижает эффективность лидокаина) необходимо нормализовать уровень калия в крови.
При в/м введении возможно повышение концентрации креатинина, что может привести к ошибке при установлении диагноза острого инфаркта миокарда.
Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью рекомендованное ежедневное потребление витамина В1 составляет 1,4–1,6 мг, для витамина В6 — 2,4–2,6 мг. В период беременности эти дозы могут быть превышены, если у пациента отмечается дефицит витаминов В1 и В6.
Витамины В1 и В6 проникают в грудное молоко. Высокие дозы витамина В6 могут уменьшать количество молока.
Препарат содержит 100 мг витамина В6 в ампуле, поэтому его не следует применять в период беременности и/или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.
Если во время лечения препаратом наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
действие тиамина инактивируется 5-флуороурацилом, поскольку последний конкурентно ингибирует фосфорилирование тиамина в тиаминпирофосфат. Петлевые диуретики, например фуросемид, тормозящие канальцевую реабсорбцию, при длительной терапии могут вызвать повышение экскреции тиамина и, таким образом, снизить уровень тиамина.
Противопоказано одновременное применение с леводопой, поскольку витамин В6 может уменьшать выраженность противопаркинсонического действия леводопы. Одновременный прием с антагонистами пиридоксина (например изониазид, гидралазин, пеницилламин или циклосерин), пероральными контрацептивами может повышать потребность в витамине В6.
Употребление напитков, содержащих сульфиты (например вино), повышает деградацию тиамина.
Лидокаин усиливает угнетающее действие на дыхательный центр средств для наркоза (гексобарбитал, тиопентал натрия в/в), снотворных и седативных средств; ослабляет кардиотоническое влияние дигитоксина. При одновременном применении со снотворными и седативными средствами возможно усиление угнетающего действия на ЦНС. Этанол усиливает угнетающее действие лидокаина на функцию дыхания.
Адреноблокаторы (в том числе пропранолол, надолол) замедляют метаболизм лидокаина в печени, усиливают эффект лидокаина (в том числе токсичный) и повышают риск развития брадикардии и артериальной гипотензии.
Курареподобные препараты — возможно углубление миорелаксации (вплоть до паралича дыхательных мышц).
Норэпинефрин, мексилетин — усиливается токсичность лидокаина (снижается клиренс лидокаина).
Изадрин и глюкагон — повышается клиренс лидокаина.
Циметидин, мидазолам — повышается концентрация лидокаина в плазме крови. Циметидин вытесняет из связи с белками и замедляет инактивацию лидокаина в печени, что приводит к повышению риска усиления побочного действия лидокаина. Мидазолам умеренно повышает концентрацию лидокаина в крови.
Противосудорожные средства, барбитураты (в том числе фенобарбитал) — возможно ускорение метаболизма лидокаина в печени, снижение концентрации в крови.
Антиаритмические средства (амиодарон, верапамил, хинидин, аймалин, дизопирамид), противосудорожные средства (производные гидантоина) — усиливается кардиодепрессивное действие; одновременное применение с амиодароном может приводить к развитию судорог.
Новокаин, новокаинамид — при комбинированном применении с лидокаином возможны возбуждение ЦНС, галлюцинации.
Ингибиторы МАО, аминазин, бупивакаин, амитриптилин, нортриптилин, имипрамин — при комбинированном применении с лидокаином повышается риск развития артериальной гипотензии и пролонгируется местноанестезирующее действие последнего.
Наркотические анальгетики (например морфин) — при комбинированном применении с лидокаином усиливается анальгезирующий эффект наркотических анальгетиков, однако усиливается и угнетение дыхания.
Прениламин — повышается риск развития желудочковой аритмии типа пируэт.
Пропафенон — возможно увеличение продолжительности и повышение тяжести побочных эффектов со стороны ЦНС.
Рифампицин — возможно снижение концентрации лидокаина в крови.
Полимиксин В — следует контролировать функцию дыхания.
Прокаинамид — возможны галлюцинации.
Сердечные гликозиды — при комбинированном применении с лидокаином ослабляется кардиотонический эффект сердечных гликозидов.
Гликозиды наперстянки — на фоне интоксикации лидокаин может усугублять тяжесть AV-блокады.
Вазоконстрикторы (например эпинефрин, метоксамин, фенилэфрин) при комбинированном применении с лидокаином способствуют замедлению всасывания лидокаина и пролонгируют действие последнего.
Гуанадрель, гуанетидин, мекамиламин, триметафан — при комбинированном применении для спинальной и эпидуральной анестезии повышается риск выраженной артериальной гипотензии и брадикардии.
Блокаторы β-адренорецепторов — при комбинированном применении замедляют метаболизм лидокаина в печени, усиливается эффект лидокаина (в том числе токсичный), повышается риск развития брадикардии и артериальной гипотензии. При одновременном применении блокаторов β-адренорецепторов и лидокаина необходимо снизить дозу последнего.
Ацетазоламид, тиазидные и петлевые диуретики при комбинированном применении с лидокаином, из-за возникновения гипокалиемии, снижают эффект последнего.
Антикоагулянты (в том числе ардепарин, дальтепарин, данапароид, эноксапарин, гепарин, варфарин) при комбинированном применении с лидокаином повышают риск развития кровотечений.
Противосудорожные средства, барбитураты (например фенитоин) — при комбинированном применении с лидокаином возможно ускорение метаболизма лидокаина в печени, снижение концентрации в крови, усиление кардиодепрессивного эффекта.
Препараты, обусловливающие блокаду нервно-мышечной передачи, — при комбинированном применении с лидокаином усиливается действие препаратов, обусловливающих блокаду нервно-мышечной передачи, поскольку последние снижают проводимость нервных импульсов.
Передозировка
при передозировке отмечается увеличение выраженности симптомов побочного действия препарата.
Витамин В1 имеет широкий терапевтический диапазон. Очень высокие дозы (>10 г) вызывают курареподобный эффект, подавляя проводимость нервных импульсов.
Витамин В6 обладает очень низкой токсичностью.
Чрезмерное применение витамина В6 в дозах >1 г/сут в течение нескольких месяцев может привести к нейротоксическим эффектам.
Нейропатии с атаксией и расстройства чувствительности, церебральные судороги с изменениями на ЭЭГ, а также в отдельных случаях гипохромная анемия и себорейный дерматит были описаны после введения >2 г/сут.
Витамин В12: после парентерального введения (в редких случаях — после перорального применения) доз препарата более высоких, чем рекомендованные, наблюдались аллергические реакции, экзематозные кожные нарушения и доброкачественная форма акне.
При длительном применении в высоких дозах возможно нарушение активности ферментов печени, боль в области сердца, гиперкоагуляция.
Лечение: терапия симптоматическая.
Лидокаин. Симптомы: психомоторное возбуждение, головокружение, общая слабость, снижение АД, тремор, нарушения зрения, тонико-клонические судороги, кома, коллапс, возможны AV-блокада, угнетение ЦНС, остановка дыхания. Первые симптомы передозировки у здоровых людей возникают при концентрации лидокаина в крови >0,006 мг/кг, судороги — при 0,01 мг/кг.
Лечение: прекращение введения препарата, оксигенотерапия, противосудорожные средства, вазоконстрикторы (например норадреналин, мезатон), при брадикардии — холинолитики (0,5–1 мг атропина). Возможно проведение интубации, искусственной вентиляции легких, реанимационных мероприятий. Диализ неэффективен.
Условия хранения
в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2–8 °С.