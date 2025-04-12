Фармакодинамика.

Хлоргексидина дигидрохлорид — антисептик, который оказывает бактерицидное действие по отношению к грамположительным бактериям, особенно к чувствительным штаммам Staphylococcus aureus — микроорганизмам, которые наиболее часто связаны с кожными инфекциями. В меньшей степени хлоргексидина дигидрохлорид активен относительно грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые виды Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Он имеет слабую активность относительно грибов и неактивен в отношении вирусов.

Декспантенол, активный компонент препарата Пантенол Плюс, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Но декспантенол имеет преимущество, так как быстрее, чем пантотеновая кислота, абсорбируется при местном применении. Пантотеновая кислота является компонентом жизненно необходимого коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзим А (CoA) играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки. Таким образом, пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика.

Абсорбция хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлена. У младенцев, которых купали в моющем 4% растворе хлоргексидина глюконата, наблюдались низкие концентрации хлоргексидина в крови (1 мкг/мл). О распространении хлоргексидина в органах и тканях известно мало, так как всасывание через кожу минимально. При пероральном назначении 300 мг у здоровых взрослых C max в плазме крови, составляющую 0,2 мкг/мл, можно определить через 30 мин. Хлоргексидин после местного накожного применения фактически не всасывается.

После перорального применения хлоргексидин почти полностью выделяется с калом.

Декспантенол быстро абсорбируется кожей. В клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и пополняет эндогенные запасы этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не распадается в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой экскретируется 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.