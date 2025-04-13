Пантенол плюс (Panthenol plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 475 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
169,30
Экономия при брони: -43,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
171,50
Экономия при брони: -36,81 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
161,14
Экономия при брони: -4,83 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
171,50
Экономия при брони: -36,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
169,30
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Пантенол Плюс крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"