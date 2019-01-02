Гастро-Тева (Gastro-Teva) (339040) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастро-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гастро-Тева — буферный антацид, который снижает кислотность желудочного сока и устраняет неприятные ощущения, вызванные повышенной кислотностью (боль, изжогу). Оптимальный антацидный эффект препарата Гастро-Тева заключается в нейтрализации соляной кислоты в желудке, в быстром и продолжительном действии (в течение 2 ч) и обеспечивается соответствующим составом препарата и соотношением 2 его активных компонентов.
1 таблетка Гастро-Тева нейтрализует 21,5 ммоль соляной кислоты.
Алюминия гидроксид-магния карбоната гель является буферным антацидным веществом, снижающим повышенную кислотность желудочного сока до физиологических уровней (рН 3–5) и обеспечивает таким образом нормальный процесс пищеварения. Алюминия гидроксид адсорбирует и преципитирует пепсин в желудочном соке и таким образом обратимо инактивирует его.
Магния гидроксид — невсасывающееся небуферное антацидное средство. Оказывает выраженное быстрое нейтрализующее действие; кроме того, обладает слабительным эффектом. Сочетание гидроксида алюминия и гидроксида магния обеспечивает усиление антацидного эффекта и снижение риска возникновения побочных эффектов, характерных для компонентов при использовании отдельно (например диарея после применения соединений магния или запоры после применения соединений алюминия).
Антацидное действие начинается сразу после применения таблеток Гастро-Тева и продолжается около 2 ч. Гастро-Тева подавляет активность пепсина, лизолецитина и желчных кислот, что также вызывает желудочные расстройства.
Доказано, что антациды с высоким содержанием гидроксида алюминия, кроме своего антацидного эффекта, также усиливают защитные и регенеративные процессы в слизистой оболочке желудка.
Цитопротекторное действие, усиленное ионами алюминия, включает: укрепление слизистой оболочки желудка и выделение гидрокарбоната натрия, активацию систем PGE2 и NO, аккумуляцию эпидермального фактора роста в месте повреждения, повышение концентрации внутрижелудочных фосфолипидов. Механизм действия до конца не выяснен.
Алюминия гидроксид после реакции с хлористоводородной кислотой желудочного сока в щелочной среде вступает в реакцию с фосфатами и карбонатами. В виде нерастворимых солей выводится с калом.
Магния гидроксид после химической реакции выводится из организма с калом также в виде нерастворимых солей.
У больных с нормальной функцией почек Гастро-Тева не оказывает системного воздействия, поскольку только незначительное количество препарата всасывается из ЖКТ и выводится с мочой.
Показания Гастро-Тева
симптоматическая терапия заболеваний ЖКТ, сопровождающихся повышенной кислотностью желудочного сока, с изжогой или без, таких как язвенная болезнь, гастрит, рефлюкс-эзофагит или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
Применение Гастро-Тева
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 1–2 таблетки 4–6 раз в сутки, через 1 ч после еды, а также вечером перед сном (не более 8 таблеток в сутки).
Срок лечения — не более 2 нед.
При изжоге применяется в такой же дозировке независимо от времени приема пищи.
Дети в возрасте 6–12 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки, через 1 ч после еды, а также вечером перед сном (не более 4 таблеток в сутки).
Таблетки Гастро-Тева следует медленно сосать и ни в коем случае не глотать целиком, поскольку рассасывание таблетки ускоряет начало действия препарата и усиливает его.
Противопоказания
гиперчувствительность к солям магния и алюминия или другим компонентам препарата. Тяжелая почечная недостаточность (острая и хроническая), болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия, привычный запор, хроническая диарея, тяжелая боль в животе неуточненного генеза.
Побочные эффекты
со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности (крапивница, дерматит, зуд, ангионевротический отек и анафилактические реакции).
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, запор, изменение цвета кала, боль в животе.
Со стороны метаболизма и питания: гипермагниемия (наблюдается после длительного применения магния гидроксида у пациентов с нарушением функции почек).
При применении в рекомендованных дозах указанные побочные эффекты возникают очень редко.
Возможно уменьшение содержания фосфора в организме при длительном применении препарата или при его применении в высоких дозах, или даже при применении обычных доз препарата у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, усиление процессов резорбции в костной ткани, гиперкальциурия, остеомаляция, поскольку это лекарственное средство содержит алюминий; гипералюминиемия, гипермагниемия. У пациентов с почечной недостаточностью наблюдаются повышенные концентрации в плазме крови как алюминия, так и магния. У таких больных длительное применение высоких доз солей алюминия и магния может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом. Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Особые указания
алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид обусловить гипокинезию кишечника. Применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или усугубить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у больных с почечной недостаточностью или пожилого возраста.
Больным с нарушением функции почек необходимо избегать длительного применения высоких доз препарата.
Пациентам необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, затруднения при глотании, в случае постоянного ощущения дискомфорта в животе; в случае возникшего впервые нарушения пищеварения; при изменении течения уже имеющихся нарушений пищеварения; в случае почечной недостаточности.
В целом соли алюминия плохо всасываются в ЖКТ, и поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение чрезмерных доз или длительный прием препарата, или даже применение обычных доз препарата у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к уменьшению содержания фосфата в организме, который сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (вследствие связывания алюминия с фосфатом).
У пациентов с почечной недостаточностью наблюдаются повышенные концентрации в плазме крови как алюминия, так и магния. У таких больных длительное применение высоких доз солей алюминия и магния может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.
Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.
Если во время лечения симптомы длятся более 10 дней или состояние больного ухудшается, следует проверить этиологию заболевания и пересмотреть методы терапии.
Для больных со сниженной массой тела, кахексией, а также у детей следует с осторожностью определять дозу и продолжительность лечения, необходимо применять более низкие дозы препарата, сроки лечения должны быть короткими.
У детей младшего возраста при применении магния гидроксида может возникать гипермагниемия, особенно при нарушении функции почек или обезвоживании организма.
Не применять препарат более 2 нед без рекомендации врача.
Гастро-Тева следует всегда принимать через 1 ч после еды, поскольку в этом случае продолжительность его действия значительно увеличивается.
Гастро-Тева содержит лактозу, поэтому пациентам с врожденными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат. У пациентов с редкой врожденной непереносимостью фруктозы не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Достоверные данные о тератогенном действии в отношении животных отсутствуют. В настоящее время в клинической практике отсутствуют свидетельства развития врожденных дефектов и фетотоксических эффектов. С другой стороны, возможность дальнейшего наблюдения по результатам беременностей, во время которых применяли препарат, слишком ограничена для исключения такого риска.
Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на пассаж в ЖКТ:
— соли магния могут вызвать диарею;
— соли алюминия могут являться причиной запора.
Следует избегать длительного применения и превышение доз этого препарата.
В период беременности препарат можно принимать только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Дети. Не рекомендуется применять Гастро-Тева у детей в возрасте до 6 лет.
Взаимодействия
Гастро-Тева, как и другие антацидные средства, взаимодействует с некоторыми другими лекарственными препаратами, которые применяются перорально. С одной стороны, он усиливает эффект леводопы и налидиксовой кислоты. С другой стороны — уменьшает действие лекарственных средств, принимаемых одновременно (наблюдается уменьшение объема всасывания из ЖКТ). В качестве меры предосторожности, между приемом антацидов и других лекарственных средств нужно делать перерыв.
Следует принимать за 2 ч до или через 2 ч после приема препарата: ацетилсалициловую кислоту, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, противотуберкулезные препараты (этамбутол, изониазид для перорального применения), антибиотики группы тетрациклина, атенолол, метопролол, пропранолол, хлорохин, циклины, дифлунизал, сердечные гликозиды (например дигоксин), бисфосфонаты, фексофенадин, железо (соли), фторхинолоны (например ципрофлоксацин, офлоксацин), натрия фторид, ГКС (описано взаимодействие с преднизолоном и дексаметазоном), индометацин, напроксен, кайексалат, кетоконазол, лансопразол, линкозамиды, фенотиазиновые нейролептики, пеницилламин, фосфор (добавки), тироксин.
При одновременном применении с салицилатами усиливается выведение салицилатов почками вследствие ощелачивания мочи.
Препарат не применять одновременно с хинолинами.
Может нарушаться выведение хинидина с проявлениями хинидиновой токсичности, особенно у больных с почечной недостаточностью.
Одновременное применение с холинергическими средствами снижает их эффективность.
Одновременное применение алюминия гидроксида и цитратов может приводить к повышению уровней алюминия, особенно у пациентов с почечной недостаточностью.
Применение препарата в сочетании с лекарственными средствами с кишечно-растворимой оболочкой, может привести к более быстрому растворению оболочки и раздражению желудка и двенадцатиперстной кишки.
Препарат может уменьшить всасывание фолиевой кислоты.
При комбинированном применении с левотироксином возможно уменьшение его гормонального действия. Пирензепин усиливает и продлевает действие препарата Гастро-Тева.
Передозировка
случаи острой передозировки не зафиксированы.
Высокие дозы могут вызвать тошноту, рвоту, снижение аппетита, диарею, запор.
При длительном применении высоких доз могут наблюдаться гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, мышечная слабость, снижение сухожильных рефлексов, повышенная утомляемость, аритмия, остеомаляция, остеопороз, гипермагниемия, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз.
Симптомы передозировки проявляются также покраснением лица, истощением, мышечной слабостью и неадекватным поведением.
Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения или умственной активности, онемение или боль в мышцах, нервозность и повышенная утомляемость, замедление дыхания, неприятные вкусовые ощущения.
Длительное применение препарата Гастро-Тева может вызвать гипермагниемию, несмотря на то, что препарат почти не всасывается из ЖКТ.
При подозрении на передозировку препаратом или при появлении клинических признаков необходимо отменить препарат и принять меры по быстрому выведению препарата из ЖКТ (ввести активированный уголь, выполнить промывание желудка и другие процедуры для уменьшения всасывания ионов алюминия и магния).
Лечение при передозировке магнием: регидратация, форсированный диурез. Можно назначить кальция глюконат в/в. В случае почечной недостаточности необходим гемодиализ или перитонеальный диализ.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.