алюминия гидроксид может привести к запору, а магния гидроксид обусловить гипокинезию кишечника. Применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или усугубить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у больных с почечной недостаточностью или пожилого возраста.

Больным с нарушением функции почек необходимо избегать длительного применения высоких доз препарата.

Пациентам необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, затруднения при глотании, в случае постоянного ощущения дискомфорта в животе; в случае возникшего впервые нарушения пищеварения; при изменении течения уже имеющихся нарушений пищеварения; в случае почечной недостаточности.

В целом соли алюминия плохо всасываются в ЖКТ, и поэтому системные эффекты у пациентов с нормальной функцией почек возникают редко. Однако применение чрезмерных доз или длительный прием препарата, или даже применение обычных доз препарата у пациентов, рацион питания которых характеризуется низким содержанием фосфора, может приводить к уменьшению содержания фосфата в организме, который сопровождается усилением процессов резорбции в костной ткани и возникновением гиперкальциурии с повышенным риском остеомаляции (вследствие связывания алюминия с фосфатом).

У пациентов с почечной недостаточностью наблюдаются повышенные концентрации в плазме крови как алюминия, так и магния. У таких больных длительное применение высоких доз солей алюминия и магния может приводить к развитию энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или ухудшить течение остеомаляции, индуцированной диализом.

Алюминия гидроксид может быть опасным для пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

Если во время лечения симптомы длятся более 10 дней или состояние больного ухудшается, следует проверить этиологию заболевания и пересмотреть методы терапии.

Для больных со сниженной массой тела, кахексией, а также у детей следует с осторожностью определять дозу и продолжительность лечения, необходимо применять более низкие дозы препарата, сроки лечения должны быть короткими.

У детей младшего возраста при применении магния гидроксида может возникать гипермагниемия, особенно при нарушении функции почек или обезвоживании организма.

Не применять препарат более 2 нед без рекомендации врача.

Гастро-Тева следует всегда принимать через 1 ч после еды, поскольку в этом случае продолжительность его действия значительно увеличивается.

Гастро-Тева содержит лактозу, поэтому пациентам с врожденными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат. У пациентов с редкой врожденной непереносимостью фруктозы не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Достоверные данные о тератогенном действии в отношении животных отсутствуют. В настоящее время в клинической практике отсутствуют свидетельства развития врожденных дефектов и фетотоксических эффектов. С другой стороны, возможность дальнейшего наблюдения по результатам беременностей, во время которых применяли препарат, слишком ограничена для исключения такого риска.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на пассаж в ЖКТ:

— соли магния могут вызвать диарею;

— соли алюминия могут являться причиной запора.

Следует избегать длительного применения и превышение доз этого препарата.

В период беременности препарат можно принимать только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.

Дети. Не рекомендуется применять Гастро-Тева у детей в возрасте до 6 лет.