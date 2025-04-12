действие тиамина инактивируется 5-флуороурацилом, поскольку последний конкурентно ингибирует фосфорилирование тиамина в тиамин-пирофосфат.

Петлевые диуретики, например фуросемид, тормозящие канальцевую реабсорбцию, при длительной терапии могут вызвать повышение экскреции тиамина и таким образом снизить его уровень.

Противопоказано одновременное применение с леводопой, поскольку витамин В 6 может уменьшать выраженность противопаркинсонического действия леводопы.

Одновременный прием с антагонистами пиридоксина (например изониазид, гидралазин, пеницилламин или циклосерин), пероральными контрацептивами может повышать потребность в витамине В 6 .

Употребление напитков, содержащих сульфиты (например вино), повышает деградацию тиамина. Другие витамины могут инактивироваться при наличии продуктов деградации витамина В 1 .

Лидокаин усиливает угнетающее действие на дыхательный центр средств для наркоза (гексобарбитал, тиопентал натрия в/в), снотворных и седативных средств; ослабляет кардиотоническое влияние дигитоксина. При одновременном применении со снотворными и седативными средствами возможно усиление угнетающего действия на ЦНС.

Этанол усиливает угнетающее действие лидокаина на функцию дыхания.

Блокаторы адренорецепторов (в том числе пропранолол, надолол) замедляют метаболизм лидокаина в печени, усиливают эффекты лидокаина (в том числе токсические) и повышают риск развития брадикардии и артериальной гипотензии.

Курареподобные препараты — возможно усиление миорелаксации (вплоть до паралича дыхательных мышц).

Норэпинефрин, мексилетин — усиливается токсичность лидокаина (снижается его клиренс).

Изадрин и глюкагон — повышается клиренс лидокаина.

Циметидин, мидазолам — повышается концентрация лидокаина в плазме крови. Циметидин вытесняет из связи с белками и замедляет инактивацию лидокаина в печени, что приводит к повышению риска усиления побочного действия лидокаина. Мидазолам умеренно повышает концентрацию лидокаина в крови.

Противосудорожные средства, барбитураты (в том числе фенобарбитал) — возможно ускорение метаболизма лидокаина в печени, снижение концентрации в крови.

Антиаритмические средства (амиодарон, верапамил, хинидин, аймалин, дизопирамид), противосудорожные средства (производные гидантоина) — усиливается кардиодепрессивное действие; одновременное применение с амиодароном может приводить к развитию судорог.

Новокаин, новокаинамид — при комбинированном применении с лидокаином возможны возбуждение ЦНС, галлюцинации.

Ингибиторы МАО, аминазин, бупивакаин, амитриптилин, нортриптилин, имипрамин — при комбинированном применении с лидокаином повышается риск развития артериальной гипотензии и пролонгируется местноанестезирующее действие последнего.

Наркотические анальгетики (морфин и т.д.) — при комбинированном применении с лидокаином усиливается анальгезирующий эффект наркотических анальгетиков, однако усиливается и угнетение дыхания.

Прениламин — повышается риск развития желудочковой аритмии типа пируэт.

Пропафенон — возможно увеличение продолжительности и повышение степени тяжести побочных эффектов со стороны ЦНС.

Рифампицин — возможно снижение концентрации лидокаина в крови.

Полимиксин В — следует контролировать функцию дыхания.

Прокаинамид — возможны галлюцинации.

Сердечные гликозиды — при комбинированном применении с лидокаином ослабляется кардиотонический эффект сердечных гликозидов.

Гликозиды наперстянки — на фоне интоксикации лидокаин может усугублять тяжесть AV-блокады.

Вазоконстрикторы (эпинефрин, метоксамин, фенилэфрин) — при комбинированном применении с лидокаином способствуют замедлению всасывания лидокаина и пролонгируют действие последнего.

Гуанадрел, гуанетидин, мекамиламин, триметафан — при комбинированном применении для спинальной и эпидуральной анестезии повышается риск выраженной артериальной гипотензии и брадикардии.

Блокаторы β-адренорецепторов — при комбинированном применении замедляют метаболизм лидокаина в печени, усиливаются эффекты лидокаина (в том числе токсичные) и повышается риск развития брадикардии и артериальной гипотензии. При одновременном применении блокаторов β-адренорецепторов и лидокаина необходимо снизить дозу последнего.

Ацетазоламид, тиазидные и петлевые диуретики — при комбинированном применении с лидокаином в результате возникновения гипокалиемии снижают эффект последнего.

Антикоагулянты (в том числе ардепарин, далтепарин, данапароид, эноксапарин, гепарин, варфарин и т.п.) — при комбинированном применении с лидокаином повышают риск развития кровотечений.

Противосудорожные средства, барбитураты (фенитоин) — при комбинированном применении с лидокаином возможны ускорение метаболизма лидокаина в печени, снижение концентрации в крови. С другой стороны, фенитоин может усилить угнетающее действие лидокаина на сердце.

Препараты, обусловливающие блокаду нервно-мышечной передачи, — при комбинированном применении с лидокаином усиливается действие препаратов, обусловливающих блокаду нервно-мышечной передачи, поскольку последние снижают проводимость нервных импульсов.

Выраженность побочных реакций со стороны сердца может увеличиваться, когда парентерально лидокаин вводится одновременно с эпинефрином или норэпинефрином. Взаимодействие также происходит с сульфаниламидами.

В случае передозировки местных анестетиков адреналин или норадреналин не следует применять одновременно.

Несовместимость. Пиридоксин несовместим с препаратами, содержащими леводопу, поскольку при одновременном применении усиливается периферическое декарбоксилирование последней и таким образом уменьшается выраженность ее антипаркинсонического действия.

Тиамин несовместим с окислителями и восстановителями, хлоридом ртути, йодидом, карбонатом, ацетатом, железа сульфатом, таниновой кислотой, цитратом железа аммония, фенобарбиталом, рибофлавином, бензилпенициллином, глюкозой и метабисульфитом. Медь ускоряет распад тиамина; кроме того, тиамин теряет свой эффект при повышении уровня рН (>3).

Витамин В 12 несовместим с окислителями и восстановителями, а также с солями тяжелых металлов. В растворах, содержащих тиамин, витамин B 12 , а также другие B-комплексные факторы разрушаются продуктами деградации тиамина (низкая концентрация ионов трехвалентного железа может препятствовать этому). Также рибофлавин (особенно при одновременном воздействии света) оказывает разрушающее действие. Никотинамид ускоряет фитолиз, в то же время антиоксиданты оказывают ингибирующее действие.