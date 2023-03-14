Боневиста (Bonevista) (338958) - инструкция по применению ATC-классификация
Боневиста инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: ibandronic acid;
1 предварительно наполненный шприц (3 мл) содержит ибандроновой кислоты 3 мг в форме натрия ибандроната моногидрата 3,375 мг;
концентрация ибандроновой кислоты в растворе для инъекций составляет 1 мг/мл;
вспомогательные вещества: кислота уксусная ледяная, натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, практически свободный от частиц бесцветный раствор в прозрачном бесцветном стеклянном шприце с поршнем, штоком поршня и колпачком, с иглой.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты.
Кислота ибандроновая. Код АТС М05В А06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, который селективно действует на костную ткань и специфически подавляет активность остеокластов и не имеет прямого влияния на формирование костной ткани. Препарат не влияет на процесс пополнения пула остеокластов. У женщин в период менопаузы снижает повышенную скорость обновления костной ткани до уровня пременопаузы, что приводит к прогрессивному увеличению костной массы и снижение частоты переломов.
Ибандроновая кислота подавляет костную резорбцию. In vivo ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную экспериментально блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолями и экстрактами опухолей. У молодых (быстро растущих) крыс также наблюдалась резорбция костей, что приводило к увеличению нормальной костной массы по сравнению с животными, которые не получали лечения.
Животные модели подтверждают, что ибандроновая кислота является мощным ингибитором активности остеокластов. У растущих крыс не наблюдалось признаков нарушения минерализации даже при применении доз, превышающих более чем в 5000 раз дозу, необходимую для лечения остеопороза.
Ежедневное длительное применение и периодическое применение (через длительные интервалы) в течение длительного времени у крыс, собак и обезьян ассоциировалось с образованием новой кости нормального качества с сохранением или повышенной механической силы даже при применении в токсическом диапазоне. Эффективность ежедневного и периодического введения ибандроновой кислоты с интервалом между дозами 9–10 недель была подтверждена в клиническом исследовании (MF 4411) с участием людей, в ходе которых ибандроновая кислота продемонстрировала эффективность по предупреждению возникновения переломов.
В животных моделях ибандроновая кислота приводит к биохимическим изменениям, свидетельствующим о дозозависимом угнетении резорбции костной ткани, включая снижение уровня биохимических маркеров деградации костного коллагена в моче (таких как дезоксипиридинолин, перекрестно сшитый N-телопептид коллагена I типа).
Ежедневное и периодическое применение (с интервалом между дозами 9–10 недель, поквартально) ибандроновой кислоты внутрь или внутривенно у женщин в период менопаузы приводило к биохимическим изменениям, свидетельствующие о дозозависимом угнетении костной резорбции.
Введение ибандроновой кислоты приводит к снижению уровней сывороточного С-телопептида α-цепи коллагена типа I в течение 3–7 дней от начала лечения и к снижению уровня остеокальцина в течение 3 месяцев.
После прекращения лечения наблюдается возврат к патологическим уровням, наблюдавшимся до начала лечения, повышенной костной резорбции, что связано с постменопаузальным остеопорозом.
Гистологический анализ образцов, полученных при биопсии кости через 2 и 3 года лечения женщин в постменопаузе ибандроновой кислотой внутрь в дозе 2,5 мг ежедневно и внутривенно периодически в дозе 1 мг каждые 3 месяца показал нормальное состояние костной ткани. Кроме того, не было обнаружено никаких свидетельств относительно недостаточности минерализации. Через 2 года лечения инъекциями ибандроновой кислоты в дозе 3 мг наблюдалось ожидаемое снижение костного метаболизма, а также нормальное качество костной ткани и отсутствие дефектов минерализации.
Фармакокинетика.
Первичное фармакологическое воздействие ибандроновой кислоты на кости не имеет прямого отношения к фактическим концентрациям ибандроновой кислоты в плазме крови, как продемонстрировано в различных исследованиях у животных и человека.
Плазменные концентрации ибандроновой кислоты возрастают пропорционально дозе после введения 0,5–6 мг.
Распределение
После первичной системной экспозиции ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. У человека очевидный конечный объем распределения составляет не менее 90 л и 40–50% от количества препарата, циркулирующего в крови, проникает в костную ткань и накапливается в ней. Связывание с белками плазмы примерно 85–87% (определено в условиях in vitro при применении ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях), следовательно, из-за замещения наблюдается низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами.
Метаболизм
Нет данных о метаболизме ибандроновой кислоты у животных и человека.
Выведение
Ибандроновая кислота элиминируется из кровеносного русла путем костной абсорбции (40–50% у женщин в постменопаузе), остальное выводится в неизмененном виде почками.
Диапазон очевидного периода полувыведения широкий и колеблется в пределах 10–72 часов. Поскольку рассчитанные значения в значительной степени зависят от продолжительности исследования, дозы, чувствительности метода анализа, конечный период полувыведения, вероятно, существенно длиннее, как и в других бисфосфонатов. Начальные уровни препарата в плазме крови быстро снижается и достигает 10% от максимального значения в течение 3 часов и 8 часов после введения или перорального применения соответственно.
Общий клиренс ибандроновой кислоты — низкий и в среднем составляет 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в период постменопаузы) составляет 50–60% от общего клиренса и зависит от клиренса креатинина. Разница между очевидным общим и почечным клиренсом отражает поглощение препарата костной тканью.
Пути секреции, вероятно, не включают известные кислотную и основную системы транспортировки, вовлеченные в выделение других действующих веществ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Кроме того, ибандроновая кислота не подавляет основные печеночные изоферменты P450 в человека и не индуцирует систему цитохрома P450 у крыс.
Фармакокинетика в особых случаях.
Пол
Показатели фармакокинетики ибандроновой кислоты не зависят от пола.
Раса
Нет данных о клинически значительной межэтнической разнице между пациентами монголоидной и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. Относительно пациентов негроидной расы данных недостаточно.
Пациенты с почечной недостаточностью
Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разной стадией почечной недостаточности линейно зависит от клиренса креатинина. Больным с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥ 30 мл/мин) дозу препарата корректировать не нужно.
У лиц с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин), получавших ибандроновую кислоту внутрь в дозе 10 мг в течение 21 дня, концентрация в плазме крови была в 2–3 раза выше, чем у лиц с нормальной функцией почек, и общий клиренс ибандроновой кислоты составлял 44 мл/мин. После введения 0,5 мг ибандроновой кислоты общий, почечный и непочечный клиренс снижался на 67%, 77% и 50% соответственно у лиц с тяжелой почечной недостаточностью, но снижение переносимости препарата вследствие роста экспозиции не наблюдалось. Из-за ограниченного клинического опыта применение ибандроновой кислоты не рекомендуется пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (см. разделы «Способ применения и дозы», «Особенности применения»). Фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности оценивалась лишь у небольшого количества пациентов, находившихся на гемодиализе, поэтому фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов, не находящихся на диализе, неизвестна. Из-за ограниченности данных ибандроновую кислоту не следует применять пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности.
Пациенты с печеночной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы»)
Нет данных о фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с печеночной недостаточностью. Печень не принимает значительного участия в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выводится почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, у больных с печеночной недостаточностью коррекция дозы препарата не требуется.
Пациенты пожилого возраста (см. раздел «Способ применения и дозы»)
Изученные фармакокинетические параметры при многомерном анализе не зависят от возраста. Поскольку функция почек с возрастом, это единственный фактор, который следует принимать во внимание (см. «Пациенты с почечной недостаточностью»).
Дети (см. раздел «Способ применения и дозы»)
Нет данных по применению препарата БонеВиста детям.
Показания
Лечение остеопороза у женщин в постменопаузальный период с повышенным риском переломов. Продемонстрировано снижение риска вертебральных переломов, эффективность по предотвращению переломов шейки бедра не установлена.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или к любому другому компоненту препарата (см. раздел «Состав»).
Гипокальциемия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Метаболические взаимодействия не считаются достоверными, поскольку ибандроновая кислота не подавляет основные печеночные изоферменты Р450 у человека и не индуцирует систему цитохрома Р450 у крыс (см. раздел «Фармакокинетика»). Выводится ибандроновая кислота путем почечной экскреции и не подлежит процессам биотрансформации.
Особенности применения
Ошибки введения
Необходимо соблюдать осторожность и избегать введения препарата БонеВиста внутриартериально или в околовенозное пространство, поскольку это может вызвать повреждение тканей.
Гипокальциемия
Применение препарата БонеВиста, как и применение других бисфосфонатов, вводимых внутривенно, может привести к временному снижению сывороточных уровней кальция. До начала лечения препаратом БонеВиста нужно откорректировать существующую гипокальциемию. Все другие нарушения метаболизма костной ткани и минерального обмена веществ также следует эффективно лечить. Следует употреблять достаточное количество кальция и витамина D, поскольку это важно для всех пациентов.
Анафилактическая реакция/шок
У пациентов, получавших лечение ибандроновой кислотой внутривенно, наблюдались случаи анафилактической реакции/шока, включая летальные исходы.
Во время введения препарата должны быть легкодоступными средства соответствующей медицинской помощи и мониторинга. При возникновении анафилактической или другой тяжелой реакции гиперчувствительности/аллергической реакции следует немедленно прекратить инъекцию и начать соответствующее лечение.
Почечная недостаточность
Пациентам с сопутствующими заболеваниями или применяющим лекарственные средства, которые могут неблагоприятно влиять на почки, в период лечения следует регулярно проходить обследование в соответствии с надлежащей медицинской практикой.
Из-за ограниченного клинического опыта инъекции ибандроновой кислоты не рекомендованы пациентам, у которых уровень креатинина в сыворотке крови превышает 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или клиренс креатинина ниже 30 мл/мин (см. разделы «Способ применения и дозы», «Фармакокинетика»).
Сердечная недостаточность
Пациентам с риском развития сердечной недостаточности следует избегать чрезмерной гидратации.
Остеонекроз челюстных костей
Остеонекроз челюстных костей наблюдался очень редко во время постмаркетингового применения у пациентов, получавших ибандроновую кислоту при остеопорозе (см. раздел «Побочные реакции»).
Начало лечения или новый курс лечения следует отсрочить для пациентов с незажившими открытыми повреждениями мягких тканей ротовой полости.
Перед началом лечения БонеВиста пациентам с сопутствующими факторами риска рекомендуется стоматологическое обследование с соответствующим профилактическим вмешательством и индивидуальная оценка соотношения пользы-риска.
Оценивая риск возникновения остеонекроза челюстных костей у пациента, следует принимать во внимание следующие факторы риска:
- активность лекарственного средства, которое подавляет костную резорбцию (риск выше в случае применения соединений с высокой активностью), способ введения (риск выше при парентеральном введении) и кумулятивная доза костно-резорбционной терапии;
- злокачественные новообразования, сопутствующие патологические состояния (в частности, анемия, коагулопатии, инфекция), курение;
- сопутствующее лечение: кортикостероиды, химиотерапия, ингибиторы ангиогенеза, лучевая терапия области головы и шеи;
- ненадлежащая гигиена полости рта, заболевания периодонта, плохо подобранные зубные протезы, заболевания зубов в анамнезе, инвазивные стоматологические вмешательства, например, удаление зубов.
Во время лечения препаратом БонеВиста всем пациентам следует соблюдать надлежащую гигиену полости рта, проходить регулярные осмотры у стоматолога и немедленно сообщать о любых симптомах со стороны ротовой полости, такие как подвижность зубов, боль или отек, незаживающие язвы или выделения. Во время лечения инвазивные стоматологические вмешательства следует проводить только после тщательного рассмотрения: их необходимо избегать во время и в ближайшее время после применения препарата БонеВиста.
План ведения пациентов, у которых развился остеонекроз челюстных костей, должен быть разработан в условиях тесного сотрудничества врача со стоматологом или челюстно-лицевым хирургом, имеющим опыт лечения остеонекроза челюстных костей. Следует рассмотреть вопрос о временном прерывании лечения препаратом БонеВиста до улучшения состояния и уменьшения сопутствующих факторов риска.
Oстеонекроз наружного слухового прохода
При применении бисфосфонатов сообщали об остеонекрозе наружного слухового прохода, преимущественно в связи с длительной терапией. К факторам риска возникновения остеонекроза наружного слухового прохода относятся применение стероидных гормонов и химиотерапии и/или местные факторы риска, такие как инфекция или травма. Вероятность возникновения остеонекроза наружного слухового прохода следует учитывать у пациентов, получающих бисфосфонаты, у которых имеются симптомы со стороны уха, включая хронические инфекции уха.
Атипичные переломы бедра
Атипичный подвертлюжный и диафизарный переломы бедренной кости отмечались при лечении бисфосфонатами, в первую очередь у пациентов, получавших длительное лечение остеопороза. Эти поперечные или короткие косые переломы могут произойти в любом месте вдоль бедра — от чуть ниже малого вертела бедренной кости до чуть выше надмыщелкового возвышения. Эти переломы возникают после минимальной травмы или при отсутствии травмы, и некоторые пациенты испытывают боль в области бедра или паховую боль, которая часто ассоциируется с характерными чертами стрессового перелома, в течение от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем перелом проявится в виде полного перелома бедренной кости. Переломы часто были двусторонними, поэтому следует осмотреть другое бедро у пациентов, получающих лечение бисфосфонатами и в которых возник диафизарный перелом бедренной кости. Также сообщалось о плохом заживления этих переломов. Вопрос о прекращении применения бисфосфонатов пациентам с подозреваемыми атипичными переломами бедренной кости необходимо рассмотреть до завершения оценки состояния пациента, учитывая индивидуальную оценку пользы и риска.
Во время лечения бисфосфонатами пациентам следует рекомендовать сообщать о боли в области бедра, тазобедренного сустава или о паховой боли; все пациенты с симптомами должны быть обследованы относительно неполного перелома бедренной кости.
Натрий не входит в состав препарата БонеВиста.
Утилизация неиспользованного препарата и препарата с истекшим сроком годности: поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Препарат не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую «систему сбора отходов» при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Дозировка
Рекомендуемая доза ибандроновой кислоты составляет 3 мг в виде внутривенной инъекции продолжительностью 15–30 секунд, каждые 3 месяца. Препарат предназначен только для внутривенного введения (см. «Особенности применения»).
Пациентам необходимо дополнительно принимать кальций и витамин D (см. разделы «Особенности применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Если плановая доза пропущена, инъекцию препарата следует сделать сразу, как только это будет возможно. В дальнейшем инъекции нужно делать каждые 3 месяца с момента последнего введения препарата.
Оптимальная продолжительность лечения остеопороза бисфосфонатами не установлена. Следует периодически пересматривать вопрос о необходимости продолжения лечения с учетом пользы и потенциального риска применения препарата БонеВиста для каждого пациента отдельно, особенно после 5 или более лет применения препарата.
Специальные группы пациентов
Пациенты с почечной недостаточностью
Инъекции препарата БонеВиста не рекомендованы пациентам, у которых уровень креатинина в сыворотке крови превышает 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или клиренс креатинина (определенный или рассчитанный) ниже 30 мл/мин, поскольку данные клинических исследований, в том числе у этой группе пациентов, ограничены (см. разделы «Особенности применения», «Фармакокинетика»).
Коррекция дозы не требуется пациентам с легкой или умеренной почечной недостаточностью, сывороточный уровень креатинина у которых равен или ниже 200 мкмоль/л (2,3 мг/дл) или если клиренс креатинина (определенный или рассчитанный) равен или превышает 30 мл/мин.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Коррекция дозы не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты пожилого возраста (> 65 лет)
Коррекция дозы не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»).
Дети
Нет соответствующего опыта по применению препарата БонеВиста детям в возрасте младше 18 лет. Препарат БонеВиста не изучали детям в возрасте младше 18 лет (см. раздел «Фармакодинамика», «Фармакокинетика»).
Побочные реакции
Резюме профиля по безопасности
Наиболее серьезными побочными реакциями, о которых сообщалось, являются анафилактические реакции/шок, атипичные переломы бедра, остеонекроз челюстных костей, воспаления глаза (см. «Описание отдельных побочных реакций» и «Особенности применения»).
Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось, были артралгия и гриппоподобные симптомы. Эти симптомы обычно ассоциировались с первой дозой, в целом были кратковременными, легкой или средней тяжести и, как правило, исчезали после продолжения лечения и не требовали медикаментозного вмешательства (см. «Описание отдельных побочных реакций»).
Ниже приведен полный перечень известных побочных реакций.
Безопасность лечения ибандроновой кислотой в дозе 2,5 мг в сутки внутрь изучали в 1251 пациента, которые принимали участие в 4 плацебо-контролируемых клинических исследованиях, при этом большинство пациентов принимала участие в базовом трехлетнем исследовании переломов (MF 4411).
В базовом двухлетнем исследовании у женщин в постменопаузе с остеопорозом (ВМ16550) общий профиль безопасности был подобным для ибандроновой кислоты в виде внутривенных инъекций по 3 мг каждые 3 месяца и ибандроновой кислоты в дозе 2,5 мг перорально ежедневно. Общее количество пациентов, у которых возникла побочная реакция, составило соответственно 26,0% и 28,6% после одного и двух лет применения ибандроновой кислоты в виде внутривенных инъекций по 3 мг каждые 3 месяца. В большинстве случаев побочные реакции не приводили к прекращению лечения.
Побочные реакции указанные ниже согласно терминологии Медицинского словаря нормативно-правовой деятельности MedDRA, по классам систем органов и категориям частоты. По частоте побочные реакции делятся на: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100 до < 1/10), нераспространенные (≥ 1/1000 до < 1/100), редко распространенные (≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (не может быть рассчитана по имеющимся данным). В каждой группе частот побочные реакции указанные в порядке убывания серьезности.
Побочные реакции, которые были зарегистрированы в течение III фазы исследований ВМ16550 и MF4411 у женщин в постменопаузе, получавших ибандроновую кислоту в виде внутривенных инъекций по 3 мг каждые 3 месяца или ибандроновую кислоту в дозе 2,5 мг перорально ежедневно и во время постмаркетингового применение.
Со стороны иммунной системы: нераспространенные — обострение бронхиальной астмы; редко распространенные — реакции гиперчувствительности; очень редко распространенные — анафилактические реакции/шок*†.
Со стороны нервной системы: распространенные — головная боль.
Со стороны органа зрения: редко распространенные — воспаление глаза*†.
Со стороны сосудов: нераспространенные — флебит/тромбофлебит.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: распространенные — гастрит, диспепсия, диарея, боль в животе, тошнота, запор.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: распространенные — сыпь; редко распространенные — ангионевротический отек, опухание/отек лица, крапивница; очень редко распространенные — синдром Стивенса-Джонсона†, мультиформная эритема†, буллезный дерматит†.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: часто — артралгия, миалгия, мышечно-скелетная боль, боль в спине; нераспространенные — боль в костях; редко распространенные — атипичный подвертлюжный и диафизарный переломы бедренной кости†; очень редко распространенные — остеонекроз челюстных костей*†. Остеонекроз наружного слухового прохода (побочная реакция, характерная для бисфосфонатов как класса)†.
Общие нарушения и состояние в месте введения: распространенные — гриппоподобное заболевание*, усталость; нераспространенные — реакции в месте введения, астения.
* См. ниже.
† Обнаруженные во время постмаркетингового применения.
Описание отдельных побочных реакций.
Гриппоподобное заболевание
Гриппоподобное заболевание включало такие симптомы как реакции или симптомы острой фазы, в т.ч. миалгию, артралгию, лихорадку, озноб, усталость, тошноту, потерю аппетита и боль в костях.
Остеонекроз челюстных костей
Сообщалось о случаях остеонекроза челюстных костей преимущественно у пациентов со злокачественными новообразованиями, получающих лечение препаратами, которые ингибируют костную резорбцию, в частности ибандроновой кислотой (см. раздел «Особенности применения»). Сообщалось о случаях остеонекроза челюстных костей во время постмаркетингового применения ибандроновой кислоты.
Воспаление глаза
При применении ибандроновой кислоты сообщалось о воспалительных нарушениях со стороны глаз: увеит, эписклерит, склерит. В некоторых случаях эти воспалительные нарушения исчезали только после отмены бисфосфонатов.
Анафилактическая реакция/шок
У пациентов, получавших лечение внутривенной ибандроновой кислотой, наблюдались случаи анафилактической реакции/шока, в том числе с летальным исходом.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 мл в предварительно наполненном шприце, по 1 предварительно наполненному шприцу в комплекте с иглой в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Синтон Хиспания, С.Л.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Пол. Лес Салинес, ул. К/Кастелло, , Сант Бои где Льобрегат, Барселона, 08830, Испания.