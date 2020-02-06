Глицериновые суппозитории (Glycerine suppositories) (338417) - инструкция по применению ATC-классификация
Глицериновые суппозитории инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: glycerol;
1 суппозиторий содержит глицерина 0,88 г или 2,63 г;
вспомогательные вещества: натрия карбонат декагидрат; кислота стеариновая; макрогол 400.
Лекарственная форма
Суппозитории.
Основные физико-химические свойства: суппозитории полупрозрачные, почти бесцветные или со слабым желтоватым оттенком, с мажущей поверхностью, гигроскопические. Допускается наличие воронкообразного углубления, воздушного стержня, помутнения суппозиториев, незначительное размягчение поверхностного слоя, наличие конденсата на упаковке.
Фармакотерапевтическая группа
Слабительные средства.
Код АТХ A06 АХ01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
В чистом виде глицерин обладает раздражающим действием, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем стимулируют дефекацию.
При применении в виде ректальных суппозиториев глицерин облегчает выведение каловых масс.
Эффект лекарственного средства наступает в течение 5–30 минут.
Фармакокинетика.
После ректального введения всасывание слабое, пребывание в организме кратковременное. Глицерин практически не поступает в системный кровоток и не проявляет системных побочных эффектов.
Показания
Запоры различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморагический ректоколит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами.
Суппозитории с глицерином могут ослабить действие других препаратов, которые применяются ректально. Необходимо придерживаться несколькочасового интервала.
Особенности применения
Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения больше 1 недели.
С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.
Перед и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.
Способ применения и дозы
Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 мин после завтрака.
Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если не происходит опорожнение ранее. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.
Взрослым и детям старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (содержащему 2,63 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям до 5 лет — 1 суппозиторий (содержащий 0,88 г глицерина) 1 раз в сутки.
Дети
Нет ограничений.
Побочные реакции
Описаны некоторые последствия и симптомы, которые исчезают после завершения применения, в частности ректальный дискомфорт, раздражение, жжение, колики и спазмы. Кроме этого, в редких случаях препарат может вызывать гиперемию слизистой оболочки прямой кишки, а в единичных случаях — небольшие кровотечения или выделения слизи.
Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.
При длительном применении наблюдается раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в стрипе, по 1 или по 2 стрипа в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».