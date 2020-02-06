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Глицериновые суппозитории (Glycerine suppositories) (338417) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глицериновые суппозитории (Glycerine suppositories)
Цена в городе Киев
от 65,41 грн
Без рецепта
10 шт, 2,63 г от 65,41 грн 10 шт, 0,88 г от 79,15 грн 5 шт, 2,63 г Нет в наличии
В наличии в 135 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории
Дозировка
2,63 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A06A X01 Глицерол
Регистрационное удостоверение
UA/14366/01/02 от 06.02.2020
Международное название
GLYCEROLUM (ГЛИЦЕРОЛ)

Глицериновые суппозитории инструкция по применению

Состав

действующее вещество: glycerol;

1 суппозиторий содержит глицерина 0,88 г или 2,63 г;

вспомогательные вещества: натрия карбонат декагидрат; кислота стеариновая; макрогол 400.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории полупрозрачные, почти бесцветные или со слабым желтоватым оттенком, с мажущей поверхностью, гигроскопические. Допускается наличие воронкообразного углубления, воздушного стержня, помутнения суппозиториев, незначительное размягчение поверхностного слоя, наличие конденсата на упаковке.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства.

Код АТХ A06 АХ01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

В чистом виде глицерин обладает раздражающим действием, которое исчезает при добавлении воды (до 30–50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем стимулируют дефекацию.

При применении в виде ректальных суппозиториев глицерин облегчает выведение каловых масс.

Эффект лекарственного средства наступает в течение 5–30 минут.

Фармакокинетика.

После ректального введения всасывание слабое, пребывание в организме кратковременное. Глицерин практически не поступает в системный кровоток и не проявляет системных побочных эффектов.

Показания

Запоры различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморагический ректоколит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами.

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие других препаратов, которые применяются ректально. Необходимо придерживаться несколькочасового интервала.

Особенности применения

Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения больше 1 недели.

С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.

Перед и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

Способ применения и дозы

Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15–20 мин после завтрака.

Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если не происходит опорожнение ранее. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с каловыми массами. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки.

Взрослым и детям старше 5 лет назначают по 1 суппозиторию (содержащему 2,63 г глицерина) 1 раз в сутки. Детям до 5 лет — 1 суппозиторий (содержащий 0,88 г глицерина) 1 раз в сутки.

Дети

Нет ограничений.

Побочные реакции

Описаны некоторые последствия и симптомы, которые исчезают после завершения применения, в частности ректальный дискомфорт, раздражение, жжение, колики и спазмы. Кроме этого, в редких случаях препарат может вызывать гиперемию слизистой оболочки прямой кишки, а в единичных случаях — небольшие кровотечения или выделения слизи.

Возможны аллергические реакции, боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение.

При длительном применении наблюдается раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда — катаральный проктит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипе, по 1 или по 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП».

Глицериновые суппозитории
Глицериновые суппозитории суппозитории 2,63 г стрип, №10
от 65,41 грн
В наличии в 135 аптеках
Цены в аптеках
Глицериновые суппозитории
Глицериновые суппозитории суппозитории 2,63 г стрип, №10
от 65,41 грн
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