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Активные вещества — “Г”ГЛИЦЕРОЛ (GLYCEROLUM)

ГЛИЦЕРОЛ (GLYCEROLUM) Действующее вещество

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Найдено: 21 препарат
Глицериновые Суппозитории "Фармина" суппозитории, 0,75 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5; Фармина Лтд
Глицериновые Суппозитории "Фармина" Суппозитории, 0,75 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5 Фармина Лтд
В 919 аптеках
от 47,50 грн
Цены в аптеках
Глицериновые Суппозитории "Фармина" суппозитории, 1,5 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5; Фармина Лтд
Глицериновые Суппозитории "Фармина" Суппозитории, 1,5 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5 Фармина Лтд
В 625 аптеках
от 30,00 грн
Цены в аптеках
Глицерин жидкость, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Виола ФФ
Глицерин Жидкость, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 580 аптеках
от 25,50 грн
Цены в аптеках
Глицерин раствор накожный, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Галичфарм
Глицерин Раствор накожный, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Галичфарм
В 428 аптеках
от 23,00 грн
Цены в аптеках
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный, 1,8 г, аппликатор, 2.5 мл, № 4; Kupffer Biothech
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей Раствор ректальный, 1,8 г, аппликатор, 2.5 мл, № 4 Kupffer Biothech
В 380 аптеках
от 116,52 грн
Цены в аптеках
Глицерин жидкость, 85 %, флакон, 50 г, № 1; Виола ФФ
Глицерин Жидкость, 85 %, флакон, 50 г, № 1 Виола ФФ
В 225 аптеках
от 52,70 грн
Цены в аптеках
Глицериновые Суппозитории "Фармина" суппозитории, 1,5 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Фармина Лтд
Глицериновые Суппозитории "Фармина" Суппозитории, 1,5 г, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Фармина Лтд
В 199 аптеках
от 82,82 грн
Цены в аптеках
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные, 0,6 г, стрип, № 5; Kupffer Biothech
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей Суппозитории ректальные, 0,6 г, стрип, № 5 Kupffer Biothech
В 174 аптеках
от 90,17 грн
Цены в аптеках
Глицериновые суппозитории суппозитории, 2,63 г, стрип, № 10; Корпорация Здоровье
Глицериновые суппозитории Суппозитории, 2,63 г, стрип, № 10 Корпорация Здоровье
В 135 аптеках
от 65,41 грн
Цены в аптеках
Глицерин раствор для наружного применения, 85 %, флакон, 25 г, № 1; Фитофарм
Глицерин Раствор для наружного применения, 85 %, флакон, 25 г, № 1 Фитофарм
В 58 аптеках
от 26,00 грн
Цены в аптеках
Глицериновые суппозитории суппозитории, 0,88 г, стрип, № 10; Корпорация Здоровье
Глицериновые суппозитории Суппозитории, 0,88 г, стрип, № 10 Корпорация Здоровье
В 25 аптеках
от 79,15 грн
Цены в аптеках
Глицерин раствор для наружного применения, 85 %, флакон, 25 г, № 1; ГЭЗМП
Глицерин Раствор для наружного применения, 85 %, флакон, 25 г, № 1 ГЭЗМП
В 11 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Глицерин жидкость, 85 %, флакон, 25 г, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Глицерин Жидкость, 85 %, флакон, 25 г, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках других городов
от 28,50 грн
Цены в других городах
Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс раствор ректальный, 6,14 мл, аппликатор, 7.5 мл, № 4; Recordati Group Chemical and Pharmaceutical Company S.p.A.
Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс Раствор ректальный, 6,14 мл, аппликатор, 7.5 мл, № 4 Recordati Group Chemical and Pharmaceutical Company S.p.A.
Нет в наличии
Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс раствор ректальный, 3,28 мл, аппликатор, 4 мл, № 4; Casen Recordati
Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс Раствор ректальный, 3,28 мл, аппликатор, 4 мл, № 4 Casen Recordati
Нет в наличии
Глицериновые суппозитории для детей суппозитории ректальные, 1405 мг, стрип, № 12; Kupffer Biothech
Глицериновые суппозитории для детей Суппозитории ректальные, 1405 мг, стрип, № 12 Kupffer Biothech
Нет в наличии
Глицериновые суппозитории для взрослых суппозитории ректальные, 2100 мг, стрип, № 12; Kupffer Biothech
Глицериновые суппозитории для взрослых Суппозитории ректальные, 2100 мг, стрип, № 12 Kupffer Biothech
Нет в наличии
Глицерол Евро суппозитории ректальные, 1000 мг, блистер, № 12; Euro Lifecare
Глицерол Евро Суппозитории ректальные, 1000 мг, блистер, № 12 Euro Lifecare
Нет в наличии
Глицерол Евро суппозитории ректальные, 2000 мг, блистер, № 12; Euro Lifecare
Глицерол Евро Суппозитории ректальные, 2000 мг, блистер, № 12 Euro Lifecare
Нет в наличии
Глицериновые суппозитории суппозитории, 2,63 г, стрип, тм solution pharm, тм solution pharm, № 5; Корпорация Здоровье
Глицериновые суппозитории Суппозитории, 2,63 г, стрип, тм solution pharm, тм solution pharm, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Глицерин жидкость, 85 %, флакон, 25 г, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Виола ФФ
Глицерин Жидкость, 85 %, флакон, 25 г, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: жидкость, суппозитории ректальные, р-р для наружного применения, р-р ректальный, р-р накожный, суппозитории, суспензия ректальная.
ГЛИЦЕРОЛ (GLYCEROLUM)
CAS №: 56-81-5 C3H8O3
USPDDN, HSDB, RTECS, MESH: глицерол; глицерин; 1,2,3-пропантриол.
HSDB, RTECS: тригидроксипропан; 1,2,3-тригидроксипропан.
Форма выпуска: жидкость, суппозитории ректальные, р-р для наружного применения, р-р ректальный, р-р накожный, суппозитории, суспензия ректальная.

при наружном применении оказывает дерматопротекторное и смягчающее действие. При ректальном применении обладает слабительным эффектом, смягчая каловые массы, облегчая их прохождение по кишечнику и оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя его моторику.

наружно — при сухости кожи и слизистых оболочек; ректально — при запоре, трещинах анального отверстия.

смазывают пораженные участки кожи или слизистых оболочек по мере необходимости. При запоре назначают ректально, в форме суппозиториев, суспезии или р-ра, 1 раз в сутки, через 15–20 мин после завтрака.

повышенная чувствительность к глицеролу; для ректального применения — острый геморроидальный криз, проктит, парапроктит, опухоль прямой кишки.

раздражение (при длительном применении), аллергические реакции.

с осторожностью — при почечной недостаточности.