ГЛИЦЕРОЛ (GLYCEROLUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: тригидроксипропан; 1,2,3-тригидроксипропан.
при наружном применении оказывает дерматопротекторное и смягчающее действие. При ректальном применении обладает слабительным эффектом, смягчая каловые массы, облегчая их прохождение по кишечнику и оказывая раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя его моторику.
наружно — при сухости кожи и слизистых оболочек; ректально — при запоре, трещинах анального отверстия.
смазывают пораженные участки кожи или слизистых оболочек по мере необходимости. При запоре назначают ректально, в форме суппозиториев, суспезии или р-ра, 1 раз в сутки, через 15–20 мин после завтрака.
повышенная чувствительность к глицеролу; для ректального применения — острый геморроидальный криз, проктит, парапроктит, опухоль прямой кишки.
раздражение (при длительном применении), аллергические реакции.
с осторожностью — при почечной недостаточности.