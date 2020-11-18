Детралекс® 1000 мг (Detralex® 1000 mg) (338394) - инструкция по применению ATC-классификация
Детралекс 1000 мг инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакология
Детралекс® 1000 мг оказывает венотоническое и ангиопротекторное действие, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, а также улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.
Доклиническая фармакология
Экспериментальное исследование на животных с использованием модели «ишемия/реперфузия» показало, что применение микронизированной очищенной флавоноидной фракции имеет более выраженную эффективность в уменьшении проницаемости сосудистой стенки и выхода плазмы крови по сравнению с простым диосмином. Этот результат обусловлен наличием защитного действия на микроциркуляцию у флавоноидов, таких как гесперидин, диосметин, линарин и изоройфолин, которые входят в состав фракции в виде гесперидина. Уменьшение проницаемости сосудистой стенки и выхода плазмы крови, что наблюдалось при применении микронизированной очищенной флавоноидной фракции, является более существенным, чем наблюдаемое при применении простого диосмина и каждого компонента флавоноидной фракции в отдельности.
Клиническая фармакология
Указанные выше фармакологические свойства были подтверждены в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях с использованием методов, с помощью которых можно определить влияние препарата на венозную гемодинамику.
Соотношение «доза — эффект»
Статистически достоверный дозозависимый эффект лекарственного средства был установлен в соответствии со следующими венозными плетизмографическими параметрами: венозный объем, венозная растяжимость и время венозного оттока. Оптимальное соотношение «доза — эффект» достигалось при приеме 1000 мг в сутки.
Венотоническая активность
Детралекс® 1000 мг повышает венозный тонус: с помощью венозной окклюзионной плетизмографии было продемонстрировано уменьшение времени венозного оттока.
Микроциркуляторная активность
В двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях было продемонстрировано статистически достоверную разницу между применением препарата и плацебо. У пациентов с симптомами ломкости капилляров лечение повысило их резистентность, что было определено с помощью ангиостереометрии.
Препарат также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.
В клинической практике
В двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях была показана терапевтическая активность препарата во флебологии при лечении функциональной и органической хронической венозной недостаточности нижних конечностей, а также в проктологии при лечении геморроя.
Фармакокинетика.
Выведение действующего вещества происходит главным образом с фекалиями. С мочой выводится в среднем 14 % принятой дозы.
Период полувыведения составляет 11 часов.
Препарат активно метаболизируется, что подтверждается наличием различных фенольных кислот в моче.
Показания Детралекс 1000 мг
Симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль, ночные судороги, отеки, трофические нарушения, включая варикозные язвы).
Симптоматическое лечение геморроя.
Применение Детралекс 1000 мг
Для перорального применения.
Насечка на таблетке предназначена исключительно для деления таблетки для облегчения глотания, но не для деления на равные дозы.
Назначают взрослым.
Венолимфатическая недостаточность
Рекомендуемая доза составляет 1 таблетку в сутки утром во время еды.
Обычная рекомендуемая продолжительность лечения — до 3 месяцев. Более продолжительное лечение, от 6 до 12 месяцев, хорошо переносилось в клинических исследованиях.
Геморроидальная болезнь
Лечение эпизодов острого геморроя: по 3 таблетки в сутки в течение 4 дней, затем по 2 таблетки в сутки в течение последующих 3 дней. Принимать во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема. Поддерживающая терапия — 1 таблетка в сутки с продолжительностью лечения до 3 месяцев.
ДЕТИ.
Данные по применению препарата Детралекс® 1000 мг у детей отсутствуют.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
Во время клинических исследований при применении микронизированной очищенной флавоноидной фракции наблюдались побочные эффекты умеренной интенсивности, главным образом, со стороны кишечно-желудочного тракта (диарея, диспепсия, тошнота, рвота).
Сообщалось о нижеследующих побочных эффектах, которые по частоте возникновения распределены таким образом: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); редко (≥ 1/10000, < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (невозможно определить согласно имеющейся информации).
Со стороны нервной системы: редко: головокружение, головная боль, недомогание.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто: диарея, диспепсия, тошнота, рвота; нечасто: колит; частота неизвестна*: боль в абдоминальной области.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко: зуд, высыпания, крапивница; частота неизвестна*: изолированный отек лица, губ, век, в исключительных случаях — отек Квинке.
*Постмаркетинговые наблюдения.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях в послерегистрационный период лекарственного средства очень важно. Это дает возможность проводить непрерывный мониторинг соотношения польза/риск при применении препарата. Специалисты в области здравоохранения обязаны сообщать с помощью национальной системы уведомлений о любых случаях подозреваемых побочных реакций.
Особые указания
Применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфической терапии и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае, если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.
При нарушениях венозного кровообращения более эффективным является сочетание терапии с соблюдением следующих рекомендаций относительно образа жизни:
∙ избегать слишком длительного пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, избыточной массы тела;
∙ ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.
Вспомогательные вещества.
Уровень натрия.
Детралекс® 1000 мг содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть почти свободен от натрия.
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ.
Беременность
Данные относительно применения микронизированной очищенной флавоноидной фракции беременными женщинами отсутствуют или их количество ограничено.
Исследования на животных не продемонстрировали тератогенного эффекта.
В качестве меры предосторожности желательно избегать применения препарата в течение периода беременности.
Кормление грудью
Неизвестно, проникает ли действующее вещество или его метаболиты в грудное молоко.
Риск для новорожденных/младенцев исключать нельзя.
Решение о прекращении кормления грудью или прекращении/воздержании от терапии данным лекарственным средством следует принимать с учетом пользы кормления грудью для ребенка и пользы лечения для матери.
Фертильность
Исследования репродуктивной токсичности на животных продемонстрировали отсутствие влияния на фертильность.
СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ.
Исследования влияния флавоноидной фракции на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами не проводились. Однако, согласно общему профилю безопасности флавоноидной фракции, Детралекс® 1000 мг не влияет или оказывает незначительное влияние на эту способность. В случае выявления побочного действия препарата (см. раздел «Побочные реакции») необходимо соблюдать осторожность.
Взаимодействия
Исследования относительно взаимодействия не проводились. При послерегистрационном применении препарата до настоящего времени не сообщалось о каких-либо клинически значимых взаимодействиях с лекарственными средствами.
Передозировка
Симптомы
Существует ограниченное количество данных о случаях передозировки при применении данного лекарственного средства. Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось при передозировке, были реакции со стороны желудочно-кишечного тракта (такие как диарея, тошнота, боль в абдоминальной области) и реакции со стороны кожи (такие как зуд, высыпания).
Лечение
Лечение при передозировке должно включать терапию клинических симптомов.
СРОК ГОДНОСТИ. 4 года.
Условия хранения
Не требует особых условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.