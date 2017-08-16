крем следует наносить только на пораженные герпесом участки на губах или на коже вокруг рта. Не рекомендуется наносить крем на слизистую оболочку (например глаз, рта, носа или половых органов). Следует соблюдать особую осторожность, избегать попадания крема в глаза или на участки вокруг них.

Если после 4 дней терапии кремом симптомы заболевания не исчезли, следует обратиться к врачу.

Чтобы предотвратить распространение вируса на другие участки организма и не заразить окружающих людей, следует выполнять следующие правила:

всегда мыть руки перед и после прикосновения к пораженному участку;

хранить тубу с кремом в оригинальной упаковке, не разрешать другим людям пользоваться кремом;

стараться не прокалывать пузырьки, образующиеся в результате длительного вирусного действия;

стараться не тереть глаза (вирус может поразить роговицу глаза);

избегать поцелуев, особенно с детьми;

избегать совместного использования вещей, через которые вирус может распространяться: полотенце, чашка, столовая посуда, сигареты.

Крем содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Также крем содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку в ходе клинических исследований зафиксирован минимальный уровень системной абсорбции пенцикловира после местного применения, не существует никаких опасений по применению крема в период беременности и кормления грудью. Поскольку безопасность применения пенцикловира в период беременности и кормления грудью не исследовали, препарат необходимо применять в этот период только после консультации с врачом в том случае, когда ожидаемая польза от применения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Информация о попадании пенцикловира в грудное молоко отсутствует.

Дети. Исследование влияния препарата на детей в возрасте до 12 лет не проводили.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечается какого-либо влияния на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.