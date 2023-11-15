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Активные вещества — “П”ПЕНЦИКЛОВИР (PENCICLOVIRUM)

ПЕНЦИКЛОВИР (PENCICLOVIRUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Пен-Герпевир® крем, 10 мг/г, туба, 2 г, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Пен-Герпевир® Крем, 10 мг/г, туба, 2 г, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 1017 аптеках
от 114,15 грн
Цены в аптеках
Афлубин® Пенцикловир крем, 1 %, туба, 2 г, № 1; Medgenix Benelux NV
Афлубин® Пенцикловир Крем, 1 %, туба, 2 г, № 1 Medgenix Benelux NV
В 503 аптеках
от 177,85 грн
Цены в аптеках
Лабиум крем, 1 %, туба, 5 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лабиум Крем, 1 %, туба, 5 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 282 аптеках
от 89,48 грн
Цены в аптеках
Пенцикловир-Фитофарм крем, 1 %, туба, 5 г, № 1; Фитофарм
Пенцикловир-Фитофарм Крем, 1 %, туба, 5 г, № 1 Фитофарм
В 91 аптеке
от 99,00 грн
Цены в аптеках
Пенцикловир-Здоровье крем, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1; Здоровье
Пенцикловир-Здоровье Крем, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1 Здоровье
В 15 аптеках
от 59,69 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: крем.
CAS №: 39809-25-1 C10H15N5O3
USPDDN: 6H-пурин-6-1,2-амино-1,9-дигидро-9-(4-гидроксиметил)бутил.
Форма выпуска: крем.

пенцикловир — противовирусное средство нового поколения. Высокоактивен в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex) 1-го и 2-го типа, вируса опоясывающего лишая (Varicella zoster). Пенцикловир проникает в клетки, инфицированные вирусом, где быстро превращается в пенцикловира трифосфат. Реакция опосредуется тимидин-киназой, активированной вирусом простого герпеса или опоясывающего лишая. В клетке пенцикловира трифосфат ингибирует репликацию вирусной ДНК. Концентрация пенцикловира трифосфата сохраняется в клетке на протяжении более чем 12 ч. Период полужизни пенцикловира трифосфата в клетке, инфицированной вирусом опоясывающего лишая, составляет 9 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 1-го типа, — 10 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 2-го типа, — 20 ч. В силу высокой тропности пенцикловира к клеткам, пораженным вирусом, пенцикловира трифосфат в здоровых клетках при лечении практически не определяется.

герпес губ (Herpes labialis).

взрослым и подросткам старше 16 лет крем наносят на неизмененную кожу и изъязвленные поверхности с интервалом 2 ч во время бодрствования. Курс лечения — 4 дня. Лечение пенцикловиром следует начинать как можно раньше при появлении первых признаков инфекции.

повышенная чувствительность к пенцикловиру.

в редких случаях — местные реакции (ощущение жжения, онемения кожи и др.)

хотя абсорбция пенцикловира при местном применении незначительна, безопасность применения пенцикловира в период беременности и кормления грудью окончательно не доказана.
Не следует наносить крем на слизистые оболочки и в области глаз; избегать попадания крема в глаза.

каких-либо взаимодействий с другими препаратами при местном применении крема, содержащего пенцикловир, не выявлено.

не выявлено каких-либо побочных эффектов при случайном приеме внутрь даже значительных количеств крема, поскольку пенцикловир очень плохо абсорбируется в пищеварительном тракте. Возможно незначительное раздражение слизистой оболочки полости рта. Специфического лечения при приеме пенцикловира внутрь не существует.