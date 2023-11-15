ПЕНЦИКЛОВИР (PENCICLOVIRUM) Действующее вещество
пенцикловир — противовирусное средство нового поколения. Высокоактивен в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex) 1-го и 2-го типа, вируса опоясывающего лишая (Varicella zoster). Пенцикловир проникает в клетки, инфицированные вирусом, где быстро превращается в пенцикловира трифосфат. Реакция опосредуется тимидин-киназой, активированной вирусом простого герпеса или опоясывающего лишая. В клетке пенцикловира трифосфат ингибирует репликацию вирусной ДНК. Концентрация пенцикловира трифосфата сохраняется в клетке на протяжении более чем 12 ч. Период полужизни пенцикловира трифосфата в клетке, инфицированной вирусом опоясывающего лишая, составляет 9 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 1-го типа, — 10 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 2-го типа, — 20 ч. В силу высокой тропности пенцикловира к клеткам, пораженным вирусом, пенцикловира трифосфат в здоровых клетках при лечении практически не определяется.
герпес губ (Herpes labialis).
взрослым и подросткам старше 16 лет крем наносят на неизмененную кожу и изъязвленные поверхности с интервалом 2 ч во время бодрствования. Курс лечения — 4 дня. Лечение пенцикловиром следует начинать как можно раньше при появлении первых признаков инфекции.
повышенная чувствительность к пенцикловиру.
в редких случаях — местные реакции (ощущение жжения, онемения кожи и др.)
хотя абсорбция пенцикловира при местном применении незначительна, безопасность применения пенцикловира в период беременности и кормления грудью окончательно не доказана.
Не следует наносить крем на слизистые оболочки и в области глаз; избегать попадания крема в глаза.
каких-либо взаимодействий с другими препаратами при местном применении крема, содержащего пенцикловир, не выявлено.
не выявлено каких-либо побочных эффектов при случайном приеме внутрь даже значительных количеств крема, поскольку пенцикловир очень плохо абсорбируется в пищеварительном тракте. Возможно незначительное раздражение слизистой оболочки полости рта. Специфического лечения при приеме пенцикловира внутрь не существует.