пенцикловир — противовирусное средство нового поколения. Высокоактивен в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex) 1-го и 2-го типа, вируса опоясывающего лишая (Varicella zoster). Пенцикловир проникает в клетки, инфицированные вирусом, где быстро превращается в пенцикловира трифосфат. Реакция опосредуется тимидин-киназой, активированной вирусом простого герпеса или опоясывающего лишая. В клетке пенцикловира трифосфат ингибирует репликацию вирусной ДНК. Концентрация пенцикловира трифосфата сохраняется в клетке на протяжении более чем 12 ч. Период полужизни пенцикловира трифосфата в клетке, инфицированной вирусом опоясывающего лишая, составляет 9 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 1-го типа, — 10 ч; в клетке, инфицированной вирусом простого герпеса 2-го типа, — 20 ч. В силу высокой тропности пенцикловира к клеткам, пораженным вирусом, пенцикловира трифосфат в здоровых клетках при лечении практически не определяется.