Средства для очищения и тонизирования кожи лица

Др. Санте симпли клин лосьон (Dr. Sante simply clean lotion)

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 82,99 грн
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Характеристики
Производитель
Elfa Pharm
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/35202 от 16.11.2017