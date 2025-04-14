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Др. Санте симпли клин лосьон (Dr. Sante simply clean lotion)
Др. Санте симпли клин лосьон (Dr. Sante simply clean lotion)
Харьков
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 51 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
143,68
Экономия при брони:
-8,52 грн
135,16
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
143.7 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
107,59
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Сумской терробороны, 59/4
148.9 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
213.0 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 13/2
213.1 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Независимости, 74
214.2 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
215.8 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
218.4 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
223.7 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
223.8 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
225.8 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
84,48
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
232.3 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
144,70
Экономия при брони:
-9,54 грн
135,16
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
246.3 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
99,73
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
249.3 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
88,93
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
251.1 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
139,41
Экономия при брони:
-11,99 грн
127,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
251.2 км
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН серии "DR.SANTE SIMPLY CLEAN" 200 мл №1
Elfa Pharm
97,82
грн
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