при лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль гликемии. В некоторых случаях требуется корригирование дозы гипогликемических средств для предупреждения гипогликемии.

Во время лечения полинейропатии, благодаря регенерационным процессам, возможно кратковременное усиление чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».

Постоянное употребление алкоголя является фактором риска развития полинейропатии и может снизить эффективность Диалипона. Поэтому рекомендуется воздержаться от приема алкоголя во время лечения препаратом. Не следует назначать Диалипон одновременно с препаратами, содержащими металлы (препаратами железа, магния, кальция).

Препарат является светочувствительным, поэтому ампулы следует доставать из упаковки только непосредственно перед использованием.

Инфузионные р-ры необходимо защищать от солнечного света, прикрывая их светозащитными пакетами. В этих условиях приготовленный инфузионный р-р остается пригодным для применения в течение не более 6 ч.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат Диалипон противопоказан к применению в период беременности. При необходимости его применения во время лактации следует прекратить кормление грудью. В экспериментальных исследованиях на животных не выявлено тератогенного действия тиоктовой кислоты. Аналогичных исследований у людей не проводили. Данных о выделении тиоктовой кислоты в грудное молоко нет.

Дети. Диалипон нельзя назначать детям и подросткам из-за отсутствия клинического опыта применения препарата у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но в случае возникновения признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТы) необходимо воздержаться от этого рода занятий.