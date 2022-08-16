Диалипон® раствор (Dialipon®solution) (336624) - инструкция по применению ATC-классификация
Диалипон раствор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альфа-липоевая кислота выступает как коэнзим в окислительном декарбоксилировании α-кетокислот; играет важную роль в энергетическом обмене клетки. В амидной форме (липоамид) является эссенциальным кофактором мультиэнзимных комплексов, катализирующих декарбоксилирование α-кетокислот цикла Кребса. Альфа-липоевой кислоте присущи антитоксические и антиоксидантные свойства, она также способна восстанавливать другие антиоксиданты, в частности при сахарном диабете. У больных диабетом альфа-липоевая кислота снижает резистентность к инсулину и тормозит развитие периферической нейропатии. Способствует снижению содержания глюкозы в крови и накоплению гликогена в печени. Альфа-липоевая кислота влияет на обмен ХС, участвует в регуляции липидного и углеводного обмена, улучшает функцию печени (вследствие гепатопротекторного, антиоксидантного, дезинтоксикационного действия). Также альфа-липоевая кислота хорошо влияет на процессы регенерации.
Фармакокинетика. T½ препарата — 30 мин. Общий клиренс составляет 694 мл/мин. Объем распределения — 12,7 л. После одноразового в/в введения в первые 3–6 ч с мочой выводится 93–97% альфа-липоевой кислоты или ее дериватов.
Показания Диалипон раствор
в составе комплексной терапии полинейропатий различного генеза (диабетическая полинейропатия, алкогольная полинейропатия), при атеросклерозе (как гиполипидемическое средство), заболеваниях печени (гепатиты, цирроз, жировая дистрофия печени при отсутствии гепатита В), при острых и хронических интоксикациях (отравлениях солями тяжелых металлов, грибами).
Применение Диалипон раствор
препарат назначают для в/в инъекций/инфузий после предварительного разведения в 0,9% р-ре натрия хлорида.
При тяжелой диабетической полинейропатии лечение взрослых начинают с инфузии 20 мл р-ра (600 мг альфа-липоевой кислоты), разведенного в 250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, 1 раз в сутки. Вводят медленно — не более 50 мг альфа-липоевой кислоты (1,7 мл р-ра для инфузий) за минуту. В очень тяжелых случаях суточную дозу повышают до 900–1200 мг/сут.
Начальный курс лечения проводят на протяжении 2–4 нед. Впоследствии переходят на поддерживающую терапию лекарственными формами альфа-липоевой кислоты для перорального приема (Диалипон капсулы) в дозе 600 мг препарата 1–3 раза в сутки на протяжении 1–3 мес.
Для профилактики диабетической полинейропатии, при атеросклерозе, хронических интоксикациях, заболеваниях печени дозу препарата устанавливают индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела больного и степени тяжести заболевания. Начинать лечение необходимо с начальной дозы 10 мл р-ра (300 мг альфа-липоевой кислоты) в сутки.
Курс терапии Диалипоном рекомендуется проводить 2 раза в год.
Противопоказания
гиперчувствительность к препарату или к одному из его компонентов, детский возраст, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
при быстрой в/в инъекции возможны ощущения тяжести в голове, повышение внутричерепного давления, горячие приливы, потливость, тошнота, рвота, кратковременная задержка или затруднение дыхания, которые проходят самостоятельно.
Со стороны нервной системы: в некоторых случаях после в/в введения отмечали головную боль, головокружение, судороги, диплопию, нарушение зрения.
Со стороны системы кроветворения: в некоторых случаях после в/в введения выявляли петехиальные кровоизлияния в слизистую оболочку, кожу, тромбоцитопатию, нарушение функции тромбоцитов, гипокоагуляцию, геморрагическую сыпь (пурпура), тромбофлебит.
Со стороны обмена веществ: гипогликемия (головокружение, повышенное потоотделение, головная боль, расстройство зрения) вследствие улучшения утилизации глюкозы.
Аллергические реакции: при в/в введении в месте введения возможно появление крапивницы и развитие экземы, петехиальная сыпь, зуд, дерматит; редко — системные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.
Местные реакции: иногда — у пациентов с повышенной чувствительностью в месте инъекции Диалипона возможно ощущение жгучей боли.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: боль в области сердца, тахикардия.
Особые указания
при лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль гликемии. В некоторых случаях требуется корригирование дозы гипогликемических средств для предупреждения гипогликемии.
Во время лечения полинейропатии, благодаря регенерационным процессам, возможно кратковременное усиление чувствительности, которое сопровождается парестезией с ощущением «ползания мурашек».
Постоянное употребление алкоголя является фактором риска развития полинейропатии и может снизить эффективность Диалипона. Поэтому рекомендуется воздержаться от приема алкоголя во время лечения препаратом. Не следует назначать Диалипон одновременно с препаратами, содержащими металлы (препаратами железа, магния, кальция).
Препарат является светочувствительным, поэтому ампулы следует доставать из упаковки только непосредственно перед использованием.
Инфузионные р-ры необходимо защищать от солнечного света, прикрывая их светозащитными пакетами. В этих условиях приготовленный инфузионный р-р остается пригодным для применения в течение не более 6 ч.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат Диалипон противопоказан к применению в период беременности. При необходимости его применения во время лактации следует прекратить кормление грудью. В экспериментальных исследованиях на животных не выявлено тератогенного действия тиоктовой кислоты. Аналогичных исследований у людей не проводили. Данных о выделении тиоктовой кислоты в грудное молоко нет.
Дети. Диалипон нельзя назначать детям и подросткам из-за отсутствия клинического опыта применения препарата у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но в случае возникновения признаков побочного действия препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТы) необходимо воздержаться от этого рода занятий.
Взаимодействия
возможно усиление гипогликемического эффекта при приеме инсулина или пероральных гипогликемических средств, поэтому необходим постоянный контроль уровня гликемии, особенно в начале лечения Диалипоном, и коррекция доз гипогликемических средств. Одновременное применение может привести к потери активности цисплатина.
Передозировка
при передозировке возможны тошнота, рвота, головная боль. При передозировке или подозрении на развитие серьезных побочных эффектов необходимо немедленно прекратить инъекцию и, не вынимая инъекционной иглы, осуществить через нее медленное вливание 0,9% р-ра натрия хлорида.
Имеются данные, что вследствие случайного или намеренного применения липоевой кислоты в дозе 10–40 г на фоне алкогольной интоксикации отмечали единичные случаи с серьезными признаками интоксикации вплоть до фатального исхода. Клинические признаки интоксикации проявлялись в виде психомоторного нарушения или обморока с последующими генерализованными судорогами и развитием лактатацидоза. Следствием интоксикации липоевой кислотой являются гипогликемия, шок, рабдомиолиз, гемолиз, диссеменированная внутрисосудистая коагуляция, угнетение костного мозга и органная недостаточность.
При остром отравлении липоевой кислотой показана немедленная госпитализация с проведением общетерапевтических мероприятий детоксикации организма (искусственное дыхание, рвота, промывание желудка, активированный уголь и др.). Для лечения генерализованных судорог, лактатацидоза и других последствий интоксикации следует руководствоваться средствами современной интенсивной терапии и симптоматического подхода для ускорения выведения липоевой кислоты. Дальнейшее лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.