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Глиятон® раствор (Gliaton® solution) (336610) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глиятон<sup>&reg;</sup> <I>раствор</I> (Gliaton<sup>&reg;</sup> <I>solution</I>)
Цена в городе Киев
от 559,30 грн
По рецепту
5 шт, 250 мг/мл от 559,30 грн 10 шт, 600 мг/7 мл от 503,34 грн
В наличии в 831 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Дозировка
250 мг/мл
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
N07A X02 Холина альфосцерат
Регистрационное удостоверение
UA/13359/01/01 от 12.09.2018
Международное название
Cholini Alfosceras (Холина Альфосцерат)

Глиятон раствор инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Холина альфосцерат — средство, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Холина альфосцерат как носитель холина и предшествующий агент фосфатидилхолина потенциально способен предотвращать и корригировать биохимические повреждения, имеющие особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на сниженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическая защита обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Холина альфосцерат положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых вызвано развитием инволюционной патологии мозга.
Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, холина альфосцерат улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Холина альфосцерат улучшает церебральное кровообращение, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.
Фармакокинетика. При введении холина альфосцерата в среднем абсорбируется почти 88% дозы. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45% концентрации препарата в крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (CO2). Только 15% препарата выводится с мочой и желчью.

Показания Глиятон раствор

острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).
Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у людей пожилого возраста, характеризующиеся нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и поведении: эмоциональная нестабильность, раздражительность, безразличие к окружающей среде; псевдомеланхолия у лиц пожилого возраста.

Применение Глиятон раствор

при острых состояних Глиятон вводят в/м или в/в медленно по 1 г (1 ампула) в сутки в течение 15–20 дней.
После стабилизации состояния больного возможно применение холина альфосцерата перорально.

Противопоказания

известная гиперчувствительность к препарату.

Побочные эффекты

как правило, препарат хорошо переносится даже при длительном применении. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо снизить дозу препарата.

Особые указания

применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Опыт применения Глиятона у детей отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на управление транспортными средствами или работу с другими механизмами.

Взаимодействия

клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.
Несовместимость. Не следует применять в одной емкости с другими лекарственными средствами.

Передозировка

при передозировке Глиятоном, которая может проявляться тошнотой, следует снизить дозу препарата. Терапия симптоматическая.

Условия хранения

в защищенном от света месте при температуре не выше 25 C.

Глиятон
Глиятон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в блистере в пачке, №5
от 559,30 грн
В наличии в 831 аптеке
Цены в аптеках
Глиятон
Глиятон® раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в блистере в пачке, №5
от 559,30 грн
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