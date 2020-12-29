Вазопро®раствор (Vasopro®solution) (336574) - инструкция по применению ATC-классификация
Вазопро раствор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Вазопро — структурный аналог γ-бутиробетаина — вещества, которое является предшественником карнитина. Препарат, угнетая активность γ-бутиробетаингидроксилазы, снижая биосинтез карнитина и транспорт жирных кислот с длинными цепями сквозь мембраны клеток, предотвращает накопление в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот — производных ацилкарнитина А, таким образом предупреждая их негативное действие.
Вазопро восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его использование в клетках; предупреждает нарушение транспорта АТФ, одновременно с этим активирует гликолиз, что осуществляется без дополнительного использования кислорода.
В результате снижения концентрации карнитина усиленно синтезируется γ-бутиробетаин, которому присущи сосудорасширяющие свойства.
Механизм действия Вазопро определяет широкий спектр его фармакологических эффектов. Он повышает трудоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения.
Препарат оказывает выраженное кардиопротекторное действие. При сердечной недостаточности он улучшает сократительную способность миокарда, увеличивает толерантность к физическим нагрузкам. При стабильной стенокардии II и III функционального класса повышает физическую трудоспособность больных и снижает частоту приступов стенокардии.
При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения Вазопро улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, влияя на перераспределение мозгового кровообращения в пользу ишемизированного участка.
Вазопро присуще тонизирующее действие на ЦНС, он устраняет функциональные нарушения вегетативной нервной системы, в том числе при абстинентном синдроме у больных хроническим алкоголизмом. Препарат положительно влияет на дистрофически измененные сосуды сетчатки и на клеточный иммунитет.
Фармакокинетика. Биодоступность составляет 100%. Cmax в плазме крови достигается сразу же после введения. T½ составляет 3–6 ч.
Показания Вазопро раствор
в составе комплексной терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность) и дисгормональной кардиомиопатии; острые и хронические нарушения кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и хроническая недостаточность мозгового кровообращения); гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку разной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатии различной этиологии (диабетическая, гипертоническая); сниженная трудоспособность, физические перегрузки; абстинентный синдром при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
Применение Вазопро раствор
препарат вводят в/в и парабульбарно взрослым в следующих дозировках.
Сердечно-сосудистые заболевания. В составе комплексной терапии — 0,5–1 г/сут (5–10 мл р-ра), сразу всю дозу или разделив ее на 2 введения. Курс лечения — 4–6 нед.
Нарушения мозгового кровообращения. Острая фаза — по 0,5 г (5 мл р-ра) 1 раз в сутки в/в в течение 10 дней, в дальнейшем переходят на пероральный прием. Общий курс лечения — 4–6 нед.
Хронические нарушения — принимают пероральную лекарственную форму.
Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации врача.
Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки. Вводят парабульбарно по 0,5 мл р-ра для инъекций в течение 10 дней.
Умственные и физические перегрузки. По 0,5 г (5 мл) в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.
Хронический алкоголизм. В/в по 0,5 г 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенное внутричерепное давление (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях). Органические поражения ЦНС. Детский возраст. Период беременности и грудного вскармливания.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия, аритмия, изменения АД.
Со стороны системы кроветворения: эозинофилия.
Со стороны ЦНС: редко — головная боль, головокружение, психомоторные нарушения, парестезии, тремор, возбуждение.
Со стороны ЖКТ: редко — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, диспептические явления, металлический привкус во рту, сухость во рту или гиперсаливация.
Аллергические реакции: редко — покраснение и зуд кожи, крапивница, сыпь, ангионевротический отек; очень редко — анафилактический шок.
Со стороны дыхательной системы: одышка, сухой кашель.
Общие нарушения и реакции в месте введения: гиперемия, боль в месте введения.
Другие: озноб, боль в груди, слабость, гипертермия, повышенное потоотделение.
Особые указания
препарат с осторожностью применяют при хронических заболеваниях печени и почек.
Из-за возможного развития стимулирующего эффекта рекомендуется применять Вазопро в первой половине дня.
Вазопро не является препаратом первого ряда при остром коронарном синдроме.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения Вазопро во время беременности не доказана, поэтому не следует назначать препарат беременным. На период лечения Вазопро кормление грудью следует прекратить.
Дети. Опыт применения у детей отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния Вазопро на скорость реакции.
Взаимодействия
препарат можно комбинировать с антиангинальными средствами, антикоагулянтами и антиагрегантами, антиаритмическими средствами, сердечными гликозидами, диуретиками, бронхолитиками и другими препаратами. Вазопро может потенцировать действие нитроглицерина, нифедипина, блокаторов β-адренорецепторов, антигипертензивных средств и периферических вазодилататоров.
Передозировка
нет сообщений о случаях передозировки Вазопро. Препарат малотоксичен.
Возможны снижение АД, головная боль, головокружение, тахикардия, общая слабость.
Лечение симптоматическое.
В случаях тяжелой передозировки необходимо контролировать функцию печени и почек.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.