поражение печени. У больных, применявших ципротерона ацетат, зарегистрированы случаи развития гепатотоксичности, в том числе желтухи, гепатита и печеночной недостаточности. При применении препарата в дозе 100 мг и выше также сообщалось о летальных случаях. Большинство летальных случаев возникали при лечении мужчин с распространенным раком предстательной железы. Токсичность препарата зависит от дозы и развивается обычно после нескольких месяцев лечения. Перед началом лечения, регулярно в течение всего периода лечения и в случае, если отмечаются какие-либо симптомы гепатотоксичности, следует провести исследования функции печени. Если гепатотоксичность подтверждается при отсутствии другой причины ее возникновения (например при наличии метастазов), применение ципротерона ацетата рекомендуется отменить. Лечение можно продолжать только в случае, если польза от терапии превышает возможный риск.

После применения ципротерона ацетата в единичных случаях наблюдалось развитие доброкачественных, а еще реже — злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях внутрибрюшные кровотечения, вызванные этими опухолями, угрожали жизни. При боли в верхней части живота, увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения во время лечения препаратом Андрофарм при дифференциальной диагностике следует учитывать вероятность наличия опухоли печени. При необходимости лечение препаратом следует отменить.

Менингиома. Сообщалось о развитии менингиом (одной или множественных), ассоциированных с длительным применением (в течение нескольких лет) ципротерона ацетата в дозе 25 мг/сут или выше. Если у пациента, который лечится препаратом Андрофарм, диагностирована менингиома, лечение препаратом необходимо прекратить.

Тромбоэмболические явления. Сообщалось о развитии тромбоэмболических явлений у пациентов, применявших ципротерона ацетат.

Пациенты с артериальными или венозными тромботическими/тромбоэмболическими явлениями (например тромбозом глубоких вен, эмболией легочной артерии, инфарктом миокарда) или цереброваскулярными болезнями в анамнезе и больные с опухолями на поздней стадии относятся к группе повышенного риска развития в дальнейшем тромбоэмболических явлений.

Необходимо с особой осторожностью подходить к назначению препарата больным с неоперабельным раком предстательной железы с тромбоэмболическими явлениями в анамнезе, тяжелыми формами сахарного диабета с поражениями сосудов или серповидно-клеточной анемией. В каждом отдельном случае необходимо оценивать ожидаемую пользу от лечения и потенциальный риск.

Анемия. Во время применения ципротерона ацетата сообщалось о развитии анемии. Учитывая это, в течение всего периода лечения необходимо регулярно делать анализ крови с определением количества эритроцитов.

Обмен веществ. У пациентов с сахарным диабетом во время применения ципротерона ацетата отмечалось повышение уровня глюкозы в крови. Учитывая это, рекомендуется особо тщательно контролировать углеводный обмен у пациентов с сахарным диабетом, поскольку во время лечения препаратом Андрофарм необходимая доза пероральных антидиабетических средств или инсулина может быть изменена.

В начале лечения препаратом Андрофарм может появляться отрицательный азотистый баланс, который выравнивается в течение периода применения. В связи с этим стартовым катаболическим действием не следует назначать препарат Андрофарм при установленных злокачественных заболеваниях или подозрении на их наличие (исключение — рак предстательной железы).

Одышка. В отдельных случаях во время применения препарата Андрофарм в высоких дозах может отмечаться ощущение одышки.

При возникновении ощущения одышки во время применения препарата Андрофарм при дифференциальной диагностике необходимо учитывать известное стимулирующее влияние прогестерона и синтетических прогестагенов на дыхательную систему, сопровождающееся гипокапнией и компенсаторным респираторным алкалозом. Считается, что такие состояния не требуют лечения.

Функция коры надпочечников. В течение всего периода лечения необходимо регулярно проверять функцию коры надпочечников, поскольку доклинические данные свидетельствуют о возможной супрессии вследствие кортикоидоподобного эффекта ципротерона ацетата.

Сперматогенез. Угнетение сперматогенеза, которое медленно развивается в течение лечения и может сопровождаться бесплодием, постепенно восстанавливается после прекращения лечения. В течение нескольких месяцев, иногда до 20 мес, после окончания терапии сперматогенез постепенно нормализуется, возвращаясь к тому состоянию, которое было до начала приема препарата Андрофарм. Мужчинам репродуктивного возраста, для которых имеет значение репродуктивная способность после окончания лечения, рекомендуется сделать минимум одну контрольную сперматограмму до начала лечения. Таким образом можно будет опровергнуть возможные необоснованные утверждения относительно наступления бесплодия в дальнейшем в результате проведения антиандроrенной терапии.

Депрессия. Действие ципротерона ацетата иногда связывают с повышенной частотой возникновения депрессивного настроения, особенно в течение первых 6–8 нед лечения. Пациенты с депрессией в анамнезе должны находиться под тщательным контролем.

Сердечно-сосудистые заболевания. Могут появляться отеки и увеличение массы тела. В связи с этим ципротерона ацетат следует с осторожностью назначать пациентам с тромбоэмболическими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другие данные. Как и все масляные р-ры, Андрофарм следует вводить только в/м и очень медленно. Легочная микроэмболия, вызванная введением масляных р-ров, может приводить к развитию таких симптомов, как кашель, одышка и боль в груди. Также возможны другие симптомы, включая вазовагальные реакции, такие как недомогание, гипергидроз, головокружение, парестезии и синкопальное состояние. Эти реакции могут возникать во время или сразу после инъекции и являются обратимыми. Также обычно следует применять поддерживающую терапию, например введение кислорода.

При назначении препарата Андрофарм для лечения патологических отклонений в половой сфере следует помнить, что алкоголь может нейтрализовать влияние препарата в отношении снижения полового влечения.

Пациенты пожилого возраста. Отсутствуют данные, свидетельствующие о необходимости коррекции дозы для пациентов пожилого возраста.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Применение препарата Андрофарм противопоказано пациентам с заболеваниями печени (пока параметры функции печени не вернутся к норме).

Пациенты с почечной недостаточностью. Не существует данных, свидетельствующих о необходимости коррекции дозы для пациентов с почечной недостаточностью.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять у женщин.

Дети. Андрофарм не рекомендуется для применения у детей и подростков (до 18 лет) в связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности. Андрофарм не назначается до завершения полового созревания, поскольку нельзя исключить негативное влияние препарата на рост и эндокринную систему больного.

Способность влиять на скорость реакции при управлении траспортными средствами или работе с другими механизмам. Пациенты, деятельность которых требует повышенного внимания (например операторы машин, водители и т.д.), должны учитывать, что применение препарата Андрофарм может обусловливать утомляемость и снижение активности и способности к концентрации внимания. Способность реагировать может изменяться таким образом, что происходит ее снижение активно участвовать в дорожном движении и работе с механизмами.