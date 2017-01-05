Андрофарм®раствор (Androfarm®solution) (336548) - инструкция по применению ATC-классификация
Андрофарм раствор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ципротерона ацетат оказывает антиандрогенное, гестагенное и антигонадотропное действие, подтвержденное во время исследований на животных и с участием добровольцев.
Доклинические исследования. Антиандрогенное действие. Ципротерона ацетат конкурентно подавляет влияние андрогенов, которые образуются эндогенно и попадают экзогенно, на органы-мишени. Это приводит к блокаде транслокации DHT-рецептор-комплекса в ядре клетки. Результаты экспериментов на клеточных культурах in vitro, проведенных для проверки влияния ципротерона ацетата на функции рецепторов андрогенов, указывают на высокую антиандрогенную эффективность ципротерона ацетата. Кроме того, некоторые тестовые системы in vitro показали незначительное частичное агонистическое действие ципротерона ацетата на рецепторы андрогенов. Ципротерона ацетат ослабляет или прекращает стимулирующее действие мужских половых гормонов на андрогензависимые структуры и функции: в зависимости от дозы применения ципротерона ацетат на животных вызывает атрофию вторичных половых желез. Осуществляется воздействие на функцию яичек: сперматогенез угнетается в зависимости от дозы. Как и у человека, у собак, кроликов, свиней и обезьян подавляется либидо в результате применения ципротерона ацетата.
У крыс может происходить препятствование или задержка начала пубертатного периода. Ципротерона ацетат подавляет физиологическое закрытие зоны роста костей и созревания костей.
Нарушается функция работы сальных желез, уменьшается толщина эпидермиса.
Лечение беременных животных ципротерона ацетатом приводит к нарушению развития плода мужского пола. Осуществляется воздействие на тестостеронзависимые процессы дифференциации, что приводит к возникновению более или менее выраженных явлений феминизации.
Гестагенное действие. Результаты теста Клауберга (у кроликов) показали, что эффективность ципротерона ацетата после п/к введения в 100 раз выше, чем эффективность прогестерона. В тестах на гестагенное действие у крыс ципротерона ацетат после п/к введения примерно так же эффективен, как и прогестерон.
Антигонадотропное действие. Как и все сильнодействующие гестагены, ципротерона ацетат имеет антигонадотропные свойства, проявляющиеся у самцов угнетением роста яичек, а у самок — угнетением овуляции.
Клинические исследования. Антиандрогенное действие. Ципротерона ацетат конкурентно подавляет влияние андрогенов на органы-мишени. У людей описаны следующие взаимосвязанные состояния: угнетение полового влечения, снижение активности сальных желез, влияние на рост волос, задержка андрогенных импульсов роста в ткани предстательной железы, угнетение преждевременных пубертатных процессов развития, так же и в костной ткани.
Гестагенное действие. Ципротерона ацетат — сильнодействующий гестаген. Согласно результатам теста Кауфмана общая доза 20–30 мг препарата уже приводит к трансформации эндометрия.
Антигонадотропное действие. Как сильный гестаген ципротерона ацетат угнетает ЦНС. Из-за такого антигонадотропного действия не происходит увеличения секреции обратной регуляции ЛГ, хотя в результате антиандрогенного действия ципротерона ацетата андрогены вытесняются рецепторами гипоталамуса, с которыми они имеют отрицательную обратную связь. Еще больше секреция ЛГ и ФСГ подавляется гестагенным действием ципротерона ацетата. В результате снижается уровень тестостерона и эстрогенов в сыворотке крови. Данное антигонадотропное действие у мужчин ослаблено, поскольку угнетающее влияние андрогенов уменьшается через антиандрогенные компоненты действующего вещества, влияющиего на гипоталамус.
Другие влияния на функцию эндокринной системы. В случае применения ципротерона ацетата концентрация тестостерона и эстрогенов снижается. Не выявлено значительного влияния на 17-кетостероиды и 17-кетогенные стероиды. Секреция кортизола остается неизмененной или пониженной. Функция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси у взрослых преимущественно остается неизмененной. Оценка всех результатов позволяет сделать вывод, что реакционная способность системы, как правило, не повреждена.
Фармакокинетика. После в/м введения ципротерона ацетат постепенно высвобождается из внутримышечного депо. Его Cmax в плазме крови составляет 180±54 нг/мл и достигается через 2–3 дня. После этого уровень гормона в сыворотке крови снижается с конечным T½ равным 4±1,1 сут. Полный клиренс ципротерона ацетата из сыворотки крови составляет 2,8±1,4 мл/мин/кг. Ципротерона ацетат метаболизируется различными путями, включая гидроксилирование и конъюгацию. Основной метаболит в плазме крови — 15β-гидроксипроизводное. Метаболизм I фазы катализируется главным образом ферментом CYP 3A4 цитохрома Р450. Незначительная часть принятой дозы выводится в неизмененном виде с желчью. Большая часть вещества экскретируется в виде метаболитов с мочой и желчью в соотношении 3:7. Ципротерона ацетат практически полностью связывается с альбуминами плазмы крови. Примерно 3,5–4% общего уровня стероида остается в свободном состоянии. Поскольку связывание с белками неспецифическое, изменение уровня глобулина, связывающего половые стероиды, не влияет на фармакокинетику ципротерона ацетата. В связи с длительным T½ из плазмы крови в конечной фазе и 7-дневным интервалом дозирования при многократном введении можно ожидать кумуляции ципротерона ацетата в плазме крови. Примерно через 5 нед достигается равновесие между высвобождением ципротерона ацетата из депо и его элиминацией. Абсолютная биодоступность ципротерона ацетата после в/м инъекции считается полной. Курение не влияет на фармакокинетику ципротерона ацетата.
Показания Андрофарм раствор
Андрофарм предназначен для применения исключительно у мужчин.
Применяется:
- для снижения полового влечения при половых отклонениях;
- для паллиативной терапии метастазирующего или локально прогрессирующего неоперабельного рака предстательной железы, если лечение аналогами ЛГ-РГ или оперативное вмешательство оказались недостаточными либо противопоказанными;
- первоначально для уменьшения приливов жара, которые могут быть вызваны повышением уровня тестостерона в сыворотке крови в начале лечения агонистами ЛГ-РГ.
Применение Андрофарм раствор
инъекции следует выполнять очень медленно. Препарат предназначен только для в/м инъекций. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы вещество, которое вводят, не попало в сосуд.
Для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин. Отклонения в сексуальном поведении требуют лечения только в случае значительной выраженности симптомов данного заболевания. Условием для проведения лечения является желание пациента лечиться.
Содержимое одной ампулы препарата (3 мл) вводить каждые 10–14 дней в виде глубокой в/м инъекции. В исключительных случаях, если эффект от лечения недостаточный, можно вводить 2 ампулы каждые 10–14 дней, желательно по 3 мл (содержание одной ампулы) в правую и левую ягодичную мышцу (M. glutaeus maximus).
Для стабилизации терапевтического эффекта необходимо применять Андрофарм длительное время и, если возможно, одновременно с проведением психотерапевтических мероприятий. После достижения удовлетворительного терапевтического результата целесообразно снизить дозу путем постепенного увеличения интервала между инъекциями. Снижение дозы или прекращение приема препарата должно происходить постепенно.
Для лечения неоперабельного рака предстательной железы. Содержание одной ампулы препарата (3 мл) вводить 1 раз в неделю в виде глубокой в/м инъекции. При улучшении состояния или ремиссии заболевания не следует изменять назначенную дозу препарата или прекращать лечение.
Первоначально для уменьшения приливов жара. Содержимое одной ампулы препарата Андрофарм (300 мг) вводить одноразово в виде глубокой в/м инъекции.
Противопоказания
- заболевания печени;
- синдром Дабина — Джонсона, синдром Ротора;
- опухоли печени, в том числе в анамнезе;
- менингиома, в том числе в анамнезе;
- установленные злокачественные заболевания или подозрение на их наличие;
- тяжелая хроническая депрессия;
- тромбоэмболические состояния, в том числе в анамнезе;
- тяжелые формы сахарного диабета с сосудистыми осложнениями;
- серповидно-клеточная анемия;
- повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата;
- детский и подростковый возраст до завершения пубертатного периода (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Побочные эффекты
самые распространенные побочные эффекты, отмечаемые у пациентов, включают снижение либидо, эректильную дисфункцию и обратимое подавление сперматогенеза.
К самым серьезным побочным реакциям, которые отмечались у пациентов, относятся печеночная токсичность, доброкачественные и злокачественные опухоли печени, которые могут приводить к развитию внутрибрюшных кровотечений, и тромбоэмболические явления.
Неоплазмы доброкачественные, злокачественные и неопределенные (включая кисты и полипы): доброкачественные и злокачественные опухоли печени, менингиомы.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: анемия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Метаболические и алиментарные нарушения: увеличение или уменьшение массы тела, повышение уровня глюкозы в крови у больных диабетом.
Со стороны психики: снижение либидо, эректильная дисфункция, подавленное настроение, состояние беспокойства (временное).
Васкулярные нарушения: легочная микроэмболия, вызванная введением масляных р-ров, вазовагальные реакции, тромбоэмболические явления.
Заболевания дыхательных путей, органов грудной полости и средостения: одышка.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, внутрибрюшное кровоизлияние.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатотоксичность, включая желтуху, гепатит, печеночную недостаточность.
Со стороны сердца: ИБС.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: остеопороз.
Со стороны репродуктивной системы и грудных желез: обратимое подавление сперматогенеза, гинекомастия, иногда сочетающаяся с повышенной чувствительностью грудных сосков при прикосновении и, как правило, проходящая после отмены препарата.
Общие нарушения и местные реакции: повышенная утомляемость, мгновенное общее равнодушие, приливы, повышенное потоотделение, реакции в месте инъекции.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Исследования: повышенный уровень пролактина, сниженный уровень кортизола.
При лечении препаратом Андрофарм снижается половое влечение и потенция и подавляется функция половых желез. Эти явления проходят после прекращения терапии.
Ципротерона ацетат вследствие своего антиандрогенного и антигонадотропного действия в течение нескольких недель применения подавляет сперматогенез. После прекращения лечения сперматогенез постепенно восстанавливается в течение нескольких месяцев.
Как и при применении других антиандрогенных препаратов, длительное снижение уровня андрогенов с помощью препарата ципротерона ацетата может вызвать развитие остеопороза. Сообщалось о развитии менингиом в связи с длительным применением (в течение нескольких лет) препарата в дозе 25 мг или выше.
Особые указания
поражение печени. У больных, применявших ципротерона ацетат, зарегистрированы случаи развития гепатотоксичности, в том числе желтухи, гепатита и печеночной недостаточности. При применении препарата в дозе 100 мг и выше также сообщалось о летальных случаях. Большинство летальных случаев возникали при лечении мужчин с распространенным раком предстательной железы. Токсичность препарата зависит от дозы и развивается обычно после нескольких месяцев лечения. Перед началом лечения, регулярно в течение всего периода лечения и в случае, если отмечаются какие-либо симптомы гепатотоксичности, следует провести исследования функции печени. Если гепатотоксичность подтверждается при отсутствии другой причины ее возникновения (например при наличии метастазов), применение ципротерона ацетата рекомендуется отменить. Лечение можно продолжать только в случае, если польза от терапии превышает возможный риск.
После применения ципротерона ацетата в единичных случаях наблюдалось развитие доброкачественных, а еще реже — злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях внутрибрюшные кровотечения, вызванные этими опухолями, угрожали жизни. При боли в верхней части живота, увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения во время лечения препаратом Андрофарм при дифференциальной диагностике следует учитывать вероятность наличия опухоли печени. При необходимости лечение препаратом следует отменить.
Менингиома. Сообщалось о развитии менингиом (одной или множественных), ассоциированных с длительным применением (в течение нескольких лет) ципротерона ацетата в дозе 25 мг/сут или выше. Если у пациента, который лечится препаратом Андрофарм, диагностирована менингиома, лечение препаратом необходимо прекратить.
Тромбоэмболические явления. Сообщалось о развитии тромбоэмболических явлений у пациентов, применявших ципротерона ацетат.
Пациенты с артериальными или венозными тромботическими/тромбоэмболическими явлениями (например тромбозом глубоких вен, эмболией легочной артерии, инфарктом миокарда) или цереброваскулярными болезнями в анамнезе и больные с опухолями на поздней стадии относятся к группе повышенного риска развития в дальнейшем тромбоэмболических явлений.
Необходимо с особой осторожностью подходить к назначению препарата больным с неоперабельным раком предстательной железы с тромбоэмболическими явлениями в анамнезе, тяжелыми формами сахарного диабета с поражениями сосудов или серповидно-клеточной анемией. В каждом отдельном случае необходимо оценивать ожидаемую пользу от лечения и потенциальный риск.
Анемия. Во время применения ципротерона ацетата сообщалось о развитии анемии. Учитывая это, в течение всего периода лечения необходимо регулярно делать анализ крови с определением количества эритроцитов.
Обмен веществ. У пациентов с сахарным диабетом во время применения ципротерона ацетата отмечалось повышение уровня глюкозы в крови. Учитывая это, рекомендуется особо тщательно контролировать углеводный обмен у пациентов с сахарным диабетом, поскольку во время лечения препаратом Андрофарм необходимая доза пероральных антидиабетических средств или инсулина может быть изменена.
В начале лечения препаратом Андрофарм может появляться отрицательный азотистый баланс, который выравнивается в течение периода применения. В связи с этим стартовым катаболическим действием не следует назначать препарат Андрофарм при установленных злокачественных заболеваниях или подозрении на их наличие (исключение — рак предстательной железы).
Одышка. В отдельных случаях во время применения препарата Андрофарм в высоких дозах может отмечаться ощущение одышки.
При возникновении ощущения одышки во время применения препарата Андрофарм при дифференциальной диагностике необходимо учитывать известное стимулирующее влияние прогестерона и синтетических прогестагенов на дыхательную систему, сопровождающееся гипокапнией и компенсаторным респираторным алкалозом. Считается, что такие состояния не требуют лечения.
Функция коры надпочечников. В течение всего периода лечения необходимо регулярно проверять функцию коры надпочечников, поскольку доклинические данные свидетельствуют о возможной супрессии вследствие кортикоидоподобного эффекта ципротерона ацетата.
Сперматогенез. Угнетение сперматогенеза, которое медленно развивается в течение лечения и может сопровождаться бесплодием, постепенно восстанавливается после прекращения лечения. В течение нескольких месяцев, иногда до 20 мес, после окончания терапии сперматогенез постепенно нормализуется, возвращаясь к тому состоянию, которое было до начала приема препарата Андрофарм. Мужчинам репродуктивного возраста, для которых имеет значение репродуктивная способность после окончания лечения, рекомендуется сделать минимум одну контрольную сперматограмму до начала лечения. Таким образом можно будет опровергнуть возможные необоснованные утверждения относительно наступления бесплодия в дальнейшем в результате проведения антиандроrенной терапии.
Депрессия. Действие ципротерона ацетата иногда связывают с повышенной частотой возникновения депрессивного настроения, особенно в течение первых 6–8 нед лечения. Пациенты с депрессией в анамнезе должны находиться под тщательным контролем.
Сердечно-сосудистые заболевания. Могут появляться отеки и увеличение массы тела. В связи с этим ципротерона ацетат следует с осторожностью назначать пациентам с тромбоэмболическими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Другие данные. Как и все масляные р-ры, Андрофарм следует вводить только в/м и очень медленно. Легочная микроэмболия, вызванная введением масляных р-ров, может приводить к развитию таких симптомов, как кашель, одышка и боль в груди. Также возможны другие симптомы, включая вазовагальные реакции, такие как недомогание, гипергидроз, головокружение, парестезии и синкопальное состояние. Эти реакции могут возникать во время или сразу после инъекции и являются обратимыми. Также обычно следует применять поддерживающую терапию, например введение кислорода.
При назначении препарата Андрофарм для лечения патологических отклонений в половой сфере следует помнить, что алкоголь может нейтрализовать влияние препарата в отношении снижения полового влечения.
Пациенты пожилого возраста. Отсутствуют данные, свидетельствующие о необходимости коррекции дозы для пациентов пожилого возраста.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Применение препарата Андрофарм противопоказано пациентам с заболеваниями печени (пока параметры функции печени не вернутся к норме).
Пациенты с почечной недостаточностью. Не существует данных, свидетельствующих о необходимости коррекции дозы для пациентов с почечной недостаточностью.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применять у женщин.
Дети. Андрофарм не рекомендуется для применения у детей и подростков (до 18 лет) в связи с отсутствием данных о безопасности и эффективности. Андрофарм не назначается до завершения полового созревания, поскольку нельзя исключить негативное влияние препарата на рост и эндокринную систему больного.
Способность влиять на скорость реакции при управлении траспортными средствами или работе с другими механизмам. Пациенты, деятельность которых требует повышенного внимания (например операторы машин, водители и т.д.), должны учитывать, что применение препарата Андрофарм может обусловливать утомляемость и снижение активности и способности к концентрации внимания. Способность реагировать может изменяться таким образом, что происходит ее снижение активно участвовать в дорожном движении и работе с механизмами.
Взаимодействия
при лечении препаратом Андрофарм может возникнуть необходимость в коррекции дозы пероральных антидиабетических препаратов или инсулина.
Клинических исследований взаимодействия препарата с лекарственными средствами не проводили, но, поскольку он метаболизируется при участии фермента CYP 3A4, ожидается, что кетоконазол, итраконазол, клотримазол, ритонавир и другие сильные ингибиторы CYP 3A4 угнетают метаболизм ципротерона ацетата.
С другой стороны, рифампицин, фенитоин и лекарственные средства, содержащие зверобой, могут снижать уровень ципротерона ацетата.
Основываясь на результатах исследования in vitro, можно допустить, что при применении высоких терапевтических доз ципротерона ацетата (100 мг 3 раза в сутки) возможно ингибирование таких изоферментов системы цитохрома Р450: CYP 2C8, 2C9, 2C19, 3A4 и 2D6. При одновременном применении статинов и высоких терапевтических доз ципротерона ацетата из-за одинакового пути метаболизма этих веществ может возрастать ассоциированный со статинами риск миопатии или рабдомиолиза.
Передозировка
результаты исследований острой токсичности препарата после одноразового введения показывают, что ципротерона ацетат — практически нетоксическое вещество. После одноразового случайного применения дозы, в несколько раз превышающей терапевтическую, не отмечалось острой интоксикации.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.