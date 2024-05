фармакодинамика. Ципротерона ацетат оказывает антиандрогенное, гестагенное и антигонадотропное действие, подтвержденное во время исследований на животных и с участием добровольцев.

Доклинические исследования. Антиандрогенное действие. Ципротерона ацетат конкурентно подавляет влияние андрогенов, которые образуются эндогенно и попадают экзогенно, на органы-мишени. Это приводит к блокаде транслокации DHT-рецептор-комплекса в ядре клетки. Результаты экспериментов на клеточных культурах in vitro, проведенных для проверки влияния ципротерона ацетата на функции рецепторов андрогенов, указывают на высокую антиандрогенную эффективность ципротерона ацетата. Кроме того, некоторые тестовые системы in vitro показали незначительное частичное агонистическое действие ципротерона ацетата на рецепторы андрогенов. Ципротерона ацетат ослабляет или прекращает стимулирующее действие мужских половых гормонов на андрогензависимые структуры и функции: в зависимости от дозы применения ципротерона ацетат на животных вызывает атрофию вторичных половых желез. Осуществляется воздействие на функцию яичек: сперматогенез угнетается в зависимости от дозы. Как и у человека, у собак, кроликов, свиней и обезьян подавляется либидо в результате применения ципротерона ацетата.

У крыс может происходить препятствование или задержка начала пубертатного периода. Ципротерона ацетат подавляет физиологическое закрытие зоны роста костей и созревания костей.

Нарушается функция работы сальных желез, уменьшается толщина эпидермиса.

Лечение беременных животных ципротерона ацетатом приводит к нарушению развития плода мужского пола. Осуществляется воздействие на тестостеронзависимые процессы дифференциации, что приводит к возникновению более или менее выраженных явлений феминизации.

Гестагенное действие. Результаты теста Клауберга (у кроликов) показали, что эффективность ципротерона ацетата после п/к введения в 100 раз выше, чем эффективность прогестерона. В тестах на гестагенное действие у крыс ципротерона ацетат после п/к введения примерно так же эффективен, как и прогестерон.

Антигонадотропное действие. Как и все сильнодействующие гестагены, ципротерона ацетат имеет антигонадотропные свойства, проявляющиеся у самцов угнетением роста яичек, а у самок — угнетением овуляции.

Клинические исследования. Антиандрогенное действие. Ципротерона ацетат конкурентно подавляет влияние андрогенов на органы-мишени. У людей описаны следующие взаимосвязанные состояния: угнетение полового влечения, снижение активности сальных желез, влияние на рост волос, задержка андрогенных импульсов роста в ткани предстательной железы, угнетение преждевременных пубертатных процессов развития, так же и в костной ткани.

Гестагенное действие. Ципротерона ацетат — сильнодействующий гестаген. Согласно результатам теста Кауфмана общая доза 20–30 мг препарата уже приводит к трансформации эндометрия.

Антигонадотропное действие. Как сильный гестаген ципротерона ацетат угнетает ЦНС. Из-за такого антигонадотропного действия не происходит увеличения секреции обратной регуляции ЛГ, хотя в результате антиандрогенного действия ципротерона ацетата андрогены вытесняются рецепторами гипоталамуса, с которыми они имеют отрицательную обратную связь. Еще больше секреция ЛГ и ФСГ подавляется гестагенным действием ципротерона ацетата. В результате снижается уровень тестостерона и эстрогенов в сыворотке крови. Данное антигонадотропное действие у мужчин ослаблено, поскольку угнетающее влияние андрогенов уменьшается через антиандрогенные компоненты действующего вещества, влияющиего на гипоталамус.

Другие влияния на функцию эндокринной системы. В случае применения ципротерона ацетата концентрация тестостерона и эстрогенов снижается. Не выявлено значительного влияния на 17-кетостероиды и 17-кетогенные стероиды. Секреция кортизола остается неизмененной или пониженной. Функция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси у взрослых преимущественно остается неизмененной. Оценка всех результатов позволяет сделать вывод, что реакционная способность системы, как правило, не повреждена.

Фармакокинетика. После в/м введения ципротерона ацетат постепенно высвобождается из внутримышечного депо. Его C max в плазме крови составляет 180±54 нг/мл и достигается через 2–3 дня. После этого уровень гормона в сыворотке крови снижается с конечным T ½ равным 4±1,1 сут. Полный клиренс ципротерона ацетата из сыворотки крови составляет 2,8±1,4 мл/мин/кг. Ципротерона ацетат метаболизируется различными путями, включая гидроксилирование и конъюгацию. Основной метаболит в плазме крови — 15β-гидроксипроизводное. Метаболизм I фазы катализируется главным образом ферментом CYP 3A4 цитохрома Р450. Незначительная часть принятой дозы выводится в неизмененном виде с желчью. Большая часть вещества экскретируется в виде метаболитов с мочой и желчью в соотношении 3:7. Ципротерона ацетат практически полностью связывается с альбуминами плазмы крови. Примерно 3,5–4% общего уровня стероида остается в свободном состоянии. Поскольку связывание с белками неспецифическое, изменение уровня глобулина, связывающего половые стероиды, не влияет на фармакокинетику ципротерона ацетата. В связи с длительным T ½ из плазмы крови в конечной фазе и 7-дневным интервалом дозирования при многократном введении можно ожидать кумуляции ципротерона ацетата в плазме крови. Примерно через 5 нед достигается равновесие между высвобождением ципротерона ацетата из депо и его элиминацией. Абсолютная биодоступность ципротерона ацетата после в/м инъекции считается полной. Курение не влияет на фармакокинетику ципротерона ацетата.