препарат применяют наружно у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Доза геля зависит от размеров пораженного участка. Обычно 2–4 г геля (размером с вишню или грецкий орех) наносить на кожу в месте воспаления (пораженные суставы или другие участки тела с воспалением и болью) 3–4 раза в сутки и слегка втирать. После аппликации препарата необходимо вымыть руки, кроме случаев, когда именно руки подлежат лечению.

Длительность терапии зависит от показаний и эффективности лечения. Показания к применению рекомендуется через 2 нед пересмотреть.

Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд при поражении мягких тканей или ревматических заболеваниях мягкой ткани или дольше 21 дня — в случае боли, вызванной артритом, если врач не назначил другое.

В случае применения препарата не по назначению врача необходимо обратиться за консультацией к врачу, если после 7 дней лечения состояние пациента не улучшилось или ухудшилось.

Пациентам пожилого возраста, больным с нарушением функции печени и почек не требуется коррекции дозы.