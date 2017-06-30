Диклофенак натрия гель (Diclofenac sodium gel) (336436) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклофенак натрия гель инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак натрия относится к группе НПВП. Обладает выраженной противовоспалительной, а также умеренно выраженной жаропонижающей активностью. Механизм действия обусловлен ингибированием синтеза простагландинов. Путем торможения активности фермента ЦОГ-1 уменьшает агрегацию тромбоцитов. Препарат эффективен при лечении ревматических заболеваний и неспецифического воспаления, уменьшает болевые ощущения, устраняет воспалительные явления и отеки при ревматических или травматических воспалениях, улучшает или нормализует функцию опорно-двигательного аппарата. При курсовом лечении ревматоидного артрита препарат интенсивно проникает в полость суставов, уменьшает боль в покое и при движении, способствует увеличению объема движений в пораженных суставах, уменьшает утреннюю скованность и отечность суставов. Стойкий эффект развивается через 1–2 нед лечения.
Фармакокинетика. При нанесении на кожу частично всасывается (3,3% от местно используемой дозы) и выявляется в плазме крови. Диклофенак натрия хорошо проникает в ткани и синовиальную жидкость, где его концентрация может превышать концентрацию в плазме крови. T½ из плазмы крови составляет 1–2 ч, из синовиальной жидкости — 3–6 ч.
Показания Диклофенак натрия гель
- симптоматическое лечение боли, воспаления и отека при:
- повреждении мягких тканей: травме сухожилий, связок, мышц и суставов (например вследствие вывиха, растяжения, синяков); спортивных травмах;
- локализованных формах ревматизма мягких тканей: тендинит (в том числе «теннисный локоть»), бурсит, плечевой синдром и периартропатия, локализованные формы дегенеративного ревматизма (остеоартрит периферических суставов и позвоночника).
Применение Диклофенак натрия гель
препарат применяют наружно у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Доза геля зависит от размеров пораженного участка. Обычно 2–4 г геля (размером с вишню или грецкий орех) наносить на кожу в месте воспаления (пораженные суставы или другие участки тела с воспалением и болью) 3–4 раза в сутки и слегка втирать. После аппликации препарата необходимо вымыть руки, кроме случаев, когда именно руки подлежат лечению.
Длительность терапии зависит от показаний и эффективности лечения. Показания к применению рекомендуется через 2 нед пересмотреть.
Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд при поражении мягких тканей или ревматических заболеваниях мягкой ткани или дольше 21 дня — в случае боли, вызванной артритом, если врач не назначил другое.
В случае применения препарата не по назначению врача необходимо обратиться за консультацией к врачу, если после 7 дней лечения состояние пациента не улучшилось или ухудшилось.
Пациентам пожилого возраста, больным с нарушением функции печени и почек не требуется коррекции дозы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку и/или другим компонентам препарата. Наличие в анамнезе приступов БА, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислотой или других НПВП.
Побочные эффекты
со стороны кожи: нечасто — зуд, покраснение, экзантема, жжение, отек, сыпь (везикулезная, папулезная, пустулезная), шелушение и сухость кожи, дерматит (в том числе контактный дерматит); редко — буллезный дерматит; очень редко — реакции светочувствительности, генерализованные кожные высыпания, экзема;
со стороны иммунной системы: очень редко — реакции повышенной чувствительности, ангионевротический отек, бронхоспазм;
со стороны дыхательной системы: очень редко — БА;
со стороны пищеварительного тракта: побочные реакции возникают очень редко после местного применения препаратов, содержащих диклофенак.
При применении геля в высоких дозах или его нанесении на большие участки кожи нельзя исключить возможность возникновения системных побочных реакций, а также реакций гиперчувствительности в форме ангиоэдемы, диспноэ.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в III триместр беременности в связи с возможностью развития слабости родовой деятельности и/или преждевременного закрытия артериального протока, в I и II триместр применение геля возможно только по назначению врача в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В ходе исследований на животных не выявлено ни одного проявления вредного воздействия диклофенака на беременность или эмбриональное развитие, роды или постнатальное развитие.
Диклофенак натрия проникает в незначительном количестве в грудное молоко, поэтому при наличии существенных оснований для применения геля в период кормления грудью его не следует наносить на молочные железы или большие участки кожи и применять на протяжении длительного времени.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Взаимодействия
поскольку системная абсорбция диклофенака при местном применении препарата очень низкая, возникновение взаимодействий маловероятно.
Передозировка
передозировка маловероятна в связи с низкой абсорбцией диклофенака в системный кровоток при местном применении.
При случайном проглатывании препарата следует сразу очистить желудок и принять адсорбент. Показано симптоматическое лечение с проведением терапевтических мероприятий, рекомендуемых при отравлении НПВП.
Условия хранения
при температуре не выше 18 °С.