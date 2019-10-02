применение препарата может вызвать мидриаз.

Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшение не отмечается в течение 72 ч, раздражение или гиперемия продолжаются либо ухудшаются, появляются боль в глазу или нарушение зрения.

Вспомогательное вещество бензалкония хлорид может вызывать раздражение. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами (снять контактные линзы перед нанесением препарата и установить через 15 мин после применения). Бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы.

Во избежание загрязнения не касаться верхней частью флакона каких-либо поверхностей. Закрыть колпачком флакон после использования.

Применение капель у детей в возрасте от 2 до 6 лет проводить с осторожностью. Больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ИБС, АГ, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, получающим ингибиторы МАО или другие препараты, которые способны повысить АД, следует применять глазные капли Виаль Лайт только в том случае, когда, по мнению врача, возможная польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может вызвать покраснение глаз.

Виаль Лайт целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:

если в течение 48 ч состояние не улучшается, раздражение или покраснение продолжаются или усиливаются, следует прекратить применение препарата;

если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы), рекомендуется обратиться к врачу;

если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами «плавающих» пятен, покраснение глаз, боль во время действия света или двоение в глазах, следует немедленно обратиться к врачу.

Следует избегать длительного применения и передозировки, особенно у детей.

В случае изменения цвета или помутнения р-ра препарат не пригоден к применению.

Не следует применять глазные капли Виаль Лайт у пациентов с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования влияния тетрагидрозолина гидрохлорида на плод не проводились. Отсутствуют данные об экскреции препарата в грудное молоко.

Несмотря на то что препарат не предназначен для системной экспозиции, перед его применением беременным и женщинам, кормящим грудью, рекомендована консультация врача для оценки возможного риска.

Дети. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 2 лет отсутствует. Детям в возрасте от 2 до 6 лет применять по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние маловероятно.