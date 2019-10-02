Виаль® Лайт (Vial Light) (336232) - инструкция по применению ATC-классификация
Виаль Лайт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Тетризолин при наружном применении стимулирует альфа-адренорецепторы симпатической нервной системы, что вызывает сужение сосудов с уменьшением отека тканей; уменьшает покраснение, жжение, раздражение, зуд, болезненность и слезотечение.
Фармакокинетика. Сосудосуживающее действие развивается через несколько минут после закапывания в глаз и продолжается до 4 ч.
Тетризолин практически не всасывается при местном применении в терапевтических дозах.
Показания Виаль Лайт
симптоматическое временное облегчение вторичной гиперемии глаз вследствие умеренного раздражающего влияния.
Применение Виаль Лайт
до начала применения колпачок плотно не завинчивать!
Перед первым применением капель максимально завинтить колпачок флакона. При этом шип, который находится на его внутренней стороне, прокалывает отверстие во флаконе. Непосредственно перед применением следует подержать флакон в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела.
Колпачок отвинтить, снять и, слегка надавив на корпус флакона, закапать р-р в глаза (конъюнктивальную полость).
Во избежание вытекания р-ра при хранении после закапывания препарата колпачок плотно завинтить, чтобы шип, который находится на внутренней стороне крышечки, закрыл отверстие во флаконе. Хранить препарат согласно рекомендациям, указанным в УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ (в вертикальном положении).
Виаль Лайт предназначен только для местного применения в офтальмологии.
Применять препарат более 72 ч можно только под наблюдением врача.
Взрослым и детям в возрасте с 6 лет закапывают по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) до 4 раз в сутки.
Детям в возрасте от 2 до 6 лет препарат применять только по назначению и под наблюдением врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к составляющим препарата, закрытоугольная глаукома.
Побочные эффекты
побочные реакции, связанные с применением тетрагидрозолина гидрохлорида, отмечались в пострегистрационный период.
Особые виды чувствительности: ощущение жжения в глазу, раздражение слизистой оболочки глаза, боль в глазу, покраснение глаза, резь в глазу, реакции гиперчувствительности, расширение зрачка (мидриаз), реактивная гиперемия глаза («рикошетная» гиперемия глаза).
Иногда могут возникать системные симпатомиметические эффекты.
Особые указания
применение препарата может вызвать мидриаз.
Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшение не отмечается в течение 72 ч, раздражение или гиперемия продолжаются либо ухудшаются, появляются боль в глазу или нарушение зрения.
Вспомогательное вещество бензалкония хлорид может вызывать раздражение. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами (снять контактные линзы перед нанесением препарата и установить через 15 мин после применения). Бензалкония хлорид может обесцвечивать мягкие контактные линзы.
Во избежание загрязнения не касаться верхней частью флакона каких-либо поверхностей. Закрыть колпачком флакон после использования.
Применение капель у детей в возрасте от 2 до 6 лет проводить с осторожностью. Больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ИБС, АГ, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, получающим ингибиторы МАО или другие препараты, которые способны повысить АД, следует применять глазные капли Виаль Лайт только в том случае, когда, по мнению врача, возможная польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может вызвать покраснение глаз.
Виаль Лайт целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:
- если в течение 48 ч состояние не улучшается, раздражение или покраснение продолжаются или усиливаются, следует прекратить применение препарата;
- если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (инфекция, инородное тело или химическая травма роговицы), рекомендуется обратиться к врачу;
- если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами «плавающих» пятен, покраснение глаз, боль во время действия света или двоение в глазах, следует немедленно обратиться к врачу.
Следует избегать длительного применения и передозировки, особенно у детей.
В случае изменения цвета или помутнения р-ра препарат не пригоден к применению.
Не следует применять глазные капли Виаль Лайт у пациентов с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Адекватные и хорошо контролируемые исследования влияния тетрагидрозолина гидрохлорида на плод не проводились. Отсутствуют данные об экскреции препарата в грудное молоко.
Несмотря на то что препарат не предназначен для системной экспозиции, перед его применением беременным и женщинам, кормящим грудью, рекомендована консультация врача для оценки возможного риска.
Дети. Опыт применения препарата у детей в возрасте до 2 лет отсутствует. Детям в возрасте от 2 до 6 лет применять по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние маловероятно.
Взаимодействия
не следует смешивать глазные капли Виаль Лайт с какими-либо другими каплями.
Передозировка
при применении препарата согласно рекомендациям передозировка маловероятна.
При передозировке препарата может наблюдаться увеличение выраженности гиперемии или реактивная гиперемия.
Симптомы, которые могут возникать при проглатывании или чрезмерном применении препарата: брадикардия, сонливость, снижение АД, апатия и снижение температуры тела. Дополнительными симптомами, которые могут отмечаться только при проглатывании препарата, могут быть апноэ, угнетение ЦНС и кома.
Лечение. При проглатывании препарата лечение состоит в приеме активированного угля и освобождении желудка. Дальнейшее лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.