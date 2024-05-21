Витрум® Мемори Плюс (Vitrum® Memory Plus) (335868) - инструкция по применению Диетические добавки
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Витрум Мемори Плюс инструкция по применению
Характеристика
экстракт листьев гинкго билоба/Ginkgo Biloba, содержащий флавоноловые гликозиды, улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови, а также микроциркуляцию.
Оказывает регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулируя кровенаполнение сосудов; препятствует тромбообразованию; обладает противоотечным эффектом (головной мозг, периферические ткани), нормализует нейромедиаторные процессы в ЦНС.
Оказывает антигипоксический эффект, улучшает память и способность к обучению; стимулирует мозговую деятельность.
Витамин С обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходим для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.
Рекомендации по употреблению
Витрум Мемори Плюс может быть рекомендован для коррекции рациона питания взрослых, как дополнительный источник витамина С и флавоноловых гликозидов.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым по 1 таблетке в сутки во время приема пищи.
Особые указания
не следует применять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, беременным или женщинам, кормящим грудью. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.
Не превышайте рекомендованной суточной дозы. Не употребляйте по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.