экстракт листьев гинкго билоба/Ginkgo Biloba, содержащий флавоноловые гликозиды, улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови, а также микроциркуляцию.

Оказывает регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулируя кровенаполнение сосудов; препятствует тромбообразованию; обладает противоотечным эффектом (головной мозг, периферические ткани), нормализует нейромедиаторные процессы в ЦНС.

Оказывает антигипоксический эффект, улучшает память и способность к обучению; стимулирует мозговую деятельность.

Витамин С обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходим для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.

