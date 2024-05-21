научно подтвержденные свойства витаминов, минералов, флавоноидов, полифенольных соединений.

Комплекс витаминов и минеральных веществ, которые соответствуют потребностям людей в возрасте старше 50 лет.

Поддерживает нормальную физическую и умственную работоспособность. Способствует защите организма от преждевременного старения.

Антиоксидантный комплекс, состоящий из витаминов А, С, Е, бета-каротина, цинка, селена, меди и марганца, защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов.

Витамин А обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей и надлежащий уровень иммунитета.

Бета-каротин является источником для синтеза витамина А, защищает клеточные мембраны от продуктов окисления липидов.

Витамин С — водорастворимый антиоксидант с мощным восстановительным эффектом. Повышает неспецифическую резистентность организма.

Витамин Е — антиоксидант, предотвращает ПОЛ. Необходим для биосинтеза гема и белков, процессов тканевого дыхания, влияет на тонус и проницаемость сосудов.

Селен функционирует через селенпротеины, основным из которых является глутадионпероксидаза. Селен взаимодействует с витамином Е в защитных процессах.

Витамины группы В являются компонентами сложных ферментативных систем, обеспечивающих нормальный обмен белков, жиров и углеводов. Биохимические и физиологические процессы, в которых участвуют эти витамины, тесно взаимосвязаны. Часто встречаются комбинированные проявления дефицита нескольких витаминов этой группы, поэтому их необходимо принимать в комплексе.

Витамин В 1 — кофермент энзимов метаболизма углеводов и аминокислот с разветвленными цепями. Обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, сердечной деятельности и эндокринных желез.

Витамин В 2 , входит в состав флавиновых ферментов, участвующих в транспорте водорода (тканевом дыхании) и образовании АТФ в митохондриях, многочисленных окислительно-восстановительных процессах.

Витамин B 6 коэнзим участвует в обмене аминокислот, гликогена, сфингоидных оснований и синтезе нейромедиаторов.

Пантотеновая кислота входит в состав коэнзима А и фосфопантотеина, играет значительную роль в процессах регенерации эндотелия и метаболизма жирных кислот.

Витамин В 3 (никотинамид) функционирует как косубстрат или коэнзим дегидрогеназ для переноса иона водорода.

Витамин В 12 необходим для синтеза нуклеотидов и метаболизма жирных кислот, процессов метилирования. В комплексе с фолиевой кислотой он обеспечивает нормальный гематологический и неврологический статус.

Фолиевая кислота является коэнзимом одноуглеродных переносчиков в метаболизме нуклеиновых кислот и аминокислот. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина.

Биотин входит в состав ферментов, регулирующих белковый, жировой и углеводный обмен. Участвует в синтезе пуриновых нуклеотидов. Является источником серы, участвующей в синтезе колагена.

Адекватное поступление витамина К 1 необходимо для профилактики остеопороза и оказывает регулирующее влияние на процессы свертывания крови.

Витамин D, кальций, магний, цинк, медь, марганец и бор способствуют предупреждению развития остеопороза и его осложнений (прежде всего переломов костей).

Без достаточного потребления йода нарушается синтез тиреоидных гормонов и регуляция ими многих метаболических процессов, особенно синтеза протеинов и энзиматической активности. Органами-мишенями для них являются мозг, мышцы, сердце, гипофиз и почки.

Железо входит в состав многочисленных ферментов, ответственных за транспорт кислорода к тканям: гемопротеинов (гемоглобина, миоглобина, цитохромов), железо-серных энзимов (флавопротеинов, гемофлавопротеинов), протеинов для хранения и транспорта железа (трансферрина, лактоферрина, ферритина, гемосидерина) и др. Достаточное поступление железа обеспечивает доставку кислорода к тканям и функционирование дыхательной цепи, повышает неспецифическую резистентность.

Ванадий может тормозить синтез жирных кислот, подавлять образование ХС.

Молибден необходим для поддержания в норме состояния зубной ткани и обеспечивает профилактику кариеса; регулирует обменные процессы и процессы роста; стимулирует ферменты, обеспечивающие синтез аскорбиновой кислоты и нормальное тканевое дыхание.

Хром участвует в метаболизме глюкозы, усиливая действие инсулина.