Витрум® Центури Плюс (Vitrum® Century Plus) (335859) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Центури Плюс инструкция по применению
Характеристика
научно подтвержденные свойства витаминов, минералов, флавоноидов, полифенольных соединений.
Комплекс витаминов и минеральных веществ, которые соответствуют потребностям людей в возрасте старше 50 лет.
Поддерживает нормальную физическую и умственную работоспособность. Способствует защите организма от преждевременного старения.
Антиоксидантный комплекс, состоящий из витаминов А, С, Е, бета-каротина, цинка, селена, меди и марганца, защищает организм от разрушительного действия свободных радикалов.
Витамин А обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей и надлежащий уровень иммунитета.
Бета-каротин является источником для синтеза витамина А, защищает клеточные мембраны от продуктов окисления липидов.
Витамин С — водорастворимый антиоксидант с мощным восстановительным эффектом. Повышает неспецифическую резистентность организма.
Витамин Е — антиоксидант, предотвращает ПОЛ. Необходим для биосинтеза гема и белков, процессов тканевого дыхания, влияет на тонус и проницаемость сосудов.
Селен функционирует через селенпротеины, основным из которых является глутадионпероксидаза. Селен взаимодействует с витамином Е в защитных процессах.
Витамины группы В являются компонентами сложных ферментативных систем, обеспечивающих нормальный обмен белков, жиров и углеводов. Биохимические и физиологические процессы, в которых участвуют эти витамины, тесно взаимосвязаны. Часто встречаются комбинированные проявления дефицита нескольких витаминов этой группы, поэтому их необходимо принимать в комплексе.
Витамин В1 — кофермент энзимов метаболизма углеводов и аминокислот с разветвленными цепями. Обеспечивает нормальное функционирование нервной системы, сердечной деятельности и эндокринных желез.
Витамин В2, входит в состав флавиновых ферментов, участвующих в транспорте водорода (тканевом дыхании) и образовании АТФ в митохондриях, многочисленных окислительно-восстановительных процессах.
Витамин B6 коэнзим участвует в обмене аминокислот, гликогена, сфингоидных оснований и синтезе нейромедиаторов.
Пантотеновая кислота входит в состав коэнзима А и фосфопантотеина, играет значительную роль в процессах регенерации эндотелия и метаболизма жирных кислот.
Витамин В3 (никотинамид) функционирует как косубстрат или коэнзим дегидрогеназ для переноса иона водорода.
Витамин В12 необходим для синтеза нуклеотидов и метаболизма жирных кислот, процессов метилирования. В комплексе с фолиевой кислотой он обеспечивает нормальный гематологический и неврологический статус.
Фолиевая кислота является коэнзимом одноуглеродных переносчиков в метаболизме нуклеиновых кислот и аминокислот. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина.
Биотин входит в состав ферментов, регулирующих белковый, жировой и углеводный обмен. Участвует в синтезе пуриновых нуклеотидов. Является источником серы, участвующей в синтезе колагена.
Адекватное поступление витамина К1 необходимо для профилактики остеопороза и оказывает регулирующее влияние на процессы свертывания крови.
Витамин D, кальций, магний, цинк, медь, марганец и бор способствуют предупреждению развития остеопороза и его осложнений (прежде всего переломов костей).
Без достаточного потребления йода нарушается синтез тиреоидных гормонов и регуляция ими многих метаболических процессов, особенно синтеза протеинов и энзиматической активности. Органами-мишенями для них являются мозг, мышцы, сердце, гипофиз и почки.
Железо входит в состав многочисленных ферментов, ответственных за транспорт кислорода к тканям: гемопротеинов (гемоглобина, миоглобина, цитохромов), железо-серных энзимов (флавопротеинов, гемофлавопротеинов), протеинов для хранения и транспорта железа (трансферрина, лактоферрина, ферритина, гемосидерина) и др. Достаточное поступление железа обеспечивает доставку кислорода к тканям и функционирование дыхательной цепи, повышает неспецифическую резистентность.
Ванадий может тормозить синтез жирных кислот, подавлять образование ХС.
Молибден необходим для поддержания в норме состояния зубной ткани и обеспечивает профилактику кариеса; регулирует обменные процессы и процессы роста; стимулирует ферменты, обеспечивающие синтез аскорбиновой кислоты и нормальное тканевое дыхание.
Хром участвует в метаболизме глюкозы, усиливая действие инсулина.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 1 таблетке во время еды. Продолжительность потребления — 2–3 нед. При необходимости можно повторить через 1 мес после согласования с врачом.
Может быть рекомендована для коррекции рационов питания взрослых, как дополнительный источник витаминов: A, D3, Е, С, В1, В2, В5, В12, В3 (никотинамид), В5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, биотина и минеральных веществ: магния, железа, цинка, марганца, меди, йода, селена, хрома, молибдена, ванадия, содержит кальций.
Не следует употреблять пациентам с индивидуальную непереносимостью компонентов продукта, беременным или женщинам, кормящим грудью. Лицам с заболеванием щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не употреблять по истечению срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.