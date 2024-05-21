научно подтвержденные свойства витаминов, минералов, флавоноидов, полифенольных соединений.

Бета-каротин в организме трансформируется с образованием витамина А, необходимого для нормального течения метаболических процессов. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды.

Витамин Е — активный антиоксидант, тормозит ПОЛ, усиливающееся при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессе тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, в обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.

Витамин D 3 усиливает всасывание кальция и солей фосфорной кислоты в кишечнике, а также регулирует процесс их выведения, способствует сохранению структуры костей. Витамин D 3 необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. Участвует в синтезе АТФ.

Аскорбиновая кислота обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной тканей. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.

Витамины группы В в комплексном взаимодействии обеспечивают углеводно-энергетический обмен и синтез аминокислот, нуклеотидов, жирных кислот. Они способствуют нормальному функционированию сердца, нервных клеток и клеток мышц, стимулируют гемопоэз.

Минеральные вещества поддерживают нормальное течение процессов жизнедеятельности организма. Они необходимы для поддержания постоянного состава внутренней среды организма, кислотно-основного баланса, водно-солевого обмена и др.

Комплекс аминокислот улучшает процессы пищеварения и облегчает усвоение других активных компонентов диетической добавки. Папаин гидролизует протеины и пептиды, облегчает усвоение белка при функциональных нарушениях пищеварения, диспепсии. Метионин и холин является источником свободных метильных групп, в том числе для синтеза лецитина и других фосфолипидов, способствуют нормализации обмена липидов в печени. Бетаин участвует в обмене метионина и ХС с умеренной гиполипидемической активностью. Метионин, холин и бетаин как гепатопротекторы предотвращают жировое перерождение печени. Способны обезвреживать токсичные вещества путем метилирования. Инозитол входит в состав амилазы, способствует образованию молочной и пировиноградной кислот, стимулирует обмен углеводов.

Цитрусовые биофлавоноиды с рутином проявляют Р-витаминную активность, антиоксидантные и ангиопротекторные свойства: поддерживают эластичность и проницаемость сосудов, предотвращают формирование атеросклеротических бляшек и тромбов. Результатом употребления является противовоспалительный, противоотечный и мягкий спазмолитический эффект.

Комплекс биологически активных веществ травы хвоща полевого (кремниевая кислота, сапонины, дубильные вещества, органические кислоты, соли) обладает мочегонными, противовоспалительными, кровоостанавливающими, антибактериальными, дезинтоксикационными свойствами. Соли органической кремниевой кислоты в моче образуют коллоиды, препятствующие кристаллизации мочевых конкрементов; выводят свинец, другие тяжелые металлы. Как источник органического кремния комплекс стимулирует синтез коллагена, других белков для соединительной и эпителиальной ткани, вследствие чего улучшается структура кожи, ногтей, волос, ускоряется заживление ран, ожогов.