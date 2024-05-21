Витрум® Бьюти Плюс (Vitrum® Beauty Plus) (335858) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Бьюти Плюс инструкция по применению
Характеристика
научно подтвержденные свойства витаминов, минералов, флавоноидов, полифенольных соединений.
Бета-каротин в организме трансформируется с образованием витамина А, необходимого для нормального течения метаболических процессов. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды.
Витамин Е — активный антиоксидант, тормозит ПОЛ, усиливающееся при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессе тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, в обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.
Витамин D3 усиливает всасывание кальция и солей фосфорной кислоты в кишечнике, а также регулирует процесс их выведения, способствует сохранению структуры костей. Витамин D3 необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. Участвует в синтезе АТФ.
Аскорбиновая кислота обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходима для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной тканей. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.
Витамины группы В в комплексном взаимодействии обеспечивают углеводно-энергетический обмен и синтез аминокислот, нуклеотидов, жирных кислот. Они способствуют нормальному функционированию сердца, нервных клеток и клеток мышц, стимулируют гемопоэз.
Минеральные вещества поддерживают нормальное течение процессов жизнедеятельности организма. Они необходимы для поддержания постоянного состава внутренней среды организма, кислотно-основного баланса, водно-солевого обмена и др.
Комплекс аминокислот улучшает процессы пищеварения и облегчает усвоение других активных компонентов диетической добавки. Папаин гидролизует протеины и пептиды, облегчает усвоение белка при функциональных нарушениях пищеварения, диспепсии. Метионин и холин является источником свободных метильных групп, в том числе для синтеза лецитина и других фосфолипидов, способствуют нормализации обмена липидов в печени. Бетаин участвует в обмене метионина и ХС с умеренной гиполипидемической активностью. Метионин, холин и бетаин как гепатопротекторы предотвращают жировое перерождение печени. Способны обезвреживать токсичные вещества путем метилирования. Инозитол входит в состав амилазы, способствует образованию молочной и пировиноградной кислот, стимулирует обмен углеводов.
Цитрусовые биофлавоноиды с рутином проявляют Р-витаминную активность, антиоксидантные и ангиопротекторные свойства: поддерживают эластичность и проницаемость сосудов, предотвращают формирование атеросклеротических бляшек и тромбов. Результатом употребления является противовоспалительный, противоотечный и мягкий спазмолитический эффект.
Комплекс биологически активных веществ травы хвоща полевого (кремниевая кислота, сапонины, дубильные вещества, органические кислоты, соли) обладает мочегонными, противовоспалительными, кровоостанавливающими, антибактериальными, дезинтоксикационными свойствами. Соли органической кремниевой кислоты в моче образуют коллоиды, препятствующие кристаллизации мочевых конкрементов; выводят свинец, другие тяжелые металлы. Как источник органического кремния комплекс стимулирует синтез коллагена, других белков для соединительной и эпителиальной ткани, вследствие чего улучшается структура кожи, ногтей, волос, ускоряется заживление ран, ожогов.
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка Витрум Бьюти Плюс может быть рекомендована для коррекции рациона питания взрослых, как дополнительный источник витаминов D3, Е, С, В1 В2, В6, В12 и В3 (никотинамид), В5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, биотина, бета-каротина и минеральных веществ: кальция, фосфора, железа, цинка, марганца, йода, бора, источника флавоноидов, полифенольных соединений, содержит магний, селен, холин, ПАБК.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: взрослым по 1 таблетке в сутки во время приема пищи. Период потребления: 2–3 нед, в дальнейшем период употребления согласовывается с врачом.
Не следует употреблять людям, имеющим индивидуальную непереносимость компонентов продукта, беременным или женщинам, кормящим грудью. Лицам, имеющим заболевания щитовидной железы, следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых заболеваний, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не употреблять после срока годности, указанного на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
хранить в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.