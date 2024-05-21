Гепаслим способствует сбалансированному функционированию печени и поддержанию массы тела в пределах физиологической нормы.

Расторопша содержит около 2% смеси, которая называется силимарином и оказывает определенное влияние на печень. Силимарин защищает клетки печени от негативного воздействия свободных радикалов, способствует регенерации гепатоцитов, пораженных алкоголем, фунгитоксинами или метаболической нагрузкой на печень после употребления тяжелых продуктов питания. Продукт рекомендуется употреблять для поддержания функционирования печени, включая период реконвалесценции, при нарушении активности клеток печени.

Холин помогает поддерживать нормальное функционирование печени и метаболизм липидов и гомоцистеина.

Экстракт корня куркумы длинной защищает и детоксифицирует клетки печени, помогает поддерживать здоровье печени и нормальный уровень глюкозы в крови.

Экстракт черного перца содержит пиперин, ускоряет обмен липидов и помогает выводить токсины, устраняя избыток жидкости в организме.

Хром помогает поддерживать нормальную концентрацию глюкозы в крови и оптимальный метаболизм макроэлементов.