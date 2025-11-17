Киев
О товаре
Цены
Мягкие
Зубная щетка Сенсодин комплексная защита (Toothbrush Sensodin complex protection)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
151,00
грн
в 11 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline
Косметические средства
4.1.4.1.1. Мягкие
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
151,00
грн
в 11 аптеках других городов
Найти в аптеках
Найдите Зубная щетка Сенсодин комплексная защита в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню