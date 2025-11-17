Мягкие

Зубная щетка Сенсодин комплексная защита (Toothbrush Sensodin complex protection)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 151,00 грн
в 11 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
GlaxoSmithKline
Косметические средства
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.