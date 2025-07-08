Киев
Зубная щетка Сенсодин комплексная защита (Toothbrush Sensodin complex protection)

Зубная щетка Сенсодин комплексная защита (Toothbrush Sensodin complex protection)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
124,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
127,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
127,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
126,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
124,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
113,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
127,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Свитальского Николая, 15
8.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
113,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Электрозаводская, 27-А
12.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
94,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
13.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
124,10 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
127,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 29/2
62.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
126,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Никополь, ул. Херсонская, 367/1-А
80.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
133,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
84.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
126,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 18:00
Марганец, ул. Независимости, 12
98.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
124,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новониколаевка, ул. Железнодорожная, 42-В
102.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
133,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
127,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Никитина Василия, 26
107.6 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
125,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 103-А
107.7 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
132,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА МЯГКАЯ №1
GlaxoSmithKline
167,00
Экономия при брони: -12,00 грн
155,00 грн
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