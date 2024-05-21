беременным и кормящим грудью — по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая стаканом воды. Срок употребления согласовывать с врачом.

Может быть рекомендована врачом в дополнение к рациону питания женщин во время беременности для предотвращения недостатка витаминов и минеральных веществ, а также снижения риска развития гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период кормления грудью.

Сбалансированное питание — основа нормального развития ребенка и течения беременности.

Не следует употреблять беременным или кормящим грудью, которые имеют индивидуальную непереносимость компонентов продукта.

Женщинам с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Не употребляйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Перед употреблением обязательна консультация врача.

Не является лекарственным средством.