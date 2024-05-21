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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВитрум® Пренатал Плюс (Vitrum® Prenatal Plus)

Витрум® Пренатал Плюс (Vitrum® Prenatal Plus) (335033) - инструкция по применению Диетические добавки

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Витрум<sup>&reg;</sup> Пренатал Плюс (Vitrum<sup>&reg;</sup> Prenatal Plus)
Цена в городе Киев
от 804,26 грн
Без рецепта
100 шт от 804,26 грн 30 шт Нет в наличии
В наличии в 178 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Количество штук в упаковке
100 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

Витрум Пренатал Плюс инструкция по применению

Характеристика

научно подтвержденные свойства витаминов и минералов.
Витамин А способствует улучшению зрения и структуры кожи.
Витамины В1, В2, В6 необходимы для функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Влияют на белковый, жировой и углеводный обмены, зрение и рост.
Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, формировании костной и других тканей, влияет на свертываемость крови.
Витамин В3 вместе с кальцием и фосфором способствует формированию костной ткани.
Витамин Е влияет на кроветворение, формирование мышечной и других тканей, противодействует осложнениям беременности (невынашиванию, токсикозам и плацентарной недостаточности).
Йод является составляющей гормонов щитовидной железы, участвующих в регуляции обменных процессов в организме и имеющих важное значение для нормального формирования нервной системы плода и ребенка после рождения.
Фолиевая кислота снижает риск возникновения врожденных пороков развития у детей.
Микроэлементы влияют на усвоение витаминов и нормализуют обмен веществ.

Рекомендации по употреблению

беременным и кормящим грудью — по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая стаканом воды. Срок употребления согласовывать с врачом.
Может быть рекомендована врачом в дополнение к рациону питания женщин во время беременности для предотвращения недостатка витаминов и минеральных веществ, а также снижения риска развития гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период кормления грудью.
Сбалансированное питание — основа нормального развития ребенка и течения беременности.
Не следует употреблять беременным или кормящим грудью, которые имеют индивидуальную непереносимость компонентов продукта.
Женщинам с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Не употребляйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением обязательна консультация врача.
Не является лекарственным средством.

Условия хранения

в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.

Витрум Пренатал Плюс
Витрум® Пренатал Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100
от 804,26 грн
В наличии в 178 аптеках
Цены в аптеках
Витрум Пренатал Плюс
Витрум® Пренатал Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100
от 804,26 грн
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