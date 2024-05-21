Витрум® Пренатал Плюс (Vitrum® Prenatal Plus) (335033) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Пренатал Плюс инструкция по применению
Характеристика
научно подтвержденные свойства витаминов и минералов.
Витамин А способствует улучшению зрения и структуры кожи.
Витамины В1, В2, В6 необходимы для функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Влияют на белковый, жировой и углеводный обмены, зрение и рост.
Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, формировании костной и других тканей, влияет на свертываемость крови.
Витамин В3 вместе с кальцием и фосфором способствует формированию костной ткани.
Витамин Е влияет на кроветворение, формирование мышечной и других тканей, противодействует осложнениям беременности (невынашиванию, токсикозам и плацентарной недостаточности).
Йод является составляющей гормонов щитовидной железы, участвующих в регуляции обменных процессов в организме и имеющих важное значение для нормального формирования нервной системы плода и ребенка после рождения.
Фолиевая кислота снижает риск возникновения врожденных пороков развития у детей.
Микроэлементы влияют на усвоение витаминов и нормализуют обмен веществ.
Рекомендации по употреблению
беременным и кормящим грудью — по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая стаканом воды. Срок употребления согласовывать с врачом.
Может быть рекомендована врачом в дополнение к рациону питания женщин во время беременности для предотвращения недостатка витаминов и минеральных веществ, а также снижения риска развития гиповитаминозов и недостатка минеральных веществ в период кормления грудью.
Сбалансированное питание — основа нормального развития ребенка и течения беременности.
Не следует употреблять беременным или кормящим грудью, которые имеют индивидуальную непереносимость компонентов продукта.
Женщинам с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Не употребляйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением обязательна консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.