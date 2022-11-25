Фармакодинамика.

Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. В низких концентрациях оказывает стимулирующее действие на гистаминметилтрансферазу, что приводит к инактивации гистамина. Он проявляет высокое сродство с Н1-рецепторами и является стабилизатором тучных клеток. На Н2-рецепторы диметиндена малеат не влияет. Также он обладает местноанестезирующими свойствами.

Диметинден малеат является антагонистом брадикинина, серотонина и ацетилхолина. Он существует в виде рацемической смеси с R-(-)-диметинденом, имеющим более выраженную Н1-антигистаминовую активность.

Диметиндена малеат значительно снижает гиперпроницаемость капилляров, что связано с реакциями гиперчувствительности немедленного типа.

В сочетании с антагонистами гистаминовых Н2-рецепторов ингибирует практически все виды действия гистамина на кровообращение.

Исследования показали, что влияние 1 дозы 4 мг диметиндена в форме капель на кожные реакции определяется до 24 ч после введения препарата.

Фармакокинетика.

Системная биодоступность диметиндена в форме капель составляет около 70%. Начальный ответ организма на препарат ожидается в течение 30 минут после приема, максимальный ответ — в течение 5 часов. После приема капель максимальная концентрация диметиндена в плазме крови достигается в течение 2 часов.

При концентрациях 0,09 — 2 мкг/мл связывание диметиндена с белками плазмы крови составляет около 90%. Метаболические реакции диметиндена включают гидроксилирование и метоксилирование.

Период его полувыведения составляет около 6 часов. Диметинден и его метаболиты выводятся печенью и почками.

Доклинические исследования по безопасности, токсичности и генотоксичности не выявили риска при применении препарата человеку. Исследования на крысах и кроликах не выявили тератогенного воздействия препарата. Также в ходе исследований на крысах не было выявлено влияния препарата на оплодотворяющую способность, а также на развитие плода и новорожденных в случае применения в дозах, в 250 раз превышающих дозу для людей.