Диметинден (Dimetindenum) (334980) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Диметинден инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: диметиндена малеат;
1 мл (20 капель) препарата содержит диметиндена малеата 1 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, кислота лимонная, сахарин натрия, пропиленгликоль, динатрия эдетат, кислота бензойная (Е 210), вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли оральные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения.
Код ATС R06А B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. В низких концентрациях оказывает стимулирующее действие на гистаминметилтрансферазу, что приводит к инактивации гистамина. Он проявляет высокое сродство с Н1-рецепторами и является стабилизатором тучных клеток. На Н2-рецепторы диметиндена малеат не влияет. Также он обладает местноанестезирующими свойствами.
Диметинден малеат является антагонистом брадикинина, серотонина и ацетилхолина. Он существует в виде рацемической смеси с R-(-)-диметинденом, имеющим более выраженную Н1-антигистаминовую активность.
Диметиндена малеат значительно снижает гиперпроницаемость капилляров, что связано с реакциями гиперчувствительности немедленного типа.
В сочетании с антагонистами гистаминовых Н2-рецепторов ингибирует практически все виды действия гистамина на кровообращение.
Исследования показали, что влияние 1 дозы 4 мг диметиндена в форме капель на кожные реакции определяется до 24 ч после введения препарата.
Фармакокинетика.
Системная биодоступность диметиндена в форме капель составляет около 70%. Начальный ответ организма на препарат ожидается в течение 30 минут после приема, максимальный ответ — в течение 5 часов. После приема капель максимальная концентрация диметиндена в плазме крови достигается в течение 2 часов.
При концентрациях 0,09 — 2 мкг/мл связывание диметиндена с белками плазмы крови составляет около 90%. Метаболические реакции диметиндена включают гидроксилирование и метоксилирование.
Период его полувыведения составляет около 6 часов. Диметинден и его метаболиты выводятся печенью и почками.
Доклинические исследования по безопасности, токсичности и генотоксичности не выявили риска при применении препарата человеку. Исследования на крысах и кроликах не выявили тератогенного воздействия препарата. Также в ходе исследований на крысах не было выявлено влияния препарата на оплодотворяющую способность, а также на развитие плода и новорожденных в случае применения в дозах, в 250 раз превышающих дозу для людей.
Показания
Симптоматическое лечение аллергических заболеваний: крапивницы, сезонного (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита, аллергии на лекарственные средства и продукты питания.
Зуд разного происхождения, кроме связанного с холестазом. Зуд при заболеваниях с кожной сыпью, такими как ветряная оспа. Укусы насекомых.
Вспомогательное средство при экземе и других зудных дерматозах аллергического генеза.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к диметиндену малеату или любому другому компоненту препарата. Наличие у пациента стеноза двенадцатиперстной кишки/пилоруса.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При параллельном применении препаратов, подавляющих центральную нервную систему (ЦНС), например, опиоидных анальгетиков, антиконвульсантов, антидепрессантов (трициклических антидепрессантов и ингибиторов моноаминоксидазы), других антигистаминных средств, противорвотных средств, антипсихотиков, анксиолитиков, снотворных средств, скополамина и этилового спирта возможно усиление угнетения ЦНС, что может привести к нежелательным последствиям или даже к угрозе жизни.
Трициклические антидепрессанты и антихолинергические препараты, например бронхолитики, желудочно-кишечные спазмолитики, мидриатики, урологические антимускариновые средства могут вызвать дополнительный антимускариновый эффект при приеме вместе с антигистаминными средствами, за счет чего повышается риск ухудшения состояния глаукомы и задержки мочеиспускания.
С целью минимизации риска угнетения ЦНС или возможного потенцирования сочетанное применение прокарбазина и антигистаминов следует проводить с осторожностью.
Особенности применения
Как и с другими антигистаминными препаратами, следует соблюдать осторожность при применении препарата Диметинден-Здоровье больным глаукомой, с нарушением мочевыделения, в т. ч. при гипертрофии предстательной железы, а также с хроническими заболеваниями легких.
Как и для всех антагонистов H1-рецепторов и частично H2-рецепторов, этот препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение у детей.
Способ применения и дозы
Взрослым, детям в возрасте старше 12 лет и пациентам пожилого возраста
Рекомендуемая суточная доза составляет 3–6 мг, распределенная на 3 приема — по 20–40 капель 3 раза в сутки. Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется назначать 40 капель перед сном и 20 капель утром во время завтрака.
Детям
Прием препарата рекомендован после предварительной консультации с врачом, детям в возрасте 1 мес — 1 года можно применять только после консультации с врачом. Рекомендуемая суточная доза составляет 0,1 мг (т.е. 2 капли) на кг массы тела в сутки, распределенная на 3 приема.
20 капель = 1 мл = 1 мг диметиндена малеата.
Препарат не следует подвергать воздействию высокой температуры. В бутылочку с теплым детским питанием его следует добавлять непосредственно перед кормлением. Если ребенка кормят из ложечки, препарат можно применять в чайной ложке. Препарат имеет приятный вкус.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Не назначать детям в возрасте младше 1 месяца, особенно недоношенным. С осторожностью назначать препарат в форме капель детям в возрасте младше 1 года: седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ. У детей младшего возраста антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение.
Препарат Диметинден-Здоровье можно применять детям в возрасте 1 мес — 1 года только после консультации с врачом и в случае наличия четких показаний для лечения антигистаминными средствами. Не превышать рекомендуемую дозу.
Побочные реакции
Основным побочным эффектом применения препарата является сонливость, особенно в начале лечения. В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции.
Возможны побочные эффекты.
Со стороны иммунной системы
Редко: анафилактические реакции, включая отек лица, фарингеальный отек, сыпь; мышечные спазмы и одышка.
Психические нарушения
Единичные: возбуждение.
Со стороны нервной системы
Очень часто: повышенная утомляемость.
Часто: сонливость, нервозность.
Единичные: головная боль, головокружение.
Со стороны пищеварительного тракта
Единичные: желудочно-кишечные нарушения, тошнота, сухость во рту и горле.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 мл препарата во флаконе, укупоренном пробкой-капельницей и закрытом крышкой. Флакон в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».