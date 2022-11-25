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Диметинден (Dimetindenum) (334980) - инструкция по применению ATC-классификация

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Диметинден (Dimetindenum)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт, 1 мг/мл Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные, раствор
Дозировка
1 мг/мл
Объем
20 мл
ATC-група
R06A B03 Диметинден
Регистрационное удостоверение
UA/16699/01/01 от 25.11.2022
Международное название
DIMETINDENUM (Диметинден)

Диметинден инструкция по применению

Состав

действующее вещество: диметиндена малеат;

1 мл (20 капель) препарата содержит диметиндена малеата 1 мг;

вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат, кислота лимонная, сахарин натрия, пропиленгликоль, динатрия эдетат, кислота бензойная (Е 210), вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные, раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Антигистаминные средства для системного применения.

Код ATС R06А B03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Диметиндена малеат является антагонистом гистамина на уровне Н1-рецепторов. В низких концентрациях оказывает стимулирующее действие на гистаминметилтрансферазу, что приводит к инактивации гистамина. Он проявляет высокое сродство с Н1-рецепторами и является стабилизатором тучных клеток. На Н2-рецепторы диметиндена малеат не влияет. Также он обладает местноанестезирующими свойствами.

Диметинден малеат является антагонистом брадикинина, серотонина и ацетилхолина. Он существует в виде рацемической смеси с R-(-)-диметинденом, имеющим более выраженную Н1-антигистаминовую активность.

Диметиндена малеат значительно снижает гиперпроницаемость капилляров, что связано с реакциями гиперчувствительности немедленного типа.

В сочетании с антагонистами гистаминовых Н2-рецепторов ингибирует практически все виды действия гистамина на кровообращение.

Исследования показали, что влияние 1 дозы 4 мг диметиндена в форме капель на кожные реакции определяется до 24 ч после введения препарата.

Фармакокинетика.

Системная биодоступность диметиндена в форме капель составляет около 70%. Начальный ответ организма на препарат ожидается в течение 30 минут после приема, максимальный ответ — в течение 5 часов. После приема капель максимальная концентрация диметиндена в плазме крови достигается в течение 2 часов.

При концентрациях 0,09 — 2 мкг/мл связывание диметиндена с белками плазмы крови составляет около 90%. Метаболические реакции диметиндена включают гидроксилирование и метоксилирование.

Период его полувыведения составляет около 6 часов. Диметинден и его метаболиты выводятся печенью и почками.

Доклинические исследования по безопасности, токсичности и генотоксичности не выявили риска при применении препарата человеку. Исследования на крысах и кроликах не выявили тератогенного воздействия препарата. Также в ходе исследований на крысах не было выявлено влияния препарата на оплодотворяющую способность, а также на развитие плода и новорожденных в случае применения в дозах, в 250 раз превышающих дозу для людей.

Показания

Симптоматическое лечение аллергических заболеваний: крапивницы, сезонного (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита, аллергии на лекарственные средства и продукты питания.

Зуд разного происхождения, кроме связанного с холестазом. Зуд при заболеваниях с кожной сыпью, такими как ветряная оспа. Укусы насекомых.

Вспомогательное средство при экземе и других зудных дерматозах аллергического генеза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диметиндену малеату или любому другому компоненту препарата. Наличие у пациента стеноза двенадцатиперстной кишки/пилоруса.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При параллельном применении препаратов, подавляющих центральную нервную систему (ЦНС), например, опиоидных анальгетиков, антиконвульсантов, антидепрессантов (трициклических антидепрессантов и ингибиторов моноаминоксидазы), других антигистаминных средств, противорвотных средств, антипсихотиков, анксиолитиков, снотворных средств, скополамина и этилового спирта возможно усиление угнетения ЦНС, что может привести к нежелательным последствиям или даже к угрозе жизни.

Трициклические антидепрессанты и антихолинергические препараты, например бронхолитики, желудочно-кишечные спазмолитики, мидриатики, урологические антимускариновые средства могут вызвать дополнительный антимускариновый эффект при приеме вместе с антигистаминными средствами, за счет чего повышается риск ухудшения состояния глаукомы и задержки мочеиспускания.

С целью минимизации риска угнетения ЦНС или возможного потенцирования сочетанное применение прокарбазина и антигистаминов следует проводить с осторожностью.

Особенности применения

Как и с другими антигистаминными препаратами, следует соблюдать осторожность при применении препарата Диметинден-Здоровье больным глаукомой, с нарушением мочевыделения, в т. ч. при гипертрофии предстательной железы, а также с хроническими заболеваниями легких.

Как и для всех антагонистов H1-рецепторов и частично H2-рецепторов, этот препарат следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение у детей.

Способ применения и дозы

Взрослым, детям в возрасте старше 12 лет и пациентам пожилого возраста

Рекомендуемая суточная доза составляет 3–6 мг, распределенная на 3 приема — по 20–40 капель 3 раза в сутки. Пациентам, склонным к сонливости, рекомендуется назначать 40 капель перед сном и 20 капель утром во время завтрака.

Детям

Прием препарата рекомендован после предварительной консультации с врачом, детям в возрасте 1 мес — 1 года можно применять только после консультации с врачом. Рекомендуемая суточная доза составляет 0,1 мг (т.е. 2 капли) на кг массы тела в сутки, распределенная на 3 приема.

20 капель = 1 мл = 1 мг диметиндена малеата.

Препарат не следует подвергать воздействию высокой температуры. В бутылочку с теплым детским питанием его следует добавлять непосредственно перед кормлением. Если ребенка кормят из ложечки, препарат можно применять в чайной ложке. Препарат имеет приятный вкус.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Не назначать детям в возрасте младше 1 месяца, особенно недоношенным. С осторожностью назначать препарат в форме капель детям в возрасте младше 1 года: седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ. У детей младшего возраста антигистаминные препараты могут вызвать возбуждение.

Препарат Диметинден-Здоровье можно применять детям в возрасте 1 мес — 1 года только после консультации с врачом и в случае наличия четких показаний для лечения антигистаминными средствами. Не превышать рекомендуемую дозу.

Побочные реакции

Основным побочным эффектом применения препарата является сонливость, особенно в начале лечения. В редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции.

Возможны побочные эффекты.

Со стороны иммунной системы

Редко: анафилактические реакции, включая отек лица, фарингеальный отек, сыпь; мышечные спазмы и одышка.

Психические нарушения

Единичные: возбуждение.

Со стороны нервной системы

Очень часто: повышенная утомляемость.

Часто: сонливость, нервозность.

Единичные: головная боль, головокружение.

Со стороны пищеварительного тракта

Единичные: желудочно-кишечные нарушения, тошнота, сухость во рту и горле.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл препарата во флаконе, укупоренном пробкой-капельницей и закрытом крышкой. Флакон в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».