Алгезикам® (Algezikam®) (334976) - инструкция по применению ATC-классификация
Алгезикам ® инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Применение в период беременности и кормления грудью
- Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
- Способ применения и дозы
- Способ применения
- Дети
- Передозировки
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: мелоксикам;
1,5 мл препарата содержит 15 мг мелоксикама;
1 мл препарата содержит 10 мг мелоксикама;
Вспомогательные вещества: меглюмин, гликофурол, полоксамер 188, натрия хлорид, глицин, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, желтый с зеленым оттенком раствор.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
АЛГЕЗИКАМ ® - это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) класса энолиевой кислоты, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и антипиретическое действие.
Мелоксикам проявил высокую противовоспалительную активность на всех стандартных моделях воспаления. Как и для других НПВП, его точный механизм действия остается неизвестным. Однако есть общий механизм развития для всех НПВП (включая мелоксикам): угнетение биосинтеза простагландинов, которые являются медиаторами воспаления.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Мелоксикам полностью абсорбируется после в/м инъекции. Относительная биодоступность по сравнению с пероральным применением составляет почти 100%. Поэтому нет необходимости корригировать дозу при переходе от в/м к пероральному пути применения. После в/м введения 15 мг максимальная концентрация в плазме крови составляет около 1,6-1,8 мкг/мл и достигается за 1-6 ч.
Распределение. Мелоксикам очень хорошо связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99%). Мелоксикам проникает в синовиальную жидкость, концентрация в которой в 2 раза меньше, чем в плазме крови. Объем распределения низкий, в среднем 11 л после в/м или в/в введения, отмечены индивидуальные отклонения в пределах 7-20%. Объем распределения после многократного применения пероральных доз мелоксикама (7,5- 15 мг) составляет 16 л с коэффициентом отклонения в пределах 11-32%.
Биотрансформация. Мелоксикам подвергается экстенсивной биотрансформации в печени.
В моче идентифицировано четыре различных метаболиты мелоксикама, которые фармакодинамически неактивны. Основной метаболит 5'-карбоксимелоксикам (60% дозы), формируется путем окисления промежуточного метаболита 5'-гидроксиметилмелоксикама, который также выделяется в меньшей степени (9% дозы). Исследования in vitro предполагают, что CYP 2C9 играет важную роль в процессе метаболизма, тогда как CYP 3А4 изоэнзимы способствуют в меньшей степени. Активность пероксидазы у пациентов, возможно, ответственна за два других метаболита, которые составляют
16% и 4% принятой дозы соответственно.
Элиминация. Выведение мелоксикама происходит в основном в виде метаболитов в равных частях с мочой и калом. Менее 5% суточной дозы выделяется в неизмененном виде с калом, незначительное количество выделяется с мочой. Период полувыведения изменяется с 13 до 25 ч в зависимости от способа применения (перорального приема, внутримышечного или внутривенного). Плазменный клиренс составляет около 7-12 мл/мин после разовой пероральной дозы, в/в или ректального применения.
Линейность дозы. Мелоксикам проявляет линейную фармакокинетику в пределах терапевтической дозы от 7,5 до 15 мг после перорального и в/м применения.
Особые группы больных.
Пациенты с печеночной / почечной недостаточностью. Печеночная и почечная недостаточность легкой и средней степени существенно не влияют на фармакокинетику мелоксикама. У пациентов с умеренной степенью почечной недостаточности отмечали значительно более высокий общий клиренс. Снижение связывания с белками плазмы крови выявляли у пациентов с терминальной почечной недостаточностью. При терминальной почечной недостаточности увеличение объема распределения может привести к повышению концентрации свободного мелоксикама. Не следует превышать суточную дозу 7,5 мг (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста мужского пола средние фармакокинетические параметры подобны у молодых добровольцев мужского пола. У пациентов пожилого возраста женского пола площадь под фармакокинетической кривой «концентрация - время» (AUC) выше и период полувыведения длиннее по сравнению с таковыми у молодых добровольцев обоего пола. Средний клиренс из плазмы крови в равновесном состоянии у пациентов пожилого возраста был несколько ниже, чем у молодых добровольцев.
Показания
Кратковременное симптоматическое лечение острого приступа ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита, когда пероральный и ректальный пути применения не могут быть применены.
Противопоказания
- III триместр беременности (см. раздел «Применение в период беременности и кормления грудью»);
- возраст пациента до 18 лет;
- гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам лекарственного средства;
- гиперчувствительность к активным веществам с подобным действием, как НПВП, ацетилсалициловая кислота. Мелоксикам не следует назначать пациентам, у которых возникали симптомы астмы, носовые полипы, ангионевротический отек или крапивница после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с предшествующей терапией НПВП в анамнезе;
- активная или рецидивирующее язва/кровотечение в анамнезе (2 или более отдельных подтвержденных случая язвы или кровотечения);
- тяжелая печеночная недостаточность;
- тяжелая почечная недостаточность без применения диализа;
- желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное кровотечение в анамнезе или другие нарушения свертываемости крови;
- нарушения гемостаза или одновременное применение антикоагулянтов (противопоказания связанные с путем применения)
- тяжелая сердечная недостаточность;
- не применяют для лечения периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании.
Особенности применения
Побочные реакции можно минимизировать путем применением минимальной эффективной дозы в течение короткой продоложительности лечения, необходимого для контроля симптомов (см. раздел «Способ применения и дозы» и информацию о желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых рисках ниже).
Рекомендованную максимальную суточную дозу нельзя превышать в случае недостаточного терапевтического эффекта, также не следует применять дополнительно НПВП, так как это может повысить токсичность, тогда как терапевтические преимущества не доказаны. Следует избегать одновременного применения мелоксикама с НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
АЛГЕЗИКАМ® не подходит для лечения пациентов, которым необходимо уменьшение выраженности острой боли.
В случае отсутствия улучшения после нескольких дней применения препарата необходимо повторно оценить клинические преимущества лечения.
Следует обратить внимание на эзофагит, гастрит и/или пептическую язву в анамнезе с целью обеспечения их полного излечения перед началом терапии мелоксикамом. Следует регулярно мониторить относительно возможного проявления рецидива у пациентов, принимавших мелоксикамом, и пациентов с такими случаями в анамнезе.
Нарушения со стороны ЖКТ.
Как и при применении других НПВП, потенциально летальные желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут возникнуть в любое время в процессе лечения при наличии или без предшествующих симптомов или серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации увеличен при повышении дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. раздел «Противопоказания»), и у пациентов пожилого возраста. Таким пациентам лечение следует начинать с минимальной эффективной дозы. Для таких пациентов следует рассмотреть комбинированную терапию с защитными лекарственными средствами (такими как мизопростол или ингибиторы протонной помпы), а также для больных, требующих применения низкой дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, повышающих желудочно-кишечные риски (см. информацию, приведенную ниже, и раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациентам с проявлением желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, особенно пациентам пожилого возраста, следует сообщать обо всех необычных абдоминальных симптомах (особенно о желудочно-кишечных кровотечениях), главным образом на начальных этапах лечения.
Пациентам, которые одновременно принимают лекарственные средства, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, в частности гепарин, как радикальную терапию или в гериатрической практике, антикоагулянты, такие как варфарин или другие НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в дозе ≥ 500 мг разовая доза, или ≥ 3 г общая суточная доа, применение мелоксикама не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, применяющих мелоксикам, следует отменить лечение.
НПВП следует с осторожностью применять у пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушения со стороны печени.
До 15% пациентов, принимающих НПВП (включая мелоксикам), могут отмечать повышение уровня одного или более печеночных тестов. Такие лабораторные отклонения могут прогрессировать, оставаться неизменными или быть временными при продолжении лечения. Значимое повышение АлАТ или АсАТ (примерно в 3 и более раз выше нормы) было зафиксировано у 1% пациентов во время клинических испытаний с НПВП. Кроме этого, в течение клинических испытаний с НПВП были зафиксированы редкие случаи печеночной реакции, включая желтуху и молниеносный летальный гепатит, некроз печени и печеночной недостаточности, некоторые из них с летальным исходом.
Пациентов с симптомами и/или подозрением на печеночную дисфункцию или у которых выявляли отклонения печеночных тестов, следует оценить по развитию симптомов более тяжелой печеночной недостаточности в течение терапии мелоксикамом. Если клинические признаки и симптомы сопоставляются с развитием печеночных заболеваний или если наблюдаются системные проявления заболевания (например, эозинофилия, сыпь), применение лекарственного средства АЛГЕЗИКАМ® следует прекратить.
Сердечно-сосудистые нарушения.
Пациентам с артериальной гипертензией и/или с застойной сердечной недостаточностью легкой и средней степени в анамнезе рекомендуется тщательное наблюдение, поскольку при терапии НПВП наблюдались задержка жидкости и отек.
Пациентам с факторами риска рекомендуется клиническое наблюдение артериального давления в начале терапии, особенно в начале курса лечения мелоксикамом.
Данные исследований и эпидемиологические данные позволяют предположить, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при длительном лечении) может быть связано с небольшим повышением риска сосудистых тромботических явлений (таких как инфаркт миокарда или инсульт). Недостаточно данных для исключения такого риска для мелоксикама.
Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, установленной ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярные заболевания следует проводить терапию мелоксикамом только после тщательного обследования. Подобное обследование необходимо до начала длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемиея, сахарный диабет, курение).
НПВП могут повысить риск серьезных сердечно-сосудистых тромботических осложнений, инфаркта миокарда и инсульта, иногда с летальным исходом. Повышение риска связано с длительностью применения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями или факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний могут иметь повышенный риск тромботических осложнений.
Нарушения со стороны кожи.
Сообщалось об опасных для жизни тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз при применении мелоксикама. Пациенты должны быть проинформированы о признаках и симптомах тяжелых поражений и внимательно следить за реакциями кожи. Наибольший риск возникновения синдрома Стивенса-Джонсона или токсического эпидермального некролиза существует в течение первых недель лечения. Если у пациента отмечаются симптомы или признаки синдрома Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз (например, кожная сыпь, прогрессирующая часто с пузырьками или поражением слизистой оболочки), следует прекратить лечение мелоксикамом. Важно как можно быстрее диагностировать и прекратить применение любых препаратов, которые могут вызвать тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз. С этим связан лучший прогноз при тяжелых поражениях кожи. Если у пациента выявлены синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз при применении мелоксикама, препарат нельзя применять в любое время в будущем.
Анафилактические реакции.
Как и при применении других НПВП, анафилактические реакции могут отмечать у пациентов без известной реакции на мелоксикам. АЛГЕЗИКАМ® не следует применять пациентам с аспириновой триадой. Данный симптоматический комплекс выявляют у пациентов с бронхиальной астмой, у которых сообщалось о риниты с или без назальных полипов или с тяжелым, потенциально летальным бронхоспазмом после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. Следует принять меры неотложной помощи при выявлении анафилактоидной реакции.
Параметры печени и функция почек.
Как и при лечении большинством НПВП, при применении мелоксикама описано единичные случаи повышения уровня трансаминаз, билирубина в сыворотке крови или других показателей функции печени, как и повышение креатинина в сыворотке крови и азота мочевины крови, и другие отклонения лабораторных показателей. В большинстве случаев эти отклонения были незначительными и носили временный характер. При значительном или устойчивом подтверждении таких отклонений применение мелоксикама следует прекратить и провести контрольные тесты.
Функциональная почечная недостаточность.
НПВП, вследствие угнетения сосудорасширяющего воздействия почечных простагландинов могут индуцировать функциональную почечную недостаточность путем снижения клубочковой фильтрации. Этот побочный эффект дозозависимым. В начале лечения или после повышения дозы рекомендуется тщательный контроль диуреза и функции почек у пациентов с такими факторами риска:
- пожилой возраст;
- одновременное применение с ингибиторами АПФ, антагонистами ангиотензина II, сартанами, диуретиками (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»);
- гиповолемия (любого генеза);
- застойная сердечная недостаточность
- почечная недостаточность
- нефротический синдром
- люпус- нефропатия;
- тяжелая степень печеночной дисфункции (плазменный альбумин <25 г/л или ≥10 по классификации Чайлд-Пью).
В редких случаях НПВП могут приводить к интерстициальному нефриту, гломерулонефриту, почечному медуллярному некрозу или нефротическому синдрому.
Доза мелоксикама для пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на диализе, не должна превышать 7,5 мг. Пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени дозу можно не снижать (уровень клиренса креатинина более 25 мл/мин).
Задержка натрия, калия и воды.
НПВП могут усилить задержку натрия, калия и воды и повлиять на натрийуретический эффект диуретиков. Кроме того, возможно снижение антигипертензивного эффекта гипотензивных лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Как результат у чувствительных пациентов могут отмечать увеличение выраженности или обострение отека, сердечной недостаточности или артериальная гипертензия. Поэтому пациентам с риском задержки натрия, калия и воды рекомендуется проведение клинического мониторинга (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Противопоказания»).
Гиперкалиемия.
Гиперкалиемии могут способствовать сахарный диабет или одновременное применение лекарственных средств, повышающих калиемию (см. раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). В таких случаях следует регулярно контролировать уровень калия.
Комбинация с пеметрекседом
У пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью, принимающих пеметрексед, лечение мелоксикамом следует приостановить по крайней мере на 5 дней до введения пеметрекседа, в день введения и минимум на 2 дня после введения (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» ).
Другие предупреждения и меры безопасности.
Побочные реакции часто хуже переносят пациенты пожилого возраста, слабые или ослабленные больные, которым требуется тщательное наблюдение. Как и при лечении другими НПВП, надо быть осторожными в отношении лиц пожилого возраста, у которых более вероятно снижение функции почек, печени и сердца. У пациентов пожилого возраста отмечают более высокую частоту возникновения побочных реакций на применение НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Мелоксикам, как и любой другой НПВП, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний.
Как и при в применении других НПВП, в месте инъекции может возникнуть абсцесс или некроз.
Применение мелоксикама может негативно влиять на репродуктивную функцию и не рекомендуется женщинам, которые хотят забеременеть. Поэтому для женщин, планирующих беременность или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть возможность прекращения приема мелоксикама (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в ампуле 1,5 мл, то есть свободный от натрия.
Маскировка воспаления и лихорадки.
Фармакологическое действие мелоксикама по уменьшению выраженности лихорадки и воспаления, может осложнить диагностику при подозреваемом неинфекционном болевом синдроме.
Лечение кортикостероидами.
АЛГЕЗИКАМ® не может быть вероятным заместителем кортикостероидов при лечении кортикостероидной недостаточности.
Гематологические эффекты.
Анемию могут отмечать у пациентов, получающих НПВП, включая АЛГЕЗИКАМ®. Это может быть связано с задержкой жидкости, желудочно-кишечным кровотечением неизвестного происхождения или макроскопическим или полностью описанным влиянием на эритропоэз. Пациентам при длительном лечении НПВП, включая АЛГЕЗИКАМ®, следует контролировать гемоглобин или гематокрит, если выявлены симптомы и признаки анемии.
НПВП тормозят агрегацию тромбоцитов и могут увеличить временя кровотечения у некоторых пациентов. В отличие от ацетилсалициловой кислоты, их влияние на функцию тромбоцитов количественно меньше, кратковременное и обратимое. Требуют тщательного контроля пациенты, принимающие АЛГЕЗИКАМ® и у которых возможны побочные эффекты относительно изменений функции тромбоцитов, в частности нарушения свертываемости крови, или пациентов, получающих антикоагулянты.
Применение у пациентов с астмой.
Пациенты с астмой могут отмечать аспиринчувствительную астму. Применение ацетилсалициловой кислоты у пациентов с аспиринчувствительной астмой ассоциировано с тяжелым бронхоспазмом, который может быть смертельным. Учитывая перекрестную реакцию, включая бронхоспазм, между ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП не следует применять АЛГЕЗИКАМ® у пациентов, чувствительных к ацитилсалициловой кислоте, и следует с осторожностью назначать пациентам с астмой.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно влиять на беременность и/или развитие эмбриона/ плода. Данные эпидемиологических исследований позволяют предположить увеличение риска выкидыша и развития пороков сердца и гастрошизисов после применения ингибиторов синтеза простагландинов в ранний период беременности. Абсолютный риск развития пороков сердца повысился с менее 1% до около 1,5%. Предполагается, что этот риск возрастает с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения.
Во время I и II триместра беременности мелоксикам не следует применять, за исключением крайней необходимости. Если женщина, которая пытается забеременеть, или беременна в течение I и II триместра беременности применяет мелоксикам, дозировка и продолжительность лечения должны быть минимальными.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут вызвать риск для плода:
- сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек, может развиться в почечную недостаточность с олигогидроамнион.
Возможные риски в последние сроки беременности для матери и новорожденного:
- возможность продления времени кровотечения, антиагрегационного эффекта даже при очень низких доз;
- угнетение сокращений матки, что приводит к задержке или затягиванию родов.
Поэтому мелоксикам противопоказан в III триместр беременности.
Период кормления грудью. Хотя конкретных данных относительно лекарственного средства АЛГЕЗИКАМ ® нет, но относительно НПВП известно, что они могут проникать в грудное молоко. Поэтому применение препарата не рекомендуется женщинам, которые кормят грудью.
Фертильность. АЛГЕЗИКАМ®, как и другие лекарственные средства, ингибирующие синтез циклооксигеназы/простагландина, может негативно влиять на репродуктивную функцию и не рекомендован женщинам, планирующим беременность. Поэтому для женщин, которые планируют беременность или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены мелоксикама.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
Специальных исследований о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами нет. Однако на основе фармакодинамического профиля и выявленных побочных реакций, можно предположить, мелоксикам не влияет или оказывает незначительное влияние на указанную деятельность. Однако пациентам, у которых отмечали нарушения функции зрения, включая нечеткость зрения, головокружение, сонливость, вертиго или другие нарушения со стороны центральной нервной системы, рекомендуется воздержаться от управления автомобилем или работы с механизмами.
Способ применения и дозы
Дозировки.
В/м применение.
Одна инъекция 15 мг 1 раз в сутки.
Не превышать дозу 15 мг/сут.
Лечение должно ограничиваться одной инъекцией в начале терапии с максимальной продолжительностью до 2-3 дней в обоснованных исключительных случаях (например, когда пероральный и ректальный пути применения невозможны). Побочные реакции могут быть минимизированы применением наименьшей эффективной дозы в течение кратчайшего срока лечения, необходимого для контроля. (см. раздел «Особенности применения»).
Следует периодически оценивать потребность пациента в симптоматическом облегчении и его ответ на лечение.
Особые категории пациентов.
Пациенты пожилого возраста и пациенты с повышенным риском развития побочных реакций.
Рекомендуемая доза для пациентов пожилого возраста составляет 7,5 мг в сутки. Пациентам с повышенным риском развития побочных реакций следует начинать лечение с 7,5 мг в сутки (половина ампулы 1,5 мл) (см. раздел «Особенности применения»).
Почечная недостаточность.
Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на диализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки (половина ампулы 1,5 мл).
Пациентам с умеренной и средней почечной недостаточностью (клиренс креатинина 25 мл/мин) снижение дозы не требуется. Относительно пациентов с тяжелой почечной недостаточностью без применения диализа см. раздел «Противопоказания».
Печеночная недостаточность.
Пациентам с печеночной недостаточностью легкой и средней степени снижение дозы не требуется. Относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью см. раздел «Противопоказания».
Способ применения
Для в/м применения.
Препарат следует вводить медленно, путем глубокой в/м инъекции в верхний наружный квадрант ягодицы, соблюдая асептические условия. В случае повторного введения рекомендуется чередовать левую и правую ягодицы. Перед инъекцией важно проверить, чтобы острие иглы не попало в сосуд.
Инъекцию следует немедленно прекратить в случае сильной боли во время инъекции.
В случае протеза тазобедренного сустава инъекцию следует сделать в другую ягодицу.
Дети
АЛГЕЗИКАМ®, раствор для инъекций 15 мг/1,5 мл, противопоказан детям (в возрасте до 18 лет) (см. раздел «Противопоказания»).
Передозировки
Симптомы.
Симптомы острой передозировки НПВП обычно ограничиваются летаргией, сонливостью, тошнотой, рвотой и эпигастральной болью, которые в целом являются обратимыми при поддерживающей терапии. Может возникнуть желудочно-кишечное кровотечение. Тяжелое отравление может привести к артериальной гипертензии, острой почечной недостаточности, дисфункции печени, угнетению дыхания, коме, судорогам, сердечно-сосудистой недостаточности и остановке сердца. Сообщалось об анафилактоидных реакциях при терапевтическом применении НПВП, которые также могут возникать при передозировке.
Терапия.
При передозировке НПВП пациентам рекомендуется симптоматические и поддерживающие мероприятия. Исследования показали ускорение выведение мелоксикама путем приема 4 пероральных доз колестирамина 3 раза в сутки.
Побочные реакции
Данные исследований и эпидемиологические данные позволяют предположить, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при длительном лечении) может быть связано с небольшим повышенным риском сосудистых тромботических явлений (таких как инфаркт миокарда или инсульт) (см. раздел «Особенности применения »).
Отек, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность наблюдались при лечении НПВП.
Большинство побочных эффектов желудочно-кишечного происхождения. Возможна язва, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда летальное, особенно у пациентов пожилого возраста (см. раздел «Особенности применения»). После применения наблюдались тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, мелена, рвота кровью, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона (см. раздел «Особенности применения»). С меньшей частотой выявляли гастрит.
Зафиксированы тяжелые поражения кожи: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. раздел «Особенности применения»).
Критерии оценки частоты развития побочных реакций лекарственного средства: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); редко (≥ 1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным)
Со стороны системы крови и лимфатической системы:
нечасто - анемия;
редко - отклонение показателей анализа крови от нормы (включая изменение количества лейкоцитов), лейкопения, тромбоцитопения.
Сообщалось об очень редких случаях агранулоцитоза (см. «Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции»).
Со стороны иммунной системы:
нечасто - аллергические реакции, кроме анафилактических или анафилактоидных;
частота неизвестна - анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, включая шок.
Психические расстройства:
редко - изменение настроения, кошмарные сноведения;
частота неизвестна - спутанность сознания, дезориентация, бессонница.
Со стороны нервной системы:
часто - головная боль;
нечасто - головокружение, сонливость.
Со стороны органов зрения:
редко - нарушения зрения, включающие нечеткость зрения; конъюнктивит.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата:
нечасто - головокружение;
редко - звон в ушах.
Кардиальные нарушения:
редко - сердцебиение.
Сообщалось о сердечной недостаточности, связанной с применением НПВП.
Со стороны сосудов:
нечасто - повышение артериального давления (см. раздел «Особенности применения»), приливы.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:
редко - астма у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВП;
частота неизвестна - инфекции верхних дыхательных путей, кашель.
Со стороны пищеварительного тракта:
очень часто - расстройства пищеварительной системы: диспепсия, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм, диарея;
нечасто - скрытое или макроскопическое желудочно-кишечное кровотечение, стоматит, гастрит, отрыжка;
редко - колит, гастродуоденальная язва, эзофагит;
очень редко - желудочно-кишечная перфорация;
частота неизвестна - панкреатит.
Желудочно-кишечное кровотечение, язва или перфорация могут быть тяжелыми и потенциально летальными, особенно у пациентов пожилого возраста (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны гепатобилиарной системы:
нечасто - нарушение показателей функции печени (например, повышение трансаминаз или билирубина)
очень редко - гепатит;
частота неизвестна - желтуха, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
нечасто - ангионевротический отек, зуд, сыпь,
редко - синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, крапивница;
очень редко - буллезный дерматит, мультиформная эритема
частота неизвестна - фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит.
Со стороны мочевыделительной системы:
нечасто - задержка натрия и воды, гиперкалиемия (см. разделы «Особенности применения» и «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), изменения показателей функции почек (повышение креатинина и/или мочевины в плазме крови);
очень редко - острая почечная недостаточность, в частности у пациентов с факторами риска
(см. раздел «Особенности применения»);
частота неизвестна - инфекции мочевыводящих путей, нарушение частоты мочеиспускания.
Общие нарушения и реакции в месте введения:
часто - затвердение в месте инъекции, боль в месте инъекции;
нечасто - отек, включая отек нижних конечностей;
частота неизвестна - гриппоподобные симптомы.
Со стороны опорно-двигательного аппарата:
частота неизвестна - артралгия, боль в спине, признаки и симптомы, связанные с суставами.
Отдельные серьезные и/или частые побочные реакции.
Сообщалось об очень редких случаях агранулоцитоза у пациентов, принимавших мелоксикам и другие потенциально миелотоксические лекарственные средства (см. раздел «Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Побочные реакции, которые не отмечали при применении препарата, но которые общепринято характерны для других соединений класса.
Органическое поражение почек, которое, вероятно, приводит к острой почечной недостаточности, сообщалось об очень редких случаях интерстициального нефрита, острого тубулярного некроза, нефротического синдрома и папиллярного некроза (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1,5 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, 1 блистер в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., г. Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.