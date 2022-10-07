Бактолокс (Bactolox) (334973) - инструкция по применению ATC-классификация
Бактолокс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
- Заявитель
Состав
действующее вещество: цефтазидим;
1 флакон содержит цефтазидима пентагидрата эквивалентно цефтазидиму 0,5 г или 1,0 г;
вспомогательные вещества: натрия карбонат безводный.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок от белого до светлого желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальное средство для системного применения. Цефалоспорины III поколения. Цефтазидим.
Код АТС J01D D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефтазидим — это бактерицидный цефалоспориновый антибиотик, механизм действия которого связан с нарушением синтеза стенок бактериальной клетки.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Чувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae.
Грамотрицательные аэробы: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp.
Штаммы с возможной приобретенной резистентностью
Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Morganella morgani.
Грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia.
Грамположительные анаэробы: Clostridium perfringens, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Грамотрицательные анаэробы: Fusobacterium spp.
Нечувствительные микроорганизмы
Грамположительные аэробы: Enterococcus spp., включая E. faecalis и E. faecium, Listeria spp.
Грамположительные анаэробы: Clostridium difficile.
Грамотрицательные анаэробы: Bacteroides spp., включая B. fragilis.
Другие: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Legionella spp.
Фармакокинетика.
У пациентов после инъекции 500 мг и 1 г быстро достигаются максимальная концентрация 18 и 37 мг/л соответственно. Через 5 минут после внутривенного болюсного введения 500 мг, 1 г или 2 г в сыворотке крови достигаются концентрации в среднем 46, 87 или 170 мг/л соответственно. Терапевтически эффективная концентрация остается в сыворотке крови даже через 8–12 ч после внутривенного и внутримышечного введения. Связывание с белками плазмы крови составляет приблизительно 10%. Концентрация цефтазидима, превышающая МИК для большинства распространенных патогенных микроорганизмов, достигается в таких тканях и средах как кости, сердце, желчь, мокрота, внутриглазная, синовиальная, плевральная и перитонеальная жидкости. Цефтазидим быстро проникает через плаценту и в грудное молоко. Препарат плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, при отсутствии воспаления концентрация в ЦНС невелика. Однако при воспалении мозговых оболочек концентрация цефтазидима в ЦНС составляет 4–20 мг/л и выше, что соответствует уровню его терапевтической концентрации.
Цефтазидим не метаболизируется в организме. После парентерального введения достигается высокая и стойкая концентрация цефтазидима в сыворотке крови. Период полувыведения составляет примерно 2 часа. Выводится в неизмененном виде, в активной форме с мочой путем клубочковой фильтрации; примерно 80–90% дозы выводится с мочой в течение 24 часов. У пациентов с нарушением функции почек элиминация цефтазидима снижается, поэтому дозу следует уменьшать. Менее 1% выводится с желчью, что значительно ограничивает количество препарата, попадает в кишечник.
Показания
Лечение следующих инфекций у взрослых и детей, включая новорожденных:
- внутрибольничная пневмония;
- инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом;
- бактериальный менингит;
- хронический средний отит;
- злокачественный наружный отит;
- осложненные инфекции мочевыводящих путей;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- осложненные инфекции брюшной полости;
- инфекции костей и суставов;
- перитонит, связанный с проведением диализа у больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе.
Лечение бактериемии, возникающей у пациентов в результате любой из приведенных выше инфекций.
Бактолокс можно применять для лечения больных с нейтропенией и лихорадкой, возникающей в результате бактериальной инфекции.
Бактолокс можно применять для профилактики инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция).
При назначении Бактолокса следует учитывать его антибактериальный спектр, направленный главным образом против грамотрицательных аэробных (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
Бактолокс следует применять с другими антибактериальными средствами, если ожидается, что ряд микроорганизмов, вызвавших инфекцию, не подпадают под спектр действия цефтазидима.
Назначать препарат следует в соответствии с существующими официальными рекомендациями по назначению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтазидиму или другим компонентам препарата.
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Наличие в анамнезе тяжелой гиперчувствительности (например, анафилактической реакции) к другим β-лактамным антибиотикам (пенициллины, монобактамы и карбапенемы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение высоких доз препарата с нефротоксичными лекарственными средствами может негативно влиять на функцию почек (см. раздел «Особенности применения»).
Хлорамфеникол in vitro является антагонистом цефтазидима и других цефалоспоринов. Клиническое значение этого явления неизвестно, однако если предлагается одновременное применение Бактолокса с хлорамфениколом, следует учитывать возможность антагонизма.
Как и другие антибиотики, Бактолокс может влиять на флору кишечника, что приводит к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Бактолокс не влияет на результаты определения глюкозурии энзимными методами, однако небольшое влияние на результаты анализа возможно при применении методов восстановления меди (Бенедикта, Фелинга, Клинитест).
Бактолокс не влияет на щелочнопикратный метод определения креатинина.
Особенности применения
Как и при применении других β-лактамных антибиотиков сообщалось о тяжелых и иногда летальных реакциях гиперчувствительности. В случае возникновения тяжелых реакций гиперчувствительности лечение цефтазидимом следует немедленно прекратить и начать соответствующие неотложные меры.
Перед началом лечения следует определить у пациента наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности к цефтазидиму, цефалоспориновым антибиотикам или другим β-лактамным антибиотикам. С осторожностью назначать пациентам, у которых наблюдались реакции гиперчувствительности на другие β-лактамные антибиотики легкой степени.
Бактолокс имеет ограниченный спектр антибактериальной активности. Он не является приемлемым препаратом для монотерапии некоторых типов инфекций, если только неизвестен возбудитель болезни и неизвестно, что он чувствителен к этому препарату, или существует большая вероятность того, что возможный возбудитель будет чувствительным к лечению цефтазидимом. Это особенно важно, когда решается вопрос о лечении пациентов с бактериемией, бактериальным менингитом, инфекциями кожи и мягких тканей и инфекциями костей и суставов. Кроме того, цефтазидим чувствителен к гидролизу некоторыми β-лактамазами с расширенным спектром действия. Поэтому при выборе цефтазидима для лечения следует учитывать информацию о распространении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы с расширенным спектром действия.
Одновременное лечение высокими дозами цефалоспоринов и нефротоксичными препаратами, такими как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например, фуросемид), может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендованной дозировки это явление маловероятно. Нет данных, что цефтазидим неблагоприятно влияет на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выводится почками, поэтому дозу следует уменьшать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответственно уменьшена (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»).
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение цефтазидима может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например Candida, Enterococci) в этом случае может потребоваться прекращение лечения или принятия других необходимых мер. Очень важно постоянно контролировать состояние больного.
При применении антибиотиков сообщалось о случаях псевдомембранозного колита, который может быть от легкой степени тяжести до угрожающего жизни. Поэтому важно учесть установление этого диагноза у пациентов, у которых возникла диарея во время или после применения антибиотика. В случае длительной и значительной диареи или если у пациента возникают спазмы, лечение следует немедленно прекратить, провести дальнейшее обследование и при необходимости назначить специфическое лечение Clostridium difficile. Не следует назначать лекарственные средства, замедляющие перистальтику кишечника.
Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия, некоторые ранее чувствительные штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными во время лечения цефтазидимом. Поэтому следует периодически проводить исследования на чувствительность.
Бактолокс в своем составе содержит натрий (1 флакон с 500 мг цефтазидима содержит 26 мг натрия, флакон с 1 г цефтазидима — 52 мг натрия, флакон с 2 г цефтазидима — 104 мг натрия), что следует учитывать при лечении пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети с массой тела ≥ 40 кг
Таблица 1
|Интермиттирующее введение
|Инфекция
|Вводимая доза
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|100–150 мг/кг массы тела/сутки каждые 8 часов, максимально до 9 г в сутки1
|фебрильная нейтропения
|2 г каждые 8 часов
|внутрибольничная пневмония
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|1–2 г каждые 8 часов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|1–2 г каждые 8 часов или 12 часов
|профилактика инфекционных осложнений при операциях на предстательной железе (трансуретральная резекция)
|1 г во время индукции в анестезию, 1 г в момент удаления катетера
|хронический средний отит
|1–2 г каждые 8 часов
|злокачественный наружный отит
|Постоянная инфузия
|Инфекция
|Вводимая доза
|фебрильная нейтропения
|Вводиться нагрузочная доза 2 г с дальнейшим постоянным инфузионным введением от 4 до 6 г каждые 24 часа1
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|1 У взрослых пациентов с нормальной функцией почек в случае применения 9 г в сутки побочных реакций не наблюдалось.
Новорожденные и дети в возрасте > 2 месяцев и с массой тела < 40 кг
Таблица 2
|Интермиттирующее введение
|осложненные инфекции мочевыводящих путей
|100–150 мг/кг массы тела/сутки за 3 введения, максимальная доза – 6 г в сутки
|хронический средний отит
|злокачественный наружный отит
|нейтропения у детей
|150 мг/кг массы тела/сутки за 3 введения, максимальная доза – 6 г в сутки
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|100–150 мг/кг массы тела/сутки за 3 введения, максимальная доза – 6 г в сутки
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Постоянная инфузия
|фебрильная нейтропения
|Вводится нагрузочная доза 60–100 мг/кг массы тела с дальнейшим постоянным инфузионным введением 100–200 мг/кг массы тела в сутки, максимальная доза до 6 г в сутки
|внутрибольничная пневмония
|инфекции дыхательных путей у больных муковисцидозом
|бактериальный менингит
|бактериемия*
|инфекции костей и суставов
|осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|осложненные интраабдоминальные инфекции
|перитонит, связанный с непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом
|Инфекция
|Обычная доза
|Большинство инфекций
|25–60 мг/кг массы тела/сутки в 2 приема1
Новорожденные и дети в возрасте ≤ 2 месяцев
Таблица 3
|Интермиттирующее введение
|Большинство инфекций
|25–60 мг/кг массы тела/сутки в 2 приема1
|1У новорожденных и детей в возрасте ≤ 2 месяцев период полувыведения из сыворотки крови может быть в 2–3 раза больше, чем у взрослых
*если это ассоциируется или есть подозрение на ассоциирование с инфекциями, приведенными в разделе «Показания».
Дети
Безопасность и эффективность применения Бактолокс путем постоянной инфузии новорожденным и детям ≤ 2 месяцев не установлены.
Пациенты пожилого возраста
Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста, имеющих острые инфекции, суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно для пациентов в возрасте старше 80 лет.
Печеночная недостаточность
Необходимости в изменении дозировки для больных с легкой и умеренной печеночной недостаточностью нет. Клинических исследований с участием пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не проводилось. Рекомендуется тщательный клинический надзор по эффективности и безопасности применения.
Почечная недостаточность
Цефтазидим выводится почками в неизмененном виде. Поэтому пациентам с нарушениями функции почек дозу следует уменьшить.
Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости клубочковой фильтрации.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — интермиттирующее введение
Взрослые и дети ≥ 40 кг
Таблица 4
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная разовая доза цефтазидима, г
|Частота дозирования,
ч
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|1
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|0,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|0,5
|48
Пациентам с тяжелыми инфекциями разовую дозу можно увеличить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. Таким пациентам рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в сыворотке крови.
У детей клиренс креатинина следует откорректировать в соответствии с площадью поверхности тела или с массой тела.
Дети <40 кг
Таблица 5
|Клиренс креатинина, мл/мин**
|Приблизительный уровень креатинина* в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная индивидуальная доза, мг/кг массы тела
|Частота дозирования, ч
|50–31
|150–200 (1,7–2,3)
|25
|12
|30–16
|200–350 (2,3–4)
|25
|24
|15–6
|350–500 (4–5,6)
|12,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|12,5
|48
* Уровень креатинина в сыворотке крови рассчитанный в соответствии с рекомендациями и может точно не соответствовать уровню уменьшения функции почек у всех пациентов с почечной недостаточностью.
** Клиренс креатинина, вычисленный на основе площади поверхности тела или определенный.
Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение относительно эффективности и безопасности применения.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности — постоянная инфузия
Взрослые и дети ≥ 40 кг
Таблица 6
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Приблизительный уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Частота дозирования, ч
|50–31
|150–200
(1,7–-2,3)
|Вводится нагрузочная доза 2 г с дальнейшим постоянным инфузионным введением от 1 до 3 г каждые 24 часа
|30–16
|200–350
(2,3–4)
|Вводится нагрузочная дозы 2 г с дальнейшим постоянным инфузионным введением 1 г каждые 24 часа
|≤ 15
|350 (4–5,6)
|Не исследовалось
Выбор дозы следует проводить с осторожностью. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение относительно эффективности и безопасности применения.
Дети <40 кг
Безопасность и эффективность применения Бактолокса путем постоянной инфузии детям, масса тела которых <40 кг, с нарушенной функцией почек не установлены. Рекомендуется тщательное клиническое наблюдение относительно эффективности и безопасности применения.
Если детям с нарушенной функцией почек необходимо применить препарат путем постоянной инфузии, клиренс креатинина следует скорректировать в соответствии с поверхностью тела ребенка или массой тела.
Гемодиализ
Период полувыведения цефтазидима из сыворотки крови во время гемодиализа составляет 3 — 5 часов.
После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая рекомендуется в таблице 7.
Перитонеальный диализ
Бактолокс можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Кроме внутривенного применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно от 125 до 250 мг на 2 л диализного раствора).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокопоточная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г в сутки в виде однократной дозы или несколько приемов. Для низкопоточной гемофильтрации следует применять дозы, как при нарушении функции почек.
Пациентам, которым проводится веновенозная гемофильтрация и веновенозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах 7 и 8.
Рекомендации по дозированию цефтазидима пациентам, которым проводится длительная веновенозная гемофильтрация
Таблица 7
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации (мл/мин)а
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
а Поддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Рекомендации по дозированию цефтазидима пациентам, которым проводится длительный веновенозный гемодиализ
Таблиця 8
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) для диализата при скорости потока (мл/мин)а
|1 л/ч
|2 л/ч
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|0,5
|1
|2
|0,5
|1
|2
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
а Поддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Введение.
Бактолокс вводить внутривенно инъекционно или инфузионно или путем глубокой внутримышечной инъекции. Рекомендованными участками для внутримышечного введения является верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.
Растворы цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для внутривенных инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.
Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.
Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и может меняться со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. Желательно использовать местные (локальные) данные о чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций.
Инструкция по приготовлению растворов
Бактолокс совместим с большинством широко используемых растворов для внутривенного введения. Однако не следует применять как растворитель натрия бикарбонат для инъекций (см. «Несовместимость»).
Флаконы всех размеров производятся под пониженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. Небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не учитывать.
Таблица 9
|Вводимая доза
|Необходимое количество растворителя (мл)
|Приблизительная концентрация (мг/мл)
|250 мг
|Внутримышечно
Внутривенный болюс
|1
2,5
|210
90
|500 мг
|Внутримышечно
Внутривенный болюс
|1,5
5
|260
90
|1 г
|Внутримышечно
Внутривенный болюс
Внутривенная инфузия
|3
10
50*
|260
90
20
|2 г
|Внутривенный болюс
Внутривенная инфузия
|10
50*
|170
40
*Растворение следует проводить в два этапа (см. текст).
Цвет раствора варьирует от светло-желтого до янтарного в зависимости от концентрации, растворителя и условий хранения. При соблюдении рекомендаций действие препарата не зависит от вариаций его окраски.
Цефтазидим в концентрациях от 1 мг/мл до 40 мг/мл совместим с такими растворами: 0,9% раствор натрия хлорида; М/6 раствор натрия лактата; раствор Хартмана; 5% раствор глюкозы; 0,225% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,45% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,9% раствор натрия хлорида и 5% раствор глюкозы; 0,18% раствор натрия хлорида и 4% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы 40 и 0,9% раствор натрия хлорида; 10% раствор глюкозы 40 и 5% раствор глюкозы; 6% раствор декстрана 70 и 0,9% раствор натрия хлорида; 6% раствор декстрана 70 и 5% раствор глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях от 0,05 до 0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для внутримышечного введения можно растворять в 0,5% или 1% растворе лидокаина гидрохлорида.
Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% растворе хлорида натрия или 0,5% растворе глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; клоксацилин (клоксацилин натрия) 4 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л в 0,9% растворе хлорида натрия.
Содержимое флакона Бактолокс 500 мг, растворенное в 1,5 мл воды для инъекций, можно добавить в раствор метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.
Приготовление растворов для внутримышечной или внутривенной болюсной инъекции
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендованный объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь раствор в шприц, при этом игла все время должна быть в растворе. Маленькие пузырьки углекислого газа можно не учитывать.
Приготовление растворов для внутривенной инфузии (флаконы 1 г и 2 г)
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхнуть флакон до получения прозрачного раствора.
3. Не вставлять иглу для воздуха до полного растворения препарата. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Не вынимая иглу для воздуха, довести общий объем до 50 мл. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий как обычно.
Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.
Готовый раствор можно хранить в течение 24 часов при температуре ниже 25 °С или в течение 7 дней при температуре 4 °С.
Дети
Применять детям с первых дней жизни.
Побочные реакции
Побочные эффекты были классифицированы по частоте их возникновения от очень частых до нечастых: очень часто ≥1/10; часто ≥1/100 и <1/10; нечасто ≥1/1000 и <1/100; редко ≥1/10000 и <1/1000; очень редко <1/10000; частота неизвестна, а также по органам и системам:
Инфекции и инвазии
Нечасто — кандидоз (включая вагинит и стоматит).
Кровеносная и лимфатическая системы.
Часто — эозинофилия и тромбоцитоз.
Нечасто — лейкопения, нейтропения и тромбоцитопения.
Частота неизвестна — лимфоцитоз, гемолитическая анемия и агранулоцитоз.
Иммунная система
Частота неизвестна — анафилаксия (включая бронхоспазм и/или артериальную гипотензию).
Нервная система
Нечасто — головокружение, головная боль.
Частота неизвестна — парестезии.
Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у больных с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима ни была соответственно уменьшена.
Сосудистые нарушения
Часто — флебит или тромбофлебит в месте введения препарата.
Желудочно-кишечные нарушения
Часто — диарея.
Нечасто — тошнота, рвота, боль в животе и колит.
Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита (см. раздел «Особенности применения»).
Частота неизвестна — нарушение вкуса.
Мочевыделительная система
Очень редко — интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность.
Гепатобилиарные реакции
Часто — транзиторное повышение уровня одного или нескольких печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, щелочная фосфатаза).
Частота неизвестна — желтуха.
Кожа и подкожные ткани
Часто — макулопапулезная сыпь или крапивница.
Нечасто — зуд.
Частота неизвестна — ангионевротический отек, полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие расстройства и расстройства в месте введения
Часто — боль и/или воспаление в месте инъекции.
Нечасто — лихорадка.
Лабораторные показатели
Часто — положительный тест Кумбса.
Нечасто — как и при применении других цефалоспоринов, иногда наблюдалось транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в сыворотке крови.
Положительная реакция Кумбса наблюдается приблизительно у 5% пациентов, что может влиять на определение группы крови.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Несовместимость.
Бактолокс менее стабилен в растворе натрия бикарбоната для инъекций, чем в других растворах для внутривенного введения, поэтому он не рекомендуется как растворитель.
Бактолокс и аминогликозиды не следует смешивать в одной инфузионной системе или шприце.
Наблюдались случаи образования осадка, когда к раствору цефтазидима добавляли ванкомицин. Поэтому рекомендуется промывать инфузионные системы и внутривенные катетеры между использованием этих препаратов.
Упаковка
По 0,5 г или 1,0 г препарата в стеклянном флаконе, закупоренной резиновой пробкой и алюминиевым обжимным колпачком, снаряженным крышкой флип-офф, что обеспечивает контроль вскрытия
По 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Астрал стеритек Прайвит Лимитед
astral steritech Private Limited
Местонахождение
911, G.I.D.C., Макарпура, Вадодара, Гуджарат, 390010, Индия
911, Gidc, Makarpura, Vadodara, Gujarat 390010, India (IND)
Глэдстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Егам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания
Gladstone House, 77–79 High Street, Egham TW20 9HY, Surrey, United Kingdom
Заявитель
М. Биотек лимитед
M. Biotech Limited