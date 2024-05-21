Витрум® Кидз Плюс (Vitrum® Kids Plus) (334955) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Кидз Плюс инструкция по применению
Характеристика
научно подтвержденные свойства витаминов и минералов.
Витамин А необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к действию вредных факторов внешней среды.
Витамин D3 повышает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почечных канальцах, нормализует формирование костного скелета и зубов у детей, способствует сохранению структуры костей.
Витамин Е является активным антиоксидантом, тормозит ПОЛ, которое усиливается при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмена жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.
Витамин С обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходим для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.
Витамин В1 необходим для нормального функционирования нервной, пищеварительной систем, сердечной деятельности и эндокринных желез.
Витамин В2 участвует в процессах роста. Поддерживает процесс фагоцитоза, влияет на морфологию и функцию ЦНС и вегетативной нервной системы, играет важную роль в поддержании нормальной зрительной функции глаза и в синтезе эритропоэтина, гемоглобина. Повышает секреторную функцию желудка, улучшает желчеотделение, облегчает всасывание углеводов в тонком кишечнике, необходим для поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Улучшает функции печени, способствует инкреции инсулина.
Витамин В6 входит в состав ферментов, участвующих в процессах декарбоксилирования и переаминирования аминокислот, липидном обмене. Необходим для нормального функционирования ЦНС и периферической нервной системы.
Витамин В12 обладает высокой биологической активностью и участвует в углеводородном, белковом, жировом обменах. Повышает регенерацию тканей, нормализует кроветворение, функции печени и нервной системы.
Фолиевая кислота необходима для нормального дозревания мегабластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина.
Никотинамид субстратно стимулирует синтез никотинадениндинуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В виде НАД и НАДФ акцептирует и переносит протоны во многих окислительно-восстановительных реакциях, обеспечивая нормальный ход многих видов обмена, в том числе энергетического.
Пантотеновая кислота стимулирует образование кортикостероидов. Является субстратом для синтеза коэнзимов ацетилирования. Участвует в углеводном и жировом обменах, синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, оптимизирует энергетическое обеспечение сократительной способности миокарда, улучшает процессы регенерации.
Биотин (витамин Н) входит в состав ферментов, регулирующих белковый и липидный обмены. Является коферментом карбоксилирования, поэтому необходим для синтеза высших жирных кислот и щавелево-уксусной кислоты. Участвует в синтезе пуринов, входящих в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов.
Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, в сокращении скелетной и гладкой мускулатуры, миокарда, в оседании крови, в образовании и сохранении целостности костной ткани.
Фосфор входит в состав нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов, ферментов, является важным элементом состава костей и зубной эмали.
Магний регулирует обменные процессы, нейрохимическую передачу и мышечную возбудимость, уменьшает количество ацетилхолина в ЦНС и периферической нервной системе.
Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, играет важную роль в процессах кроветворения.
Медь играет важную роль в окислительно-восстановительных реакциях и защите организма от воздействия свободных радикалов.
Цинк участвует в синтезе ДНК, инсулина, синтезе и распаде РНК, в метаболизме липидов и белков, способствует нормальному функционированию Т-лимфоцитов, придавая им иммуномоделирующее свойство. Обладает антиоксидантными свойствами.
Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, участвующих в регуляции обменных процессов в организме, деятельности головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, росте и развитии ребенка, формировании его интеллектуальных способностей.
Марганец играет важную роль в ряде физиологических процессов как компонент и активатор ряда ферментов, в том числе супероксиддисмутазы (главного антиоксидантного фермента митохондрий).
Селен поддерживает функцию селенсодержащих ферментов: глутатионпероксидазы (метаболизирует гидроперекиси ненасыщенных жирных кислот) и ферментов, участвующих в дейодировании тиреоидных гормонов, является антиоксидантом, функционирует вместе с витамином Е.
Рекомендации по употреблению
Витрум Кидз Плюс — витаминно-минеральный комплекс из 12 витаминов и 9 минералов в жевательных таблетках с приятным вкусом клубники — может быть рекомендован для применения в рационе питания детей как дополнительный источник витаминов: A, D3, Е, С, В1 В2, В6, В12, В3 (никотинамида), В5 (пантотеновой кислоты), фолиевой кислоты, D-биотина и минеральных веществ: кальция, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода, селена.
Восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ у детей в возрасте 3–7 лет.
Помогает поддерживать оптимальный состав рациона питания ребенка, способствует:
- правильному физическому и интеллектуальному развитию ребенка;
- укреплению защитных механизмов организма ребенка в сезон распространения простудных заболеваний;
- поддержанию оптимального функционального состояния нервной системы в период адаптации к детскому саду.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза детям в возрасте от 3 до 7 лет — по 1 таблетке в сутки во время еды.
Продолжительность употребления — 2–3 нед. При необходимости можно повторить через 1 мес после согласования с врачом.
Не следует употреблять детям с индивидуальной непереносимостью компонентов продукта, нарушением углеводного обмена. Жевательные таблетки не следует глотать целиком. Давать детям их должны взрослые. Употреблять с другими диетическими добавками можно только по рекомендации врача.
Употребление диетических добавок не заменяет здоровый образ жизни и полноценное питание. Перед употреблением следует проконсультироваться с педиатром. Детям с заболеванием щитовидной железы необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Не превышать рекомендованной суточной дозы. Не употреблять по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.