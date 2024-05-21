научно подтвержденные свойства витаминов и минералов.

Витамин А необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к действию вредных факторов внешней среды.

Витамин D 3 повышает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почечных канальцах, нормализует формирование костного скелета и зубов у детей, способствует сохранению структуры костей.

Витамин Е является активным антиоксидантом, тормозит ПОЛ, которое усиливается при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмена жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.

Витамин С обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходим для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной ткани. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.

Витамин В 1 необходим для нормального функционирования нервной, пищеварительной систем, сердечной деятельности и эндокринных желез.

Витамин В 2 участвует в процессах роста. Поддерживает процесс фагоцитоза, влияет на морфологию и функцию ЦНС и вегетативной нервной системы, играет важную роль в поддержании нормальной зрительной функции глаза и в синтезе эритропоэтина, гемоглобина. Повышает секреторную функцию желудка, улучшает желчеотделение, облегчает всасывание углеводов в тонком кишечнике, необходим для поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Улучшает функции печени, способствует инкреции инсулина.

Витамин В 6 входит в состав ферментов, участвующих в процессах декарбоксилирования и переаминирования аминокислот, липидном обмене. Необходим для нормального функционирования ЦНС и периферической нервной системы.

Витамин В 12 обладает высокой биологической активностью и участвует в углеводородном, белковом, жировом обменах. Повышает регенерацию тканей, нормализует кроветворение, функции печени и нервной системы.

Фолиевая кислота необходима для нормального дозревания мегабластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина.

Никотинамид субстратно стимулирует синтез никотинадениндинуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В виде НАД и НАДФ акцептирует и переносит протоны во многих окислительно-восстановительных реакциях, обеспечивая нормальный ход многих видов обмена, в том числе энергетического.

Пантотеновая кислота стимулирует образование кортикостероидов. Является субстратом для синтеза коэнзимов ацетилирования. Участвует в углеводном и жировом обменах, синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, оптимизирует энергетическое обеспечение сократительной способности миокарда, улучшает процессы регенерации.

Биотин (витамин Н) входит в состав ферментов, регулирующих белковый и липидный обмены. Является коферментом карбоксилирования, поэтому необходим для синтеза высших жирных кислот и щавелево-уксусной кислоты. Участвует в синтезе пуринов, входящих в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов.

Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, в сокращении скелетной и гладкой мускулатуры, миокарда, в оседании крови, в образовании и сохранении целостности костной ткани.

Фосфор входит в состав нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов, ферментов, является важным элементом состава костей и зубной эмали.

Магний регулирует обменные процессы, нейрохимическую передачу и мышечную возбудимость, уменьшает количество ацетилхолина в ЦНС и периферической нервной системе.

Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, играет важную роль в процессах кроветворения.

Медь играет важную роль в окислительно-восстановительных реакциях и защите организма от воздействия свободных радикалов.

Цинк участвует в синтезе ДНК, инсулина, синтезе и распаде РНК, в метаболизме липидов и белков, способствует нормальному функционированию Т-лимфоцитов, придавая им иммуномоделирующее свойство. Обладает антиоксидантными свойствами.

Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, участвующих в регуляции обменных процессов в организме, деятельности головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, росте и развитии ребенка, формировании его интеллектуальных способностей.

Марганец играет важную роль в ряде физиологических процессов как компонент и активатор ряда ферментов, в том числе супероксиддисмутазы (главного антиоксидантного фермента митохондрий).

Селен поддерживает функцию селенсодержащих ферментов: глутатионпероксидазы (метаболизирует гидроперекиси ненасыщенных жирных кислот) и ферментов, участвующих в дейодировании тиреоидных гормонов, является антиоксидантом, функционирует вместе с витамином Е.