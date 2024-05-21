Витрум® Юниор Плюс (Vitrum® Junior Plus) (334954) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Юниор Плюс инструкция по применению
Характеристика
научно подтвержденные свойства витаминов и минералов.
Витамин А необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к воздействию вредных факторов внешней среды.
Витамин Е является активным антиоксидантом, тормозит ПОЛ, которое усиливается при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессах тканевого дыхания, биосинтеза гема и белков, обмена жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.
Витамин D3 усиливает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почечных канальцах, нормализует формирование костного скелета и зубов у детей, способствует сохранению структуры костей.
Витамин С обладает выраженными восстановительными свойствами. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции углеводного обмена, влияет на обмен аминокислот ароматического ряда, метаболизм тироксина, биосинтез катехоламинов, стероидных гормонов и инсулина; необходим для свертывания крови, синтеза коллагена и проколлагена, регенерации соединительной и костной тканей. Нормализует проницаемость капилляров. Способствует абсорбции железа в кишечнике и участвует в синтезе гемоглобина. Повышает неспецифическую резистентность организма, обладает антиоксидантными свойствами.
Витамин B1 необходим для нормального функционирования нервной, пищеварительной систем, сердечной деятельности и эндокринных желез.
Витамин В2 участвует в процессах роста. Поддерживает процесс фагоцитоза, влияет на морфологию и функцию ЦНС и вегетативной нервной системы, играет важную роль в поддержании нормальной зрительной функции глаза и в синтезе эритропоэтина, гемоглобина. Повышает секреторную функцию желудка, улучшает желчеотделение, облегчает всасывание углеводов в тонком кишечнике, необходим для поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Улучшает функции печени, способствует инкреции инсулина.
Витамин В6 входит в состав энзимов, участвующих в процессах декарбоксилирования и переаминирования аминокислот, липидном обмене. Необходим для нормального функционирования ЦНС и периферической нервной системы.
Витамин В12 обладает высокой биологической активностью и участвует в углеводородном, белковом, жировом обменах. Повышает регенерацию тканей, нормализует кроветворение, функции печени и нервной системы.
Фолиевая кислота необходима для нормального дозревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина.
Никотинамид субстратно стимулирует синтез никотинадениндинуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В виде НАД и НАДФ акцептирует и переносит протоны во многих окислительно-восстановительных реакциях, обеспечивая нормальное течение многих видов обмена, в том числе энергетического.
Пантотеновая кислота стимулирует образование кортикостероидов, является субстратом для синтеза коэнзимов ацетилирования. Участвует в углеводном и жировом обменах, синтезе ацетилхолина, кортикостероидов. Оптимизирует энергетическое обеспечение сократительной способности миокарда, улучшает процессы регенерации.
Биотин (витамин Н) входит в состав ферментов, регулирующих белковый и липидный обмены. Является коферментом карбоксилирования, поэтому необходим для синтеза высших жирных кислот и щавелево-уксусной кислоты. Участвует в синтезе пуринов, входящих в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов.
Витамин К1 необходим для синтеза белков, обеспечивающих достаточный уровень коагуляции. Играет важную роль в обмене веществ в костях и в соединительной ткани, а также в работе почек. Во всех этих случаях витамин участвует в усвоении кальция и в обеспечении взаимодействия кальция и витамина D.
Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, в сокращении скелетной и гладкой мускулатуры, миокарда, в оседании крови, в образовании и сохранении целостности костной ткани.
Фосфор входит в состав нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфолипидов, коферментов, ферментов, является важным элементом состава костей и зубной эмали.
Магний регулирует обменные процессы, нейрохимическую передачу и мышечную возбудимость, уменьшает количество ацетилхолина в ЦНС и периферической нервной системах.
Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, участвует в ряде окислительно-восстановительных реакций, играет важную роль в процессах кроветворения.
Медь играет важную роль в окислительно-восстановительных реакциях и защите организма от воздействия свободных радикалов.
Цинк участвует в синтезе ДНК, инсулина, синтезе и распаде РНК, в метаболизме липидов и белков, способствует нормальному функционированию Т-лимфоцитов, предоставляя им иммуномоделирующее свойство. Обладает антиоксидантными свойствами.
Марганец играет важную роль в ряде физиологических процессов как компонент и активатор ряда ферментов, в том числе супероксиддисмутазы (главного антиоксидантного фермента митохондрий).
Йод является составляющий гормонов щитовидной железы, которые участвуют в регуляции обменных процессов в организме, деятельности головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, росте и развитии ребенка, формировании его интеллектуальных способностей.
Рекомендации по употреблению
детям в возрасте от 7 до 14 лет — по 1 таблетке в сутки во время еды. Продолжительность употребления — 2–3 нед. При необходимости можно повторить через 1 мес после согласования с врачом.
Витаминно-минеральный комплекс из 13 витаминов и 7 минералов в жевательных таблетках с приятным вкусом фруктов может быть рекомендован для использования в рационе питания детей, как дополнительный источник витаминов: A, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, В3 (никотинамида), В5 (пантотеновой кислоты), витамина К1, фолиевой кислоты, D-биотина, и минеральных веществ: кальция, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода.
Восполнение недостатка витаминов и минеральных веществ у детей в возрасте 7–14 лет.
Помогает поддерживать оптимальный состав рациона питания ребенка, способствует:
- правильному физическому и интеллектуальному развитию ребенка;
- укреплению защитных сил организма ребенка в сезон распространения простудных заболеваний;
- поддержанию оптимального функционального состояния нервной системы в период адаптации к школе.
Не следует употреблять детям с индивидуальной непереносимостью компонентов продукта, нарушением углеводного обмена. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых заболеваний, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Перед употреблением следует проконсультироваться с педиатром. Детям с заболеванием щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Не превышать рекомендованной суточной дозы. Не употреблять после срока годности, указанного на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °С и относительной влажности воздуха не выше 60%.