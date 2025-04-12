Дезлоратадин

Фри-ал (Free-al)

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Фри-Ал
Таблетки 5 мг блистер №30
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Фри-Ал
Фри-Ал
Таблетки 5 мг блистер №90
Xantis Pharma
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Фри-Ал
Фри-Ал
Таблетки 5 мг блистер №10
Xantis Pharma
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Инструкция указана для Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30

Фри-ал инструкция по применению

Инструкция указана для Фри-Ал таблетки 5 мг блистер №30

Состав

действующее вещество: desloratadine;

1 таблетка содержит дезлоратадина 5 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая гранулированная, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, железа оксид красный (Е 172).

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые розового или почти розового цвета, с насечкой. Насечка не предназначена для разламывания таблетки.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дезлоратадин — это неседативное антигистаминное лекарственное средство длительного действия, которое оказывает селективное антагонистическое действие на периферические H1-рецепторы. После перорального применения дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H1-рецепторы.

В исследованиях in vitro дезлоратадин продемонстрировал на клетках эндотелия свои антиаллергические и противовоспалительные свойства. Это проявлялось угнетением выделения провоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13 с тучных клеток/базофилов человека, а также угнетением экспрессии молекул адгезии, таких как Р-селектин. Клиническая значимость этих наблюдений еще нуждается в подтверждении.

В клинических исследованиях высоких доз, в которых дезлоратадин вводили ежедневно в дозе до 20 мг в течение 14 дней, статистически значимые изменения со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдались. В клинико-фармакологическом исследовании при применении 45 мг в день в течение 10 дней удлинение интервала QT не наблюдалось.

У пациентов с аллергическим ринитом ФРИ-АЛ эффективно устранял такие симптомы, как чихание, выделения из носа, зуд, раздражение глаз, слезотечение и покраснение, зуд неба. ФРИ-АЛ эффективно контролировал симптомы в течение 24 часов.

Дезлоратадин почти не проникает в центральную нервную систему. В контролируемых клинических исследованиях при приеме в рекомендуемой дозе 5 мг в сутки частота возникновения сонливости не отличалась от таковой у плацебо. В клинических исследованиях однократный прием препарата дезлоратадина в дозе 7,5 мг не оказывал влияния на психомоторную активность.

ФРИ-АЛ значительно облегчает тяжесть сезонного аллергического ринита, о чем свидетельствует суммарный показатель опросника по оценке качества жизни при риноконъюнктивите. Максимальное улучшение отмечалось в пунктах опросника, связанных с практическими проблемами и ежедневной деятельностью.

Хроническую идиопатическую крапивницу изучали в клинической модели с условиями крапивницы. Поскольку выброс гистамина является причинным фактором при всех формах крапивницы, ожидается, что дезлоратадин будет эффективно облегчать симптомы при других формах крапивницы, кроме хронической идиопатической крапивницы.

В двух плацебоконтролированных 6-недельных исследованиях с участием пациентов с хронической идиопатической крапивницей ФРИ-АЛ эффективно облегчал зуд и уменьшал количество и размер уртикарии к концу первого интервала дозирования. В каждом исследовании эффект длился в течение 24-часового интервала дозирования. Облегчение зуда на более чем 50% отмечалось у 55% пациентов, принимавших дезлоратадин по сравнению с 19% пациентов, принимавших плацебо. Прием препарата не оказывает существенного влияния на сон и дневную активность.

Фармакокинетика.

Всасывание

Концентрации дезлоратадина в плазме крови можно определить через 30 минут после приема препарата. Дезлоратадин хорошо абсорбируется, максимальная концентрация достигается через 3 часа; период полувыведения составляет около 27 часов. Степень кумуляции дезлоратадина соответствет его периоду полувыведения (около 27 часов) и частоте приема 1 раз в сутки. Биодоступность дезлоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне 5 — 20 мг.

В фармакокинетическом исследовании, в котором демографические данные пациентов были сопоставимы с общей популяцией с сезонным аллергическим ринитом, у 4% участников наблюдалась высокая концентрация дезлоратадина. Это количество может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности. Максимальная концентрация дезлоратадина была примерно в 3 раза выше спустя около 7 часов, терминальный период полувыведения составляет около 89 часов. Профиль безопасности этих пациентов не отличался от профиля в общей популяции.

Распределение

Дезлоратадин умеренно связывается с белками плазмы крови (83–87%). При применении дозы дезлоратадина 5 — 20 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции препарата не выявлено.

Метаболизм

Фермент, который отвечает за метаболизм дезлоратадина, пока еще не обнаружено, поэтому невозможно полностью исключить некоторые взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Дезлоратадин не угнетает CYP3A4 in vivo, исследования in vitro показали, что лекарственный препарат не угнетает CYP2D6, субстрат или ингибитор P-гликопротеина.

Выведение

В исследовании однократного приема дезлоратадина в дозе 7,5 мг прием пищи (жирный высококалорийный завтрак) не влиял на фармакокинетику дезлоратадина. Также установлено, что грейпфрутовый сок также не влияет на фармакокинетику дезлоратадина.

Показания

Устранение симптомов, связанных с:

  • аллергическим ринитом;
  • крапивницей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому вспомогательному веществу или к лоратадину.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В клинических исследованиях таблеток дезлоратадина при сочетанном применении эритромицина или кетоконазола никаких клинически значимых взаимодействий не наблюдалось.

По данным клинико-фармакологических исследований, при применении препарата с алкоголем не отмечалось усиления негативного влияния этанола на психомоторную функцию. Однако в пострегистрационный период наблюдались случаи непереносимости алкоголя и алкогольная интоксикация при применении препарата. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при применении алкоголя в период лечения ФРИ-АЛом.

Особенности применения

Больным с почечной недостаточностью тяжелой степени применение лекарственного средства ФРИ-АЛ следует осуществлять под контролем врача.

Пациентам с редкими наследственными проявлениями непереносимости галактозы, врожденной недостаточностью лактозы или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.

В состав лекарственного средства входит натрия крахмалгликолят (тип А), поэтому пациентам, которые придерживаются диеты с ограниченным содержанием натрия, необходимо учитывать количество натрия, который попадает в организм при лечении. Каждая таблетка содержит 0,147 мг натрия.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: 1 таблетка 1 раз в сутки независимо от приема пищи, для устранения симптомов, ассоциированных с аллергическим ринитом (включая интермиттирующий и персистирующий аллергический ринит) и крапивницей.

Терапию интермиттирующего аллергического ринита (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 недель) необходимо проводить с учетом данных анамнеза: прекратить после исчезновения симптомов и восстановить после повторного их возникновения.

При персистирующем аллергическом рините (наличие симптомов более 4 дней в неделю или более 4 недель) необходимо продолжать лечение в течение всего периода контакта с аллергеном.

Дети

Существуют ограниченные данные клинических исследований эффективности применения таблеток дезлоратадина подросткам в возрасте 12 — 17 лет (см. раздел «Побочные реакции»).

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства ФРИ-АЛ детям в возрасте младше 12 лет не установлена.

Существует риск психомоторной гиперактивности (аномального поведения), связанной с применением дезлоратадина (что может проявляться в виде злости и агрессии, а также возбуждения).

В пострегистрационный период наблюдались (частота неизвестна): удлинение интервала QT, аритмии и брадикардии.

Суммарная таблица частоты побочных реакций.

Частота появления побочных реакций классифицируется следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна.

Системы органовЧастота возникновенияПобочные реакции
Со стороны психикиочень редкогаллюцинации
Со стороны нервной системычастоголовная боль
очень редкоголовокружение, сонливость, бессонница, психомоторная гиперактивность, судороги
Со стороны сердцаочень редкотахикардия, учащенное сердцебиение
частота неизвестнаудлинение интервала QT, суправентрикулярная тахиаритмия
Со стороны желудочно-кишечного трактачастосухость во рту
очень редкоболь в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея
Со стороны гепатобилиарной системыочень редкоувеличение уровня ферментов печени, повышение уровня билирубина, гепатит
частота неизвестнажелтуха
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной тканиочень редкомиалгия
Со стороны кожи и подкожных тканейчастота неизвестнафоточувствительность
Общие нарушениячастоповышенная утомляемость
очень редкореакции гиперчувствительности (например анафилаксия, отек Квинке, одышка, зуд, сыпь и крапивница)
частота неизвестнаастения

Побочные реакции

В клинических исследованиях лечения аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы побочные эффекты у пациентов, получавших дозу 5 мг в сутки, наблюдались на 3% чаще, чем у пациентов, получавших плацебо.

Чаще всего, по сравнению с плацебо, сообщалось о таких побочных эффектах, как повышенная утомляемость (1,2%), сухость во рту (0,8%) и головная боль (0,6%).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Для лекарственного средства не требуется специальных условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 или по 3 или по 9 блистеров в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Санека Фармасьютикалз АО.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Нитрянська 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика.

Характеристики
Производитель
Xantis Pharma
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
5 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/16683/01/01 от 27.04.2018
Международное название