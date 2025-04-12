Фри-ал (Free-al)
Фри-ал инструкция по применению
Состав
действующее вещество: desloratadine;
1 таблетка содержит дезлоратадина 5 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая гранулированная, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, железа оксид красный (Е 172).
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые розового или почти розового цвета, с насечкой. Насечка не предназначена для разламывания таблетки.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дезлоратадин — это неседативное антигистаминное лекарственное средство длительного действия, которое оказывает селективное антагонистическое действие на периферические H1-рецепторы. После перорального применения дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H1-рецепторы.
В исследованиях in vitro дезлоратадин продемонстрировал на клетках эндотелия свои антиаллергические и противовоспалительные свойства. Это проявлялось угнетением выделения провоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13 с тучных клеток/базофилов человека, а также угнетением экспрессии молекул адгезии, таких как Р-селектин. Клиническая значимость этих наблюдений еще нуждается в подтверждении.
В клинических исследованиях высоких доз, в которых дезлоратадин вводили ежедневно в дозе до 20 мг в течение 14 дней, статистически значимые изменения со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдались. В клинико-фармакологическом исследовании при применении 45 мг в день в течение 10 дней удлинение интервала QT не наблюдалось.
У пациентов с аллергическим ринитом ФРИ-АЛ эффективно устранял такие симптомы, как чихание, выделения из носа, зуд, раздражение глаз, слезотечение и покраснение, зуд неба. ФРИ-АЛ эффективно контролировал симптомы в течение 24 часов.
Дезлоратадин почти не проникает в центральную нервную систему. В контролируемых клинических исследованиях при приеме в рекомендуемой дозе 5 мг в сутки частота возникновения сонливости не отличалась от таковой у плацебо. В клинических исследованиях однократный прием препарата дезлоратадина в дозе 7,5 мг не оказывал влияния на психомоторную активность.
ФРИ-АЛ значительно облегчает тяжесть сезонного аллергического ринита, о чем свидетельствует суммарный показатель опросника по оценке качества жизни при риноконъюнктивите. Максимальное улучшение отмечалось в пунктах опросника, связанных с практическими проблемами и ежедневной деятельностью.
Хроническую идиопатическую крапивницу изучали в клинической модели с условиями крапивницы. Поскольку выброс гистамина является причинным фактором при всех формах крапивницы, ожидается, что дезлоратадин будет эффективно облегчать симптомы при других формах крапивницы, кроме хронической идиопатической крапивницы.
В двух плацебоконтролированных 6-недельных исследованиях с участием пациентов с хронической идиопатической крапивницей ФРИ-АЛ эффективно облегчал зуд и уменьшал количество и размер уртикарии к концу первого интервала дозирования. В каждом исследовании эффект длился в течение 24-часового интервала дозирования. Облегчение зуда на более чем 50% отмечалось у 55% пациентов, принимавших дезлоратадин по сравнению с 19% пациентов, принимавших плацебо. Прием препарата не оказывает существенного влияния на сон и дневную активность.
Фармакокинетика.
Всасывание
Концентрации дезлоратадина в плазме крови можно определить через 30 минут после приема препарата. Дезлоратадин хорошо абсорбируется, максимальная концентрация достигается через 3 часа; период полувыведения составляет около 27 часов. Степень кумуляции дезлоратадина соответствет его периоду полувыведения (около 27 часов) и частоте приема 1 раз в сутки. Биодоступность дезлоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне 5 — 20 мг.
В фармакокинетическом исследовании, в котором демографические данные пациентов были сопоставимы с общей популяцией с сезонным аллергическим ринитом, у 4% участников наблюдалась высокая концентрация дезлоратадина. Это количество может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности. Максимальная концентрация дезлоратадина была примерно в 3 раза выше спустя около 7 часов, терминальный период полувыведения составляет около 89 часов. Профиль безопасности этих пациентов не отличался от профиля в общей популяции.
Распределение
Дезлоратадин умеренно связывается с белками плазмы крови (83–87%). При применении дозы дезлоратадина 5 — 20 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции препарата не выявлено.
Метаболизм
Фермент, который отвечает за метаболизм дезлоратадина, пока еще не обнаружено, поэтому невозможно полностью исключить некоторые взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Дезлоратадин не угнетает CYP3A4 in vivo, исследования in vitro показали, что лекарственный препарат не угнетает CYP2D6, субстрат или ингибитор P-гликопротеина.
Выведение
В исследовании однократного приема дезлоратадина в дозе 7,5 мг прием пищи (жирный высококалорийный завтрак) не влиял на фармакокинетику дезлоратадина. Также установлено, что грейпфрутовый сок также не влияет на фармакокинетику дезлоратадина.
Показания
Устранение симптомов, связанных с:
- аллергическим ринитом;
- крапивницей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или к любому вспомогательному веществу или к лоратадину.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В клинических исследованиях таблеток дезлоратадина при сочетанном применении эритромицина или кетоконазола никаких клинически значимых взаимодействий не наблюдалось.
По данным клинико-фармакологических исследований, при применении препарата с алкоголем не отмечалось усиления негативного влияния этанола на психомоторную функцию. Однако в пострегистрационный период наблюдались случаи непереносимости алкоголя и алкогольная интоксикация при применении препарата. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при применении алкоголя в период лечения ФРИ-АЛом.
Особенности применения
Больным с почечной недостаточностью тяжелой степени применение лекарственного средства ФРИ-АЛ следует осуществлять под контролем врача.
Пациентам с редкими наследственными проявлениями непереносимости галактозы, врожденной недостаточностью лактозы или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
В состав лекарственного средства входит натрия крахмалгликолят (тип А), поэтому пациентам, которые придерживаются диеты с ограниченным содержанием натрия, необходимо учитывать количество натрия, который попадает в организм при лечении. Каждая таблетка содержит 0,147 мг натрия.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: 1 таблетка 1 раз в сутки независимо от приема пищи, для устранения симптомов, ассоциированных с аллергическим ринитом (включая интермиттирующий и персистирующий аллергический ринит) и крапивницей.
Терапию интермиттирующего аллергического ринита (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 недель) необходимо проводить с учетом данных анамнеза: прекратить после исчезновения симптомов и восстановить после повторного их возникновения.
При персистирующем аллергическом рините (наличие симптомов более 4 дней в неделю или более 4 недель) необходимо продолжать лечение в течение всего периода контакта с аллергеном.
Дети
Существуют ограниченные данные клинических исследований эффективности применения таблеток дезлоратадина подросткам в возрасте 12 — 17 лет (см. раздел «Побочные реакции»).
Эффективность и безопасность применения лекарственного средства ФРИ-АЛ детям в возрасте младше 12 лет не установлена.
Существует риск психомоторной гиперактивности (аномального поведения), связанной с применением дезлоратадина (что может проявляться в виде злости и агрессии, а также возбуждения).
В пострегистрационный период наблюдались (частота неизвестна): удлинение интервала QT, аритмии и брадикардии.
Суммарная таблица частоты побочных реакций.
Частота появления побочных реакций классифицируется следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна.
|Системы органов
|Частота возникновения
|Побочные реакции
|Со стороны психики
|очень редко
|галлюцинации
|Со стороны нервной системы
|часто
|головная боль
|очень редко
|головокружение, сонливость, бессонница, психомоторная гиперактивность, судороги
|Со стороны сердца
|очень редко
|тахикардия, учащенное сердцебиение
|частота неизвестна
|удлинение интервала QT, суправентрикулярная тахиаритмия
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|часто
|сухость во рту
|очень редко
|боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея
|Со стороны гепатобилиарной системы
|очень редко
|увеличение уровня ферментов печени, повышение уровня билирубина, гепатит
|частота неизвестна
|желтуха
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|очень редко
|миалгия
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|частота неизвестна
|фоточувствительность
|Общие нарушения
|часто
|повышенная утомляемость
|очень редко
|реакции гиперчувствительности (например анафилаксия, отек Квинке, одышка, зуд, сыпь и крапивница)
|частота неизвестна
|астения
Побочные реакции
В клинических исследованиях лечения аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы побочные эффекты у пациентов, получавших дозу 5 мг в сутки, наблюдались на 3% чаще, чем у пациентов, получавших плацебо.
Чаще всего, по сравнению с плацебо, сообщалось о таких побочных эффектах, как повышенная утомляемость (1,2%), сухость во рту (0,8%) и головная боль (0,6%).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Для лекарственного средства не требуется специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 или по 3 или по 9 блистеров в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Санека Фармасьютикалз АО.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Нитрянська 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика.