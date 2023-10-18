Фармакодинамика.

Хлорталидон является пероральным диуретиком длительного действия с гипотензивной активностью.

Препарат Дихлор вызывает диурез с увеличением экскреции ионов натрия и хлора. Он действует на дистальные извитые канальцы нефрона. Мочегонное действие хлорталидона приводит к снижению объема внеклеточной жидкости, объема плазмы крови, сердечного выброса, общего обменного натрия, скорости клубочковой фильтрации и потока плазмы почек.

У лиц, страдающих артериальной гипертензией, хлорталидон мягко снижает артериальное давление. Хотя механизм действия хлорталидона является не вполне ясным, снижение уровня натрия и воды, вероятно, обеспечивают его антигипертензивный эффект. При дальнейшем применении гипотензивное действие сохраняется, вероятно, из-за падения периферического сопротивления; сердечный выброс возвращается к прежним значениям, объем плазмы несколько снижается, а активность ренина плазмы может быть повышена.

Хлорталидон повышает выведение бикарбоната, фосфата и магния с мочой (главным образом через проксимальные канальцы) выведение натрия, хлорида и калия с мочой (преимущественно через дистальные канальцы).

Мочегонное действие хлорталидона начинается в среднем через 2,6 часа после приема и продолжается до 72 часов.

Как и тиазидные диуретики, хлорталидон вызывает дозозависимое снижение уровня калия в плазме крови, повышение в плазме крови уровня мочевой кислоты и глюкозы в крови, а это может привести к снижению уровня натрия и хлора.

Фармакокинетика.

При пероральном введении хлорталидон всасывается из желудочно-кишечного тракта (около 65%). Однако свободного хлорталидона в крови очень мало, наибольшее количество связано с карбоангидразою красных клеток (98%). Концентрация в эритроцитах составляет 50 — 80-кратную концентрацию в плазме крови.

Метаболиты не идентифицированы. 50 — 65% от пероральной дозы выводится в неизмененном виде с мочой. До 10% может обнаруживаться в кале, что свидетельствует о желчном или кишечном диализе. Период полувыведения хлорталидона в плазме составляет 40 — 60 часов.