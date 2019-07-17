Валидол® (Validol®) (3341) - инструкция по применению ATC-классификация
Валидол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат проявляет успокаивающее действие на ЦНС, а также оказывает умеренное рефлекторное сосудорасширяющее (коронаролитическое) влияние путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки полости рта. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других пептидов, гистамина, кининов, играющих важную роль в уменьшении выраженности болевой чувствительности, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.
Фармакокинетика. При сублингвальном применении Валидол абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 мин.
После всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.
Показания Валидол
— приступы стенокардии легкой степени тяжести;
— морская и воздушная болезни;
— истерия;
— невроз;
— головная боль, связанная с приемом нитратов.
Применение Валидол
таблетки держать во рту (под языком) до полного рассасывания.
Разовая доза для взрослых составляет 1–2 таблетки; суточная — 2–4 таблетки.
При необходимости суточную дозу можно повысить. Максимальная суточная доза — 600 мг.
Длительность лечения — до 7 дней.
Дети. Опыта применения препарата для лечения у детей нет.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, выраженная артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
при продолжительном применении изредка могут возникать легкая тошнота, дискомфорт в животе, слезотечение, головокружение, кратковременная артериальная гипотензия, сонливость, быстро самоустраняющиеся.
Возможно развитие аллергических реакций, в том числе отека Квинке, крапивницы, сыпи, зуда.
Особые указания
в случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, поскольку возможно появление головокружения, сонливости и снижение скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
уменьшает выраженность головной боли, обусловленной приемом нитратов. Потенцирование седативного и антигипертензивного эффектов возможно при одновременном приеме с другими психотропными и антигипертензивными средствами, опиоидными анальгетиками, средствами для наркоза и алкоголем.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, возбуждение, нарушение деятельности сердца, снижение АД, угнетение ЦНС.
Лечение: отмена препарата и симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.