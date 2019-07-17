в случаях, когда боль в области сердца не проходит после приема препарата, необходимо обязательно обратиться к врачу для исключения острого коронарного синдрома.

Препарат содержит сахар, что следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, поскольку возможно появление головокружения, сонливости и снижение скорости психомоторных реакций.