Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas) (3330) - инструкция по применению ATC-классификация
Гидрокортизона ацетат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гидрокортизона ацетат относится к группе ГКС природного происхождения. Обладает противошоковым, антитоксическим, иммуносупрессивным, антиэкссудативным, противозудным, противовоспалительным, десенсибилизирующим, антиаллергическим действием. Тормозит реакцию гиперчувствительности, пролиферативные и экссудативные процессы в очаге воспаления. Действие гидрокортизона ацетата опосредовано через специфические внутриклеточные рецепторы. Противовоспалительное действие основано на торможении всех фаз воспаления: стабилизации клеточных и субклеточных мембран, уменьшении высвобождения протеолитических ферментов из лизосом, торможении образования супероксидного аниона и других свободных радикалов. Гидрокортизон тормозит высвобождение медиаторов воспаления, в том числе интерлейкина-1, гистамина, серотонина, брадикинина, уменьшает высвобождение арахидоновой кислоты из фосфолипидов и синтез простагландинов, лейкотриенов, тромбоксана. Уменьшает воспалительные клеточные инфильтраты, снижает миграцию лейкоцитов и лимфоцитов в очаг воспаления. Тормозит соединительнотканные реакции в ходе воспалительного процесса и снижает интенсивность образования рубцовой ткани. Уменьшает количество тучных клеток, которые продуцируют гиалуроновую кислоту, угнетает активность гиалуронидазы и способствует уменьшению проницаемости капилляров. Тормозит продуцирование коллагеназы и активирует синтез ингибиторов протеаз. Снижает синтез и усиливает катаболизм белков в мышечной ткани. Стимулируя стероидные рецепторы, индуцирует образование особого класса белков — липокортинов, которым присуще противоотечное действие. Имеет контринсулярное действие, повышая уровень гликогена в печени и вызывает развитие гипергликемии. Задерживает натрий и воду в организме, увеличивая при этом ОЦК и повышая АД (противошоковое действие).
Стимулирует выведение калия, уменьшает абсорбцию кальция из ЖКТ, уменьшает минерализацию костной ткани.
Как и другие глюкокортикоиды, гидрокортизон уменьшает количество Т-лимфоцитов в крови, снижая тем самым воздействие Т-хелперов на В-лимфоциты, тормозит образование иммунных комплексов, уменьшая проявления аллергических реакций.
Фармакокинетика. Гидрокортизон, который применяется местно, может всасываться и проявлять системное действие. Сравнительно медленно всасывается из места введения. До 90% препарата связывается с белками крови (с транскортином — 80%, с альбуминами — 10%), около 10% представляет собой свободную фракцию. Метаболизм осуществляется в печени. В отличие от синтетических производных, через плаценту проникает незначительное количество препарата (до 67% разрушается в самой плаценте до неактивных метаболитов). Метаболиты гидрокортизона выводятся преимущественно с мочой.
Показания Гидрокортизона ацетат
остеоартрит, разные моноартрозы (коленного, локтевого, тазобедренного суставов), ревматоидный артрит и артриты другого происхождения (за исключением туберкулезных и гонорейных артритов). Плечелопаточный периартрит, бурсит, эпикондилит, тендовагинит. Перед операцией на анкилотических суставах.
В качестве местного дополнения к системной кортикостероидной терапии.
Применение Гидрокортизона ацетат
перед применением содержимое ампулы встряхнуть до образования гомогенной суспензии.
Взрослым и детям в возрасте с 14 лет: разовая доза зависит от размера сустава и от тяжести заболевания — 5–50 мг гидрокортизона внутрисуставно и периартикулярно.
На протяжении 24 ч взрослым можно проводить инъекции не более чем в три сустава.
Детям: разовая доза гидрокортизона зависит от размера сустава и от тяжести заболевания — 5–30 мг внутрисуставно и периартикулярно.
Лечебный эффект при внутрисуставном введении препарата наступает на протяжении 6–24 ч и сохраняется от нескольких суток до нескольких недель. Повторное введение препарата возможно через 3 нед.
Препарат нельзя вводить непосредственно в сухожилие, поэтому при тендините препарат нужно вводить в сухожильное влагалище.
Препарат нельзя применять для системной кортикостероидной терапии.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных компонентов;
- системные грибковые заболевания; пациентам, получающим кортикостероиды в иммуносупрессивных дозах, противопоказано применение живых или аттенуированных вакцин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); в/м кортикостероидные препараты противопоказаны при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре; противопоказано для интратекального введения.
Побочные эффекты
приведенные ниже побочные реакции являются типичными для всех системных кортикостероидов. Их включение в этот перечень не обязательно означает, что непосредственное явление наблюдалось при применении этой конкретной лекарственной формы.
Нарушение лабораторных и инструментальных показателей: после лечения кортикостероидами наблюдалось повышение уровня АлАТ, АсАТ и ЩФ. Обычно эти изменения небольшие, они не связаны ни с одним клиническим синдромом и имеют обратимый характер при прекращении лечения. Повышение внутриглазного давления. Снижение толерантности к углеводам, увеличение потребности в инсулине или пероральных противодиабетических средствах при сахарном диабете. Отрицательный азотистый баланс вследствие катаболизма белков. Повышение или снижение подвижности и количества сперматозоидов.
Со стороны метаболизма и питания: задержка натрия, задержка жидкости, потеря калия, гипокалиемический алкалоз, увеличение экскреции кальция, повышение аппетита, аномальные жировые отложения, увеличение массы тела.
Со стороны сердца: брадикардия, остановка сердца, нарушения ритма сердца, расширение границ сердца, гипертрофическая кардиомиопатия, отек легких, обморок, тахикардия. Застойная сердечная недостаточность у восприимчивых пациентов.
Сосудистые расстройства: петехии и экхимозы, синяки, АГ, сосудистый коллапс, жировая эмболия, разрыв миокарда после недавно перенесенного инфаркта миокарда, тромбоэмболии, тромбофлебит, васкулит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: крапивница, акне, аллергический дерматит, кожная и подкожная атрофия, тонкая слабая кожа, сухость и шелушение кожи, отек, эритема, гиперпигментация, гипопигментация, гипертрихоз, повышенное потоотделение, высыпания, стрии, истончение волос на голове; у пациентов, получающих кортикостероидную терапию, сообщалось о развитии саркомы Капоши.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: реакции в месте введения, включая жжение или покалывание, инфекции в месте инъекции, стерильный абсцесс, угнетение реакции на кожные пробы, ложные кожные реакции, задержка заживления ран, манифестация латентного сахарного диабета, маскирование инфекций, активация латентных инфекций, в том числе повторная активация туберкулеза, оппортунистические инфекции, вызванные любыми патогенами, любой локализации от легких до летальных, снижение резистентности к инфекциям, недомогание.
Со стороны нервной системы: доброкачественная внутричерепная гипертензия, судорожные приступы, головокружение, головная боль, невриты, невропатии, парестезии. Арахноидит, менингит, парапарез/параплегия, сенсорные расстройства появлялись после интратекального применения.
Со стороны органа зрения: задние субкапсулярные катаракты, экзофтальм, глаукома, редкие случаи слепоты, ассоциированные с инъекциями в периокулярную зону.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: если при приготовлении суспензии применять бензиловый спирт, следует принять во внимание, что бензиловый спирт может привести к развитию синдрома одышки с летальным исходом у недоношенных детей.
Со стороны ЖКТ: икота, развитие пептической язвы с возможной перфорацией и кровотечением, желудочное кровотечение, панкреатит, эзофагит, перфорация кишечника, вздутие живота, дисфункция кишечника, тошнота.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: глюкозурия, дисфункция мочевого пузыря.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатомегалия.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: кортикостероидная миопатия, артропатия, потеря мышечной массы, мышечная слабость, остеопороз, патологические переломы, компрессионные переломы позвоночника, асептический некроз, разрыв сухожилия, в частности ахиллова сухожилия, задержка роста у детей.
Эндокринные нарушения: нерегулярный менструальный цикл, развитие кушингоидного состояния, гирсутизм, угнетение системы гипофиз-надпочечники.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия и анафилактоидные реакции (например бронхоспазм, ангионевротический отек).
Психические расстройства: эйфория, бессонница, изменения настроения, изменения личности, депрессия, расстройства психики; обострение существующей эмоциональной нестабильности или тенденций к развитию психоза.
Особые указания
пациентам, которые получают кортикостероидную терапию и переносят непривычный стресс, до, во время и после стрессовой ситуации показано применение кортикостероидов в повышенных дозах или кортикостероидов быстрого действия.
Кортикостероиды могут маскировать некоторые признаки инфекции, и при их применении могут возникать новые инфекции. При применении кортикостероидов резистентность организма к инфекциям и способность организма локализовать инфекцию могут быть сниженными.
Развитие инфекций любой локализации, вызванных любыми патогенами (в том числе вирусными, бактериальными, грибковыми, протозойными или гельминтными инфекциями), может быть связано с применением кортикостероидов в качестве монотерапии или в комбинации с другими иммуносупрессивными средствами, влияющими на клеточное звено иммунитета, гуморальное звено иммунитета или функцию нейтрофилов. Такие инфекции могут быть легкими, но могут быть тяжелой степени и иногда летальными. С повышением доз кортикостероидов повышается частота развития инфекционных осложнений.
При активном, диссеминированном или фульминантном туберкулезе гидрокортизон можно применять только для лечения заболевания вместе с соответствующей противотуберкулезной схемой лечения. Если применение кортикостероидов показано пациентам с латентным туберкулезом или туберкулиновой реактивностью, необходимо тщательное наблюдение, поскольку заболевание может снова активироваться. Во время длительной кортикостероидной терапии такие пациенты должны получать химиопрофилактику.
Пациентам, получающим кортикостероиды в иммуносупрессивных дозах, противопоказано применение живых или аттенуированных вакцин; у таких пациентов следует применять убитые или инактивированные вакцины. Однако ответ на такие вакцины может быть снижен. Пациентам, получающим кортикостероиды в неиммуносупрессивных дозах, показано проведение процедур иммунизации.
Гидрокортизон может вызывать повышение АД, задержку натрия и воды в организме и увеличение экскреции калия. Поэтому может потребоваться соблюдение диеты с ограничением количества поваренной соли и употребление пищевых добавок на основе калия. Все кортикостероиды увеличивают экскрецию кальция.
Поскольку в единичных случаях у пациентов, получавших лечение кортикостероидами парентерально, развивались анафилактоидные реакции (например бронхоспазм), перед их применением следует принять соответствующие меры предосторожности, особенно тогда, когда в анамнезе пациента имеется аллергия на любое лекарственное средство.
Несмотря на то что недавние исследования не проводили с применением гидрокортизона или других стероидов, результаты исследований применения метилпреднизолона натрия сукцината при септическом шоке свидетельствуют, что в некоторых подгруппах пациентов высокого риска (то есть пациентов с повышением уровня креатинина более 2 мг/дл или вторичными инфекциями) может отмечаться повышение летальности.
Эффект гидрокортизона может быть усиленным у пациентов с заболеванием печени, поскольку у них значительно снижены метаболизм и выведение гидрокортизона.
У детей, получающих длительное лечение глюкокортикоидами в разделенных суточных дозах, может отмечаться задержка роста. Применение такой схемы лечения должно ограничиваться наиболее серьезным показанием.
Кортикостероиды следует с осторожностью применять у пациентов с простым герпесом глаз, сопровождающимся риском перфорации роговицы.
При применении кортикостероидов могут возникать психические расстройства, которые варьируют от эйфории, бессонницы, изменений настроения, изменений личности до явных манифестаций психоза. Также кортикостероиды могут вызывать аггравацию существующей эмоциональной нестабильности или тенденцию развития психоза.
Кортикостероиды следует с осторожностью применять при неспецифическом язвенном колите, если существует вероятность развития перфорации при наличии абсцесса или других пиогенных инфекций, а также при дивертикулите, свежих кишечных анастомозах, активной или латентной пептической язве, почечной недостаточности, АГ, остеопорозе и миастении гравис.
При применении высоких доз кортикостероидов описаны случаи развития острой миопатии, которая чаще возникает у пациентов с нарушениями нервно-мышечной передачи (в частности миастении гравис) или у пациентов, получающих терапию нервно-мышечными блокаторами (такими как панкуроний). Такая острая миопатия является генерализованной, может поражать дыхательные мышцы и мышцы глаз и приводить к развитию квадрипареза. Может отмечаться повышение уровня КФК. До наступления клинического улучшения или выздоровления после прекращения применения кортикостероидов может проходить от нескольких недель до нескольких лет.
Имелись сообщения о развитии саркомы Капоши у пациентов, получающих терапию кортикостероидами, однако прекращение терапии может приводить к ее клинической ремиссии.
С целью уменьшения возможности развития атрофии кожи в месте введения не следует превышать рекомендованные дозы. Следует избегать инъекции в дельтовидную мышцу из-за высокого риска развития подкожной атрофии.
Высокие дозы кортикостероидов не следует применять для лечения при черепно-мозговой травме.
Опубликованные данные свидетельствуют о вероятной связи между применением кортикостероидов и разрывом миокарда после недавно перенесенного инфаркта миокарда; поэтому этим пациентам терапию с применением кортикостероидов следует применять с особой осторожностью.
Может вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, развитие синдрома Кушинга и гипергликемии.
Вторичную адренокортикальную недостаточность, вызванную применением лекарственного средства, можно уменьшить путем постепенного снижения дозы. Недостаточность такого рода может сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения терапии. Поэтому в любой ситуации проявления стресса в течение этого периода гормональная терапия должна быть восстановлена.
При одновременном применении с амфотерицином В отмечались случаи расширения границ сердца и развития сердечной недостаточности (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Может вызвать обострение интеркуррентных инфекций, вызванных Amoeba, Candida, Cryptoccocus, Mycobacterium, Nocardia, Pneumocystis и Toxoplasma. Перед началом терапии кортикостероидами рекомендуется исключить латентный или активный амебиаз у пациентов, посещавших тропические страны, или у пациентов с диареей неясного генеза.
Не применять при церебральной малярии, поскольку нет на данное время доказательств пользы от применения кортикостероидов при этом состоянии.
Ветряная оспа и корь: могут быть серьезные или даже летальные осложнения у взрослых и детей. Пациентов, которые не перенесли эти болезни в прошлом, следует тщательно защитить от риска распространения на них этих заболеваний.
Применение кортикостероидов может вызвать заднюю субкапсулярную катаракту, глаукому, повреждение зрительных нервов, может способствовать развитию вторичных глазных инфекций, вызванных бактериями, грибами или вирусами.
Применять с особой осторожностью у пациентов с известным или подозреваемым поражением Strongyloides. У таких пациентов иммуносупрессия может привести к гиперинфекции и распространению миграции личинок, что может вызвать тяжелый энтероколит и летальную грамотрицательную септицемию.
С осторожностью следует применять у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, АГ.
Пациентам с гипотиреозом дозу кортикостероидов необходимо корректировать.
У пациентов с циррозом печени отмечается более сильный эффект за счет снижения метаболизма кортикостероидов.
При терапии кортикостероидами возможно повышение внутриглазного давления, требующего контроля, особенно при длительной терапии.
Это лекарственное средство содержит сорбит. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Это лекарственное средство содержит спирт бензиловый, поэтому его нельзя применять у недоношенных детей и новорожденных. Может вызвать токсические и аллергические реакции у младенцев и детей до 3 лет.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Применение в период беременности. Исследования на животных показали, что кортикостероиды в случае их применения у беременной самки в высоких дозах могут вызвать пороки развития плода. Адекватных исследований влияния на репродуктивную функцию человека не проводилось. Поэтому применение этого лекарственного средства во время беременности или у женщин, желающих забеременеть, требует тщательной оценки пользы применения по сравнению с потенциальными рисками для беременной и плода. Поскольку доказательства безопасности применения у человека в период беременности являются непрямыми, гидрокортизон можно применять при беременности, только если польза терапии для матери превышает риск для плода.
Кортикостероиды легко проходят через плацентарный барьер. Детей, рожденных женщинами, которые получали высокие дозы кортикостероидов в период беременности, следует тщательно обследовать в отношении признаков недостаточности коры надпочечников.
Применение в период кормления грудью. Кортикостероиды проникают в грудное молоко. Гидрокортизон можно применять в период кормления грудью, только если польза терапии для матери превышает риск для ребенка.
Канцерогенность, мутагенность, влияние на фертильность. Адекватных исследований на животных наличия или отсутствия у кортикостероидов канцерогенного или мутагенного действия не проводилось.
Кортикостероиды могут повысить или снизить подвижность и количество сперматозоидов у некоторых пациентов.
Дети. У детей препарат применяют только по абсолютным показаниям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние кортикостероидов на способность управлять траспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами не оценивалось. После лечения кортикостероидами возможно развитие таких нежелательных эффектов, как синкопе, вертиго и судороги. При наличии вышеуказанных эффектов пациентам не следует управлять транспортными средствами или работать с другими автоматизированными системами.
Взаимодействия
лекарственные средства — индукторы печеночных ферментов, такие как фенобарбитал, фенитоин и рифампицин, могут увеличивать клиренс кортикостероидов, и при их применении может потребоваться повышение дозы кортикостероидов, чтобы получить желаемый ответ на лечение.
Такие лекарственные средства, как тролеандомицин и кетоконазол, могут ингибировать метаболизм кортикостероидов и уменьшать их клиренс. Поэтому следует титровать дозу кортикостероидов во избежание развития их токсичности.
Кортикостероиды могут увеличивать клиренс аспирина, который применяют длительное время и в высоких дозах. Это может вызвать снижение уровней салицилата в сыворотке крови или повышение риска развития салицилатной токсичности при отмене кортикостероидов. Ацетилсалициловую кислоту следует с осторожностью применять вместе с кортикостероидами пациентам с гипотромбинемией.
Влияние кортикостероидов на пероральные антикоагулянты в значительной степени варьирует; они могут как ослаблять, так и усиливать их действие. Поэтому следует проводить регулярный мониторинг показателей коагулограммы с целью поддержания желаемого антикоагулянтного эффекта.
С осторожностью следует применять с препаратами, влияющими на уровень калия (например диуретиками). Не применять с амфотерицином В.
Кортикостероиды могут вызвать гипергликемию, поэтому применять с противодиабетическими средствами нужно с осторожностью.
Антибиотики. Сообщалось, что макролидные антибиотики вызывали существенное снижение клиренса кортикостероидов.
Циклоспорины. При одновременном применении этих препаратов отмечается повышение активности и циклоспорина, и кортикостероида. Сообщалось также о случаях возникновения судорог.
Антихолинэстеразные препараты. Одновременное применение может привести к развитию тяжелой слабости у больных с миастенией гравис. Поэтому применение этих препаратов необходимо прекратить не менее чем за 24 ч до начала терапии кортикостероидами.
Антидиабетические средства. Поскольку кортикостероиды могут повысить концентрацию глюкозы в крови, может возникнуть необходимость в коррекции дозы антидиабетических средств.
Противотуберкулезные средства. Возможно снижение концентрации изониазида в плазме крови.
Холестирамин может повышать клиренс кортикостероидов.
Аминоглютемид может вызвать потерю индуцированной кортикостероидами адренальной супрессии.
Сердечные гликозиды. У пациентов, применяющих сердечные гликозиды, отмечается повышенный риск развития аритмии из-за гипокалиемии.
Эстрогены, включая пероральные контрацептивы. Эстрогены могут вызвать снижение метаболизма определенных кортикостероидов в печени, являясь причиной увеличения их эффекта.
Кожные пробы. Кортикостероиды могут подавлять реакции на кожные пробы.
Вакцины. У пациентов, находящихся на длительной терапии кортикостероидами, может проявляться слабовыраженный ответ на токсоидные и живые или инактивированные вакцины из-за угнетения ответа антител. Кортикостероиды могут также потенцировать ответ некоторых организмов, содержащихся в живых аттенуированных вакцинах.
При применении вакцин или токсоидов согласно плану вакцинации следует рассмотреть возможность отложить вакцинацию до завершения терапии кортикостероидами.
Передозировка
клинического синдрома передозировки гидрокортизона не существует.
Гидрокортизон выводится путем диализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.