Фармакодинамика.

Мифепристон является синтетическим антигестагенным стероидным средством (блокирует действие прогестерона на уровне рецепторов).

В пероральных дозах 3–10 мг/кг массы тела мифепристон ингибирует действие эндогенного или экзогенного прогестерона у разных видов животных (крыс, мышей, кроликов, обезьян). Это действие проявляется в форме прерывания беременности у грызунов.

У женщин мифепристон в дозах более 1 мг/кг массы тела нейтрализует действие прогестерона на эндометрий и миометрий. В период беременности мифепристон повышает чувствительность миометрия к действию простагландинов, вызывающих сокращение матки. При применении в I триместр беременности мифепристон способствует расширению и раскрытию шейки матки.

При применении мифепристона в комбинации с аналогами простагландинов в раннем сроке беременности частота случаев успешного прерывания маточной беременности составляет около 95% (в зависимости от простагландина и режима его введения), а также ускоряется выведение плодного яйца.

Частота случаев успешного прерывания маточной беременности составляет около 95% при применении 600 мг мифепристона в комбинации с 400 мкг мизопростола перорально (при аменорее до 49 дней), около 98% при комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 49 дней) и около 95% при комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 50–63 дней).

В 1,3–7,5% случаев не удается прервать беременность путем применения мифепристона в комбинации с простагландинами (в 0–1,5% случаев беременность прогрессирует, в 1,3–4,6% случаев происходит неполный выкидыш, а в 0–1,4% случаев развивается интенсивное маточное кровотечение, требующее гемостатического кюретажа).

При применении мифепристона в комбинации с 400 мкг мизопростола перорально (при аменорее до 49 дней) частота случаев отсутствия эффекта несколько выше при дозе мифепристона 200 мг по сравнению с 600 мг.

При применении мифепристона в комбинации с 1 мг гемепроста внутривлагалищно (при аменорее до 63 дней) частота случаев отсутствия эффекта примерно одинакова при дозах мифепристона 200 мг и 600 мг:

Частота полных выкидышей при дозах мифепристона 200 мг и 600 мг составила 93,8% и 94,3% соответственно — при аменорее до 57 дней (n = 777) и 92,4% и 91,7% соответственно — при аменорее 57- 63 дня (n = 896).

Частота случаев сохраненной беременности при дозах мифепристона 200 и 600 мг составила 0,5% и 0,3% соответственно — при аменорее до 57 дней и 1,3% и 1,6% соответственно — при аменорее 57–63 дня.

Исследования комбинированного применения мифепристона с другими простагландинами, кроме мизопростола и гемепроста, не проводились.

При прерывании беременности по медицинским показаниям во II-III триместрах беременности принимают мифепристон в дозе 600 мг, а через 36–48 часов применяют простагландины. Это позволяет сократить интервал между индукцией и началом терапевтического аборта, а также снизить дозы простагландинов.

При применении одного мифепристона для индукции родов при внутриутробной гибели плода примерно в 60% случаев роды начинаются в течение 72 часов после приема первой дозы. В этом случае нет необходимости в применении простагландинов или окситоцина.

Мифепристон связывается с рецепторами глюкокортикостероидов. Эксперименты на животных показали, что мифепристон в дозах 10–25 мг/кг массы тела ингибирует действие дексаметазона. У человека антиглюкокортикоидная активность мифепристона наблюдается при дозах более 4,5 мг/кг массы тела и проявляется в компенсаторном повышении уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и кортизола. Глюкокортикоидная биоактивность может быть снижена в течение нескольких дней после однократного применения мифепристона в дозе 200 мг. Клинические последствия этого невыяснены, хотя у некоторых чувствительных женщин могут усиливаться тошнота и рвота.

Мифепристон оказывает слабое антиандрогенное действие, однако это было отмечено только при длительном применении в очень высоких дозах животными.

Фармакокинетика.

После однократного приема в дозе 600 мг мифепристон быстро абсорбируется. Максимальная концентрация в плазме крови составляет 1,98 мг/л и достигается в среднем через 1,3 часа.

Фармакокинетика мифепристона нелинейна. После фазы распределения выведение мифепристона сначала происходит медленно (концентрация в плазме крови снижается в два раза за 12–72 часа), а затем ускоряется. Средний период полувыведения составляет 18 часов. Радиорецепторный анализ показал, что t½ в терминальной фазе мифепристона и его метаболитов, способных связываться с рецепторами прогестерона, составляет до 90 часов.

После применения мифепристона в низких дозах (20 мг перорально или внутривенно) абсолютная биодоступность составляет 69%.

98% мифепристона в крови связывается с белками плазмы крови– альбумином и преимущественно с альфа-1-кислым гликопротеином (связывание с ним является насыщенным). В результате этого специфического связывания объем распределения и плазменный клиренс мифепристона обратимо пропорциональны концентрации альфа-1-кислого гликопротеина в плазме крови.

Главный метаболический путь окислительной биотрансформации мифепристона в печени включает N-деметилирование и окончательное гидроксилирование 17-пропинил звена.

Мифепристон экскретируется преимущественно с калом. После применения 600 мг мифепристона, помеченного изотопом, 10% радиоактивности было экскретировано с мочой и 90% — с калом.