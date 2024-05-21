Гиалера стики (Gialera sticks) (331149) - инструкция по применению Диетические добавки
Гиалера стики инструкция по применению
Характеристика
Гиалера содержит оригинальную запатентованную комбинацию альгината натрия и натрия гиалуроната для поддержания нормального функционирования слизистой оболочки желудка и пищевода, устранения изжоги.
Согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Гиалеры, имеют следующие характеристики:
альгинат натрия — природный полисахарид, который получают из бурых водорослей. Альгинат натрия реагирует с соляной кислотой желудочного сока с образованием гелеобразного, подвижного защитного барьера на поверхности жидкого содержимого желудка. Защитный барьер имеет нейтральное значение рН и защищает слизистую оболочку желудка и пищевода от агрессивного воздействия соляной кислоты и пепсина. Защитное свойство альгината натрия проявляется значительным уменьшением болевых и диспептических проявлений, а именно: изжоги, отрыжки кислым, тяжести в желудке.
Гиалуроновая кислота (в виде натрия гиалуроната) — физиологический полисахаридный комплекс, содержащийся в тканях и жидкостях организма. Особым свойством гиалуроновой кислоты является выраженная способность связывать молекулы воды и образовывать на поверхности слизистой оболочки желудка и пищевода тонкую защитную пленку, которая сохраняется в течение длительного времени, покрывает нервные окончания и создает механический барьер, препятствующий раздражению и повреждению. Гиалуроновая кислота создает условия для восстановления поврежденных клеток и заживления слизистой оболочки желудка и кишечника. Учитывая свойства основных ингредиентов, Гиалера может быть рекомендована врачом в комплексе мероприятий при:
- симптоматической изжоге;
- тяжести в желудке;
- отрыжке кислым;
- повышенной кислотности желудочного сока;
- нарушениях пищеварения в результате заброса кислого содержимого желудка в пищевод (рефлюкс).
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания для нормализации функционирования слизистой оболочки желудка и пищевода, устранения изжоги.
Способ употребления: дети в возрасте от 6 лет и взрослые — по 1 стику после еды, а также перед сном в случае необходимости.
Продолжительность употребления 7–14 дней или так, как назначил врач.
Hе превышать рекомендуемое суточное количество.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.
Добавки диетические не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Предостережения: в период беременности применять только по рекомендации и под наблюдением врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, дети в возрасте до 6 лет, период кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и тепла месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.