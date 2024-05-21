Гиалера содержит оригинальную запатентованную комбинацию альгината натрия и натрия гиалуроната для поддержания нормального функционирования слизистой оболочки желудка и пищевода, устранения изжоги.

Согласно общедоступным литературным источникам, основные вещества, входящие в состав Гиалеры, имеют следующие характеристики:

альгинат натрия — природный полисахарид, который получают из бурых водорослей. Альгинат натрия реагирует с соляной кислотой желудочного сока с образованием гелеобразного, подвижного защитного барьера на поверхности жидкого содержимого желудка. Защитный барьер имеет нейтральное значение рН и защищает слизистую оболочку желудка и пищевода от агрессивного воздействия соляной кислоты и пепсина. Защитное свойство альгината натрия проявляется значительным уменьшением болевых и диспептических проявлений, а именно: изжоги, отрыжки кислым, тяжести в желудке.

Гиалуроновая кислота (в виде натрия гиалуроната) — физиологический полисахаридный комплекс, содержащийся в тканях и жидкостях организма. Особым свойством гиалуроновой кислоты является выраженная способность связывать молекулы воды и образовывать на поверхности слизистой оболочки желудка и пищевода тонкую защитную пленку, которая сохраняется в течение длительного времени, покрывает нервные окончания и создает механический барьер, препятствующий раздражению и повреждению. Гиалуроновая кислота создает условия для восстановления поврежденных клеток и заживления слизистой оболочки желудка и кишечника. Учитывая свойства основных ингредиентов, Гиалера может быть рекомендована врачом в комплексе мероприятий при:

симптоматической изжоге;

тяжести в желудке;

отрыжке кислым;

повышенной кислотности желудочного сока;

нарушениях пищеварения в результате заброса кислого содержимого желудка в пищевод (рефлюкс).