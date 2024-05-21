Дианема рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, органические кислоты, дубильные вещества) и магния цитрата с целью нормализации углеводного и липидного обмена (в частности при сахарном диабете 2-го типа), способствования уменьшению массы тела, поддержки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, улучшения памяти и кровообращения, повышения выносливости и улучшения общего состояния организма.

