Дианема (Dianema) (331116) - инструкция по применению Диетические добавки
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Дианема инструкция по применению
Характеристика
Дианема рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, органические кислоты, дубильные вещества) и магния цитрата с целью нормализации углеводного и липидного обмена (в частности при сахарном диабете 2-го типа), способствования уменьшению массы тела, поддержки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, улучшения памяти и кровообращения, повышения выносливости и улучшения общего состояния организма.
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером) за 30 мин до еды, запивая достаточным количеством питьевой воды. Курс употребления определяет врач индивидуально. Обычно курс употребления составляет не менее 3 мес. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью, гипермагниемия.
Особые указания
Дианема желательно употреблять до шести часов вечера.
Предостережение по употреблению: не превышать рекомендуемую суточную дозу. Дианема не следует использовать как замену полноценного рациона питания. При одновременном употреблении с противодиабетическими препаратами может потребоваться коррекция дозы последних.
Условия хранения
при температуре от 4 °С до 25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.