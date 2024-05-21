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Дианема (Dianema) (331116) - инструкция по применению Диетические добавки

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Дианема (Dianema)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена

Дианема инструкция по применению

Характеристика

Дианема рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины, флавоноиды, органические кислоты, дубильные вещества) и магния цитрата с целью нормализации углеводного и липидного обмена (в частности при сахарном диабете 2-го типа), способствования уменьшению массы тела, поддержки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, улучшения памяти и кровообращения, повышения выносливости и улучшения общего состояния организма.

Рекомендации по употреблению

употреблять взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером) за 30 мин до еды, запивая достаточным количеством питьевой воды. Курс употребления определяет врач индивидуально. Обычно курс употребления составляет не менее 3 мес. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью, гипермагниемия.

Особые указания

Дианема желательно употреблять до шести часов вечера.
Предостережение по употреблению: не превышать рекомендуемую суточную дозу. Дианема не следует использовать как замену полноценного рациона питания. При одновременном употреблении с противодиабетическими препаратами может потребоваться коррекция дозы последних.

Условия хранения

при температуре от 4 °С до 25 °С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.