Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАктивит иммуно (Activit immuno) Активит иммуно (Activit immuno) (330507) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 457,91 грн Без рецепта 20 шт от 457,91 грн В наличии в 60 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЮА-ФАРМ Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия