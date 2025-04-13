Активит иммуно (Activit immuno)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
717,26
Экономия при брони: -45,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
663,45
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
704,03
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,05
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
АКТИВИТ ИММУНО таблетки блистер в коробке №20
ЮА-ФАРМ
649,90 грн