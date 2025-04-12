Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для нормализации функции зрения
Витаген поддержка здоровья глаз (Vitagen vision lutein complex)
Цены в
Киев
от
341,17
грн
в 362 аптеках
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения
Цены в
Киев
от
341,17
грн
в 362 аптеках
Найти в аптеках
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