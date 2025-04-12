Диетические добавки для нормализации функции зрения

Витаген поддержка здоровья глаз (Vitagen vision lutein complex)

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Цены в Киев
от 341,17 грн
в 362 аптеках
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Характеристики
Производитель
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки