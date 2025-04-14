Витаген поддержка здоровья глаз (Vitagen vision lutein complex)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
571,30
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
592,08
Экономия при брони: -37,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
590,74
Экономия при брони: -137,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
588,85
Экономия при брони: -172,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
568,82
Экономия при брони: -114,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
558,74
Экономия при брони: -104,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
542,55
Экономия при брони: -89,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
560,68
Экономия при брони: -38,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
546,64
Экономия при брони: -87,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
3.4 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ (VITAGEN КОМПЛЕКС №32) таблетки №60
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited