сбалансированный уровень витамина D имеет большое значение для здоровья. Витамин D является важным не только для здоровья костей и мышц, но и проявляет много других положительных эффектов в отношении других систем и органов тела.

Витамин D:

способствует нормальной работе иммунной системы;

способствует поддержанию костей в нормальном состоянии;

способствует нормальной работе мышц;

способствует нормальному всасыванию/усвоению кальция и фосфора;

способствует нормализации уровня кальция в крови;

способствует поддержанию зубов в нормальном состоянии;

участвует в делении клеток.

Витамин D, который также называют холекальциферолом, организм человека может образовывать самостоятельно. Условием для этого является попадание достаточного количества ультрафиолетового света на кожу. Поэтому витамин D часто называют просто «солнечным витамином».

Следовательно, для достаточного поступления витамина D в организм необходим солнечный свет. Ультрафиолетовый спектр солнечного света обеспечивает преобразование провитамина в его активную форму. Витамин D является не просто классическим витамином, а D-гормоном, регулирующим около 2000 генов в организме человека, воздействуя на иммунную, репродуктивную, дыхательную, костную и мышечную системы. В более чем 40 различных органах организма человека найдены специфические VDR-рецепторы к витамину D.

Сколько солнечного света нужно. Необходимая продолжительность ежедневного пребывания на солнце бывает разной. Получение достаточного количества витамина D от солнечных лучей зависит от расположения страны, времени дня, времени года, цвета кожи, возраста, массы тела, отсутствия нанесения солнцезащитных кремов, масштаба открытого тела, отсутствия мутаций в рецепторе к витамину D.

В приведенной ниже таблице показано рекомендуемое время пребывания на солнце:



Продолжительность солнечного облучения при Период времени года типе кожи I/II (цвет кожи от светлого до очень светлого, светло-рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза), мин типе кожи III (средний цвет кожи, темные волосы, карие глаза, мин Март–май 10–20 15–25 Июнь–август 5–10 10–15 Сентябрь–октябрь 10–20 15–25



Эти показатели касаются полуденного периода с 12:00 до 15:00. В период до или после полуденного периода рекомендуется удвоить указанное время. В целом действию солнечных лучей следует подвергать не менее 25% поверхности тела (источник: Федеральный институт оценки рисков, 2012, Германия).

Способность организма самостоятельно образовывать витамин D ослабевает с возрастом. Поэтому пожилые люди должны уделять особое внимание тому, чтобы достаточно часто находиться на свежем воздухе в летние месяцы. При недостаточной самостоятельной выработке или при отсутствии самостоятельной выработки витамина D организм нуждается в поступлении повышенного количества этого витамина с пищей. Потребность в поступлении витамина D с пищей становится тем больше, чем меньше времени человек проводит под лучами солнца. В зимнее время в наших широтах солнечных лучей, как правило, недостаточно для того, чтобы в коже образовалось нужное количество витамина D. В это время организм обеспечивается витамином D за счет собственных сделанных запасов.

Витамин D оказывает разностороннее действие. Знания о витамине D за последние годы значительно пополнились. Люди всех возрастов почувствовали на себе, какую поддержку для мышц и костей обеспечивает витамин D. Сейчас также понятно и то, что витамин D участвует в других процессах обмена веществ в организме, а также выполняет в организме человека различные функции. Витамин D поддерживает иммунную систему и способствует здоровью зубов, а также усвоению кальция и фосфора и регулированию уровня кальция в крови. Это объясняют тем, что практически все клетки имеют рецепторы витамина D.

Не следует превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством!

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.