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Декристол D3 (Dekristol D3) (330398) - инструкция по применению Диетические добавки

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Декристол D<sub>3</sub> (Dekristol D<sub>3</sub>)
Цена в городе Киев
от 223,80 грн
Без рецепта
30 шт от 223,80 грн 30 шт от 324,14 грн 30 шт от 441,96 грн 1 шт от 282,97 грн 120 шт от 765,50 грн
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В наличии в 1161 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

Декристол D 3 инструкция по применению

Характеристика

сбалансированный уровень витамина D имеет большое значение для здоровья. Витамин D является важным не только для здоровья костей и мышц, но и проявляет много других положительных эффектов в отношении других систем и органов тела.
Витамин D:

  • способствует нормальной работе иммунной системы;
  • способствует поддержанию костей в нормальном состоянии;
  • способствует нормальной работе мышц;
  • способствует нормальному всасыванию/усвоению кальция и фосфора;
  • способствует нормализации уровня кальция в крови;
  • способствует поддержанию зубов в нормальном состоянии;
  • участвует в делении клеток.

Витамин D, который также называют холекальциферолом, организм человека может образовывать самостоятельно. Условием для этого является попадание достаточного количества ультрафиолетового света на кожу. Поэтому витамин D часто называют просто «солнечным витамином».
Следовательно, для достаточного поступления витамина D в организм необходим солнечный свет. Ультрафиолетовый спектр солнечного света обеспечивает преобразование провитамина в его активную форму. Витамин D является не просто классическим витамином, а D-гормоном, регулирующим около 2000 генов в организме человека, воздействуя на иммунную, репродуктивную, дыхательную, костную и мышечную системы. В более чем 40 различных органах организма человека найдены специфические VDR-рецепторы к витамину D.
Сколько солнечного света нужно. Необходимая продолжительность ежедневного пребывания на солнце бывает разной. Получение достаточного количества витамина D от солнечных лучей зависит от расположения страны, времени дня, времени года, цвета кожи, возраста, массы тела, отсутствия нанесения солнцезащитных кремов, масштаба открытого тела, отсутствия мутаций в рецепторе к витамину D.
В приведенной ниже таблице показано рекомендуемое время пребывания на солнце:

 Продолжительность солнечного облучения при
Период времени годатипе кожи I/II (цвет кожи от светлого до очень светлого, светло-рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза), минтипе кожи III (средний цвет кожи, темные волосы, карие глаза, мин
Март–май10–2015–25
Июнь–август5–1010–15
Сентябрь–октябрь10–2015–25


Эти показатели касаются полуденного периода с 12:00 до 15:00. В период до или после полуденного периода рекомендуется удвоить указанное время. В целом действию солнечных лучей следует подвергать не менее 25% поверхности тела (источник: Федеральный институт оценки рисков, 2012, Германия).
Способность организма самостоятельно образовывать витамин D ослабевает с возрастом. Поэтому пожилые люди должны уделять особое внимание тому, чтобы достаточно часто находиться на свежем воздухе в летние месяцы. При недостаточной самостоятельной выработке или при отсутствии самостоятельной выработки витамина D организм нуждается в поступлении повышенного количества этого витамина с пищей. Потребность в поступлении витамина D с пищей становится тем больше, чем меньше времени человек проводит под лучами солнца. В зимнее время в наших широтах солнечных лучей, как правило, недостаточно для того, чтобы в коже образовалось нужное количество витамина D. В это время организм обеспечивается витамином D за счет собственных сделанных запасов.
Витамин D оказывает разностороннее действие. Знания о витамине D за последние годы значительно пополнились. Люди всех возрастов почувствовали на себе, какую поддержку для мышц и костей обеспечивает витамин D. Сейчас также понятно и то, что витамин D участвует в других процессах обмена веществ в организме, а также выполняет в организме человека различные функции. Витамин D поддерживает иммунную систему и способствует здоровью зубов, а также усвоению кальция и фосфора и регулированию уровня кальция в крови. Это объясняют тем, что практически все клетки имеют рецепторы витамина D.
Не следует превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством!
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Рекомендации по употреблению

Декристол D3 1000 МЕ
Употреблять по 2 капли в сутки во время еды.

ВеществоНа две капли
Витамин D325 мкг (mcg) (1000 МЕ [IU])


Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декристол D3 2000 МЕ. Взрослым и детям в возрасте старше 11 лет употреблять по 2 таблетки в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости. Детям в возрасте 1 года–10 лет употреблять по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости.

ВеществоНа одну таблетку
Витамин D350 мкг (mcg) (2000 МЕ [IU])


Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декристол D3 4000 МЕ. Взрослым и детям в возрасте старше 11 лет употреблять по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости.

ВеществоНа одну таблетку
Витамин D3100 мкг (mcg) (4000 МЕ [IU])


Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg); 4000 МЕ (IU) = 100 мкг (mcg).
Декристол D3 5600 МЕ. Употребять по 1 таблетке в неделю, во время еды, запивая большим количеством жидкости.

ВеществоНа одну таблетку
Витамин D3140 мкг (mcg) (5600 МЕ [IU])


Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg); 5600 МЕ (IU) = 140 мкг (mcg).

Условия хранения

в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25 °С и в защищенном от влаги месте.

Декристол D3 2000 МЕ
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, №30
от 223,80 грн
В наличии в 1161 аптеке
Цены в аптеках
Декристол D3 2000 МЕ
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, №30
от 223,80 грн
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