Декристол D3 (Dekristol D3) (330398) - инструкция по применению Диетические добавки
Декристол D 3 инструкция по применению
Характеристика
сбалансированный уровень витамина D имеет большое значение для здоровья. Витамин D является важным не только для здоровья костей и мышц, но и проявляет много других положительных эффектов в отношении других систем и органов тела.
Витамин D:
- способствует нормальной работе иммунной системы;
- способствует поддержанию костей в нормальном состоянии;
- способствует нормальной работе мышц;
- способствует нормальному всасыванию/усвоению кальция и фосфора;
- способствует нормализации уровня кальция в крови;
- способствует поддержанию зубов в нормальном состоянии;
- участвует в делении клеток.
Витамин D, который также называют холекальциферолом, организм человека может образовывать самостоятельно. Условием для этого является попадание достаточного количества ультрафиолетового света на кожу. Поэтому витамин D часто называют просто «солнечным витамином».
Следовательно, для достаточного поступления витамина D в организм необходим солнечный свет. Ультрафиолетовый спектр солнечного света обеспечивает преобразование провитамина в его активную форму. Витамин D является не просто классическим витамином, а D-гормоном, регулирующим около 2000 генов в организме человека, воздействуя на иммунную, репродуктивную, дыхательную, костную и мышечную системы. В более чем 40 различных органах организма человека найдены специфические VDR-рецепторы к витамину D.
Сколько солнечного света нужно. Необходимая продолжительность ежедневного пребывания на солнце бывает разной. Получение достаточного количества витамина D от солнечных лучей зависит от расположения страны, времени дня, времени года, цвета кожи, возраста, массы тела, отсутствия нанесения солнцезащитных кремов, масштаба открытого тела, отсутствия мутаций в рецепторе к витамину D.
В приведенной ниже таблице показано рекомендуемое время пребывания на солнце:
|Продолжительность солнечного облучения при
|Период времени года
|типе кожи I/II (цвет кожи от светлого до очень светлого, светло-рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза), мин
|типе кожи III (средний цвет кожи, темные волосы, карие глаза, мин
|Март–май
|10–20
|15–25
|Июнь–август
|5–10
|10–15
|Сентябрь–октябрь
|10–20
|15–25
Эти показатели касаются полуденного периода с 12:00 до 15:00. В период до или после полуденного периода рекомендуется удвоить указанное время. В целом действию солнечных лучей следует подвергать не менее 25% поверхности тела (источник: Федеральный институт оценки рисков, 2012, Германия).
Способность организма самостоятельно образовывать витамин D ослабевает с возрастом. Поэтому пожилые люди должны уделять особое внимание тому, чтобы достаточно часто находиться на свежем воздухе в летние месяцы. При недостаточной самостоятельной выработке или при отсутствии самостоятельной выработки витамина D организм нуждается в поступлении повышенного количества этого витамина с пищей. Потребность в поступлении витамина D с пищей становится тем больше, чем меньше времени человек проводит под лучами солнца. В зимнее время в наших широтах солнечных лучей, как правило, недостаточно для того, чтобы в коже образовалось нужное количество витамина D. В это время организм обеспечивается витамином D за счет собственных сделанных запасов.
Витамин D оказывает разностороннее действие. Знания о витамине D за последние годы значительно пополнились. Люди всех возрастов почувствовали на себе, какую поддержку для мышц и костей обеспечивает витамин D. Сейчас также понятно и то, что витамин D участвует в других процессах обмена веществ в организме, а также выполняет в организме человека различные функции. Витамин D поддерживает иммунную систему и способствует здоровью зубов, а также усвоению кальция и фосфора и регулированию уровня кальция в крови. Это объясняют тем, что практически все клетки имеют рецепторы витамина D.
Не следует превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством!
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Рекомендации по употреблению
Декристол D3 1000 МЕ
Употреблять по 2 капли в сутки во время еды.
|Вещество
|На две капли
|Витамин D3
|25 мкг (mcg) (1000 МЕ [IU])
Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декристол D3 2000 МЕ. Взрослым и детям в возрасте старше 11 лет употреблять по 2 таблетки в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости. Детям в возрасте 1 года–10 лет употреблять по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости.
|Вещество
|На одну таблетку
|Витамин D3
|50 мкг (mcg) (2000 МЕ [IU])
Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg).
Декристол D3 4000 МЕ. Взрослым и детям в возрасте старше 11 лет употреблять по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая большим количеством жидкости.
|Вещество
|На одну таблетку
|Витамин D3
|100 мкг (mcg) (4000 МЕ [IU])
Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg); 4000 МЕ (IU) = 100 мкг (mcg).
Декристол D3 5600 МЕ. Употребять по 1 таблетке в неделю, во время еды, запивая большим количеством жидкости.
|Вещество
|На одну таблетку
|Витамин D3
|140 мкг (mcg) (5600 МЕ [IU])
Для указания дозы витамина D иногда используется единица «МЕ», то есть международные единицы, а иногда — единица «мкг», то есть микрограммы. Пересчет осуществляется следующим образом: 1 мкг (mcg) = 40 МЕ (IU); 1 МЕ (IU) = 0,025 мкг (mcg); 5600 МЕ (IU) = 140 мкг (mcg).
Условия хранения
в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 25 °С и в защищенном от влаги месте.