Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртросила (Arthrosila)

Артросила (Arthrosila) (330350) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Артросила (Arthrosila)
Цена в городе Киев
от 393,40 грн
Без рецепта
60 шт от 393,40 грн
В наличии в 233 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата