Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртросила (Arthrosila) Артросила (Arthrosila) (330350) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 393,40 грн Без рецепта 60 шт от 393,40 грн В наличии в 233 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Илан Фарм Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата