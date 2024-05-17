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Артросила капсулы, №60 - Одесса (489017) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 12 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3), капсулы (5)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (4)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
646,90
Экономия: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (4)
652,50
Экономия: -57,00 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (7), капсулы (5)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 12 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
663,70
Экономия: -68,20 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (2), капсулы (5)
635,70
Экономия: -40,20 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
652,50
Экономия: -57,00 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (4), капсулы (2)
646,90
Экономия: -51,40 грн
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
658,10
Экономия: -62,60 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (3)
595,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (3)
595,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (2)
613,30
Экономия: -17,80 грн
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
595,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (6), капсулы (1)
595,50 грн