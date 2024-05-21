АЛЛЕВА (ALLEVA) (330349) - инструкция по применению Диетические добавки
АЛЛЕВА инструкция по применению
Характеристика
Аллева, сироп для перорального применения, — это специально разработанный комплекс на основе концентратов и экстрактов из растительного сырья, которые способствуют нормализации функционального состояния ЦНС у детей и взрослых, улучшению их адаптации к эмоциональным, умственным и физическим нагрузкам.
Сухой концентрат цветков липы (Tilia L.) обладает успокаивающим, спазмолитическим, мочегонным действием, уменьшает двигательное беспокойство, повышает способность концентрировать внимание. За счет наличия в составе биофлавоноидов оказывает противовоспалительный и жаропонижающий эффект. Широкий спектр влияния обусловлен биологически активными веществами, которые входят в состав сухого концентрата цветков липы: гликозиды, дубильные вещества, каротин и аскорбиновая кислота (провитамин A и витамин C), сапонины, флавоноиды, а также эфирные масла и микроэлементы.
Сухой концентрат мелиссы лекарственной (Melissa officinalis) улучшает работу головного мозга, проявляет отличные потогонные и противовоспалительные свойства, кроме этого, успокаивает нервную систему, является природным антидепрессантом, улучшает пищеварение. Мелиссу применяют для успокоения нервов, устранения стресса и беспокойства, при расстройствах сна. Кроме успокаивающего влияния на ЦНС, мелисса помогает сосредоточиться, улучшает внимание и концентрацию.
Сухой концентрат ромашки (Matricaria recutita) обладает противовоспалительными, антисептическими, дезинфицирующими, вяжущими, седативными, противосудорожными, потогонными и желчегонными свойствами. В состав ромашки входят белки, камеди, слизи, горечи, эфирное масло и другие вещества. Азулен (хамазулен), который входит в состав эфирного масла, обладает противовоспалительными свойствами, а выделенные из ромашки апигенин и апиин — спазмолитической активностью.
Экстракт пассифлоры (Passiflora incarnata L.) содержит флавоноид витексин, который оказывает мягкий успокаивающий эффект на ЦНС, способствует восстановлению сна, уменьшает беспокойство и нервозность, обладает спазмолитическим действием на гладкие мышцы, улучшает работу сердца, проявляет седативные свойства. Улучшает засыпание при умственном переутомлении, особенно у ослабленных людей, детей и лиц пожилого возраста.
Экстракт хмеля (Humulus lupulus L.) является седативным, мочегонным, противовоспалительным, тонизирующим ЖКТ средством. Используется при бессоннице, неврастении, нервном возбуждении, неврозах или тревожных расстройствах, эпилепсии, невралгиях, головокружениях, кардионеврозах с приступами сердцебиения, повышенной половой возбудимости, частых поллюциях и других функциональных половых аномалиях невротического характера, климактерических неврозах, дисменорее, при рвоте у беременных и детей, морской болезни, ночном недержании мочи, при коклюше. Применяется также для улучшения аппетита.
Сухой экстракт плодов апельсинового дерева (Citrus simensis) улучшает сердечную деятельность и аппетит, имеет гипотензивные, общеукрепляющие и успокаивающие свойства. Благодаря наличию комплекса витаминов и других биологически активных веществ его используют для профилактики гиповитаминозов, заболеваний печени, сердца и сосудов (АГ, атеросклероз), обмена веществ, ожирения.
Экстракт лаванды (Lavandula pedunculata) проявляет успокаивающие и снотворные свойства. Экстракт лаванды позволяет улучшить аппетит, проявляет желчегонные свойства и уменьшает желудочно-кишечные колики, помогает нормализовать кислотность. Используют в качестве достаточно слабого успокоительного и спазмолитического средства при неврастении, сердцебиении, мигрени, для нормализации АД.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биофлавоноидов, гликозидов, дубильных веществ, каротина (провитамина А) и аскорбиновой кислоты (витамина С), сапонинов, флавоноидов, а также эфирных масел и микроэлементов, белков, камеди, слизи, горечей для нормализации функционального состояния ЦНС у детей и взрослых:
- с неврозоподобными состояниями (особенно у детей младшего и среднего школьного возраста), сопровождающимися двигательным и психическим возбуждением;
- с нарушениями сна (трудности засыпания, поверхностный сон);
- с нейроциркуляторной дистонией;
- с повышенным внутричерепным давлением.
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Способ употребления и рекомендуемая суточная доза:
- детям в возрасте 3–6 лет — по 5 мл 2–3 раза в сутки;
- детям в возрасте >6 лет — по 5 мл 3–4 раза в сутки;
- сироп употребляют после еды, перед употреблением сироп следует взболтать.
При необходимости сироп можно развести в воде, фруктовом соке.
Для дозирования сиропа используют мерный стаканчик, градуированный на 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 15 мл.
Курс потребления определяется индивидуально.
Перед потреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов диетической добавки.
Особые указания
возможно образование осадка из-за наличия натуральных компонентов в составе сиропа. При встряхивании флакона осадок исчезает.
Предостережения по употреблению. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. При одновременном употреблении с препаратами, угнетающими ЦНС (барбитураты, транквилизаторы), усиливается седативное и снотворное действие.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.