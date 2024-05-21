Аллева, сироп для перорального применения, — это специально разработанный комплекс на основе концентратов и экстрактов из растительного сырья, которые способствуют нормализации функционального состояния ЦНС у детей и взрослых, улучшению их адаптации к эмоциональным, умственным и физическим нагрузкам.

Сухой концентрат цветков липы (Tilia L.) обладает успокаивающим, спазмолитическим, мочегонным действием, уменьшает двигательное беспокойство, повышает способность концентрировать внимание. За счет наличия в составе биофлавоноидов оказывает противовоспалительный и жаропонижающий эффект. Широкий спектр влияния обусловлен биологически активными веществами, которые входят в состав сухого концентрата цветков липы: гликозиды, дубильные вещества, каротин и аскорбиновая кислота (провитамин A и витамин C), сапонины, флавоноиды, а также эфирные масла и микроэлементы.

Сухой концентрат мелиссы лекарственной (Melissa officinalis) улучшает работу головного мозга, проявляет отличные потогонные и противовоспалительные свойства, кроме этого, успокаивает нервную систему, является природным антидепрессантом, улучшает пищеварение. Мелиссу применяют для успокоения нервов, устранения стресса и беспокойства, при расстройствах сна. Кроме успокаивающего влияния на ЦНС, мелисса помогает сосредоточиться, улучшает внимание и концентрацию.

Сухой концентрат ромашки (Matricaria recutita) обладает противовоспалительными, антисептическими, дезинфицирующими, вяжущими, седативными, противосудорожными, потогонными и желчегонными свойствами. В состав ромашки входят белки, камеди, слизи, горечи, эфирное масло и другие вещества. Азулен (хамазулен), который входит в состав эфирного масла, обладает противовоспалительными свойствами, а выделенные из ромашки апигенин и апиин — спазмолитической активностью.

Экстракт пассифлоры (Passiflora incarnata L.) содержит флавоноид витексин, который оказывает мягкий успокаивающий эффект на ЦНС, способствует восстановлению сна, уменьшает беспокойство и нервозность, обладает спазмолитическим действием на гладкие мышцы, улучшает работу сердца, проявляет седативные свойства. Улучшает засыпание при умственном переутомлении, особенно у ослабленных людей, детей и лиц пожилого возраста.

Экстракт хмеля (Humulus lupulus L.) является седативным, мочегонным, противовоспалительным, тонизирующим ЖКТ средством. Используется при бессоннице, неврастении, нервном возбуждении, неврозах или тревожных расстройствах, эпилепсии, невралгиях, головокружениях, кардионеврозах с приступами сердцебиения, повышенной половой возбудимости, частых поллюциях и других функциональных половых аномалиях невротического характера, климактерических неврозах, дисменорее, при рвоте у беременных и детей, морской болезни, ночном недержании мочи, при коклюше. Применяется также для улучшения аппетита.

Сухой экстракт плодов апельсинового дерева (Citrus simensis) улучшает сердечную деятельность и аппетит, имеет гипотензивные, общеукрепляющие и успокаивающие свойства. Благодаря наличию комплекса витаминов и других биологически активных веществ его используют для профилактики гиповитаминозов, заболеваний печени, сердца и сосудов (АГ, атеросклероз), обмена веществ, ожирения.

Экстракт лаванды (Lavandula pedunculata) проявляет успокаивающие и снотворные свойства. Экстракт лаванды позволяет улучшить аппетит, проявляет желчегонные свойства и уменьшает желудочно-кишечные колики, помогает нормализовать кислотность. Используют в качестве достаточно слабого успокоительного и спазмолитического средства при неврастении, сердцебиении, мигрени, для нормализации АД.