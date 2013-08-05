Артритозамин — комплекс из натуральных компонентов, которые благотворно влияют на опорно-двигательную систему, тормозят дегенеративно-дистрофические процессы, способствуют активному восстановлению пораженных структур, входящих в состав суставов.

Глюкозамина сульфат — природное вещество, основной субстрат синтеза гликозоаминогликанов, является своеобразным «строительным материалом» для поврежденной хрящевой ткани и компонентов внутрисуставной смазки. Глюкозамина сульфат принимает участие в создании сухожилия и соединительных тканей, кожи, костей, играет важную роль в поддержании функционального состояния суставного хряща.

Хондроитина сульфат способствует сохранению и формированию хрящевой и костной ткани. Он накапливается в тканях опорно-двигательного аппарата (суставном хряще и синовиальной жидкости), тем самым повышая упругоэластичные свойства хряща, подавляя воспалительные процессы. Последние научные данные свидетельствуют о том, что через синовиальную жидкость (внутрисуставную смазку) проходит интенсивный обмен веществ, то есть питание суставного хряща.

Метилсульфонилметан (МСМ) — органический источник серы — является важным компонентом Артритозамина, что повышает его эффективность при воспалительно-дегенеративных поражениях опорно-двигательного аппарата. МСМ играет важную роль в формировании мышц, связок, хрящей, ногтей, волос и кожи.

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает негативное воздействие свободных радикалов, в том числе и в хрящевой ткани.

Экстракт турмерика содержит биологически активные соединения (летучие жирные кислоты, куркумин и др.), обладает антибактериальным, противовоспалительным, антиоксидантным свойством.

Экстракт босвелии тысячелетиями применяется в традиционной индийской медицине Аюрведе при воспалении суставов. Он эффективно устраняет утреннюю скованность. Активные компоненты босвелии способствуют торможению воспалительных процессов в соединительных тканях и суставах, уменьшению отеков. Босвелия обладает антисептическими свойствами, оказывает успокаивающий эффект на нервную систему.

Экстракт виноградных косточек обладает антиоксидантным и противовоспалительным влиянием (благодаря наличию в его составе олигопроантацианидов), способствует уменьшению интоксикационных процессов в организме, улучшению эластичности и тонуса сосудов и кожи.

Артритозамин способствует:

восстановлению хрящевой ткани и образованию межхрящевой смазки;



улучшению эластичности и подвижности суставов;



уменьшению напряжения в суставах;



повышению устойчивости хрящевой ткани при значительных физических нагрузках;



осуществлению антиоксидантной защиты.

