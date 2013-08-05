Артритозамин (Artritosamin) (328897) - инструкция по применению Диетические добавки
Артритозамин инструкция по применению
Характеристика
Артритозамин — комплекс из натуральных компонентов, которые благотворно влияют на опорно-двигательную систему, тормозят дегенеративно-дистрофические процессы, способствуют активному восстановлению пораженных структур, входящих в состав суставов.
Глюкозамина сульфат — природное вещество, основной субстрат синтеза гликозоаминогликанов, является своеобразным «строительным материалом» для поврежденной хрящевой ткани и компонентов внутрисуставной смазки. Глюкозамина сульфат принимает участие в создании сухожилия и соединительных тканей, кожи, костей, играет важную роль в поддержании функционального состояния суставного хряща.
Хондроитина сульфат способствует сохранению и формированию хрящевой и костной ткани. Он накапливается в тканях опорно-двигательного аппарата (суставном хряще и синовиальной жидкости), тем самым повышая упругоэластичные свойства хряща, подавляя воспалительные процессы. Последние научные данные свидетельствуют о том, что через синовиальную жидкость (внутрисуставную смазку) проходит интенсивный обмен веществ, то есть питание суставного хряща.
Метилсульфонилметан (МСМ) — органический источник серы — является важным компонентом Артритозамина, что повышает его эффективность при воспалительно-дегенеративных поражениях опорно-двигательного аппарата. МСМ играет важную роль в формировании мышц, связок, хрящей, ногтей, волос и кожи.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает негативное воздействие свободных радикалов, в том числе и в хрящевой ткани.
Экстракт турмерика содержит биологически активные соединения (летучие жирные кислоты, куркумин и др.), обладает антибактериальным, противовоспалительным, антиоксидантным свойством.
Экстракт босвелии тысячелетиями применяется в традиционной индийской медицине Аюрведе при воспалении суставов. Он эффективно устраняет утреннюю скованность. Активные компоненты босвелии способствуют торможению воспалительных процессов в соединительных тканях и суставах, уменьшению отеков. Босвелия обладает антисептическими свойствами, оказывает успокаивающий эффект на нервную систему.
Экстракт виноградных косточек обладает антиоксидантным и противовоспалительным влиянием (благодаря наличию в его составе олигопроантацианидов), способствует уменьшению интоксикационных процессов в организме, улучшению эластичности и тонуса сосудов и кожи.
Артритозамин способствует:
- восстановлению хрящевой ткани и образованию межхрящевой смазки;
- улучшению эластичности и подвижности суставов;
- уменьшению напряжения в суставах;
- повышению устойчивости хрящевой ткани при значительных физических нагрузках;
- осуществлению антиоксидантной защиты.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется употреблять в качестве источника глюкозамина и хондроитина при артрите, артрозе, остеохондрозе, воспалительно-дегенеративных заболеваниях суставов и костей, для поддержания здоровых суставов и хрящей при занятиях спортом. Способствует нормализации функционирования опорно-двигательного аппарата. Обладает хондропротекторным, противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и восстанавливающим свойством.
Способ употребления. Взрослым и детям в возрасте с 12 лет по 1 таблетке 2–3 раза в сутки во время еды. Курс приема — 2 мес, 2–3 раза в год. Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного потребления. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Перед началом употребления рекомендуется консультация врача. Не является лекарственным средством.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
при комнатной температуре.