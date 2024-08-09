Лечение фторурацилом нужно проводить только под наблюдением квалифицированных врачей с опытом проведения противоопухолевой терапии в условиях стационара.

Монотерапия

При монотерапии фторурацилом 370–400 мг/м2 площади поверхности тела (ППТ) (но в некоторых случаях значительно выше дозы), как правило, вводят с различными интервалами, используя различные способы введения.

Комбинированная химиотерапия

В комбинации с другими цитостатиками фторурацил вводят с использованием различных доз и способов введения. В большинстве случаев, сообщено о диапазоне доз 500–600 мг/м2 площади поверхности тела, которые вводят в определенное время по соответствующей схеме комбинированной химиотерапии.

Точную дозировку в составе комбинированной химиотерапии получают из протоколов лечения с доказанной эффективностью для лечения каждого соответствующего заболевания.

Взрослые

Фторурацил используют в качестве монотерапии и в составе комбинированной химиотерапии.

Прогрессирующий или метастатический колоректальный рак

Применяют протоколы лечения и дозировки.

Ниже описаны, в качестве примеров, некоторые схемы лечения взрослых и пожилых пациентов с прогрессирующим или метастатическим колоректальным раком. Данные о применении этих комбинаций для лечения детей отсутствуют.

Протокол с повторением курсов лечения два раза в месяц

Каждые две недели в течение 2 последовательных дней (1 и 2 дней цикла) после инфузии 200 мг/м2 кальция фолината продолжительностью 2 часа вводят болюсную инъекцию фторурацила в дозе 400 мг/м2 с последующей инфузией фторурацила в дозе 600 мг/м2 в течение 22 часов.

Протокол с повторением курсов лечения еженедельно

Один раз в неделю после инфузии 500 мг/м2 кальция фолината продолжительностью 2 часа вводят фторурацил в дозе 500 мг/м2 путем болюсной инъекции через час после начала инфузии кальция фолината. Цикл состоит из 6 еженедельных процедур с последующим перерывом продолжительностью 2 недели.

Протокол с повторением курсов лечения ежемесячно

В течение 5 дней подряд после введения болюсной инъекции кальция фолината (20 мг/м2 ППТ) вводят фторурацил в дозе 425 мг/м2 путем болюсной инъекции; повторение курса каждые 4–5 недель.

В течение 5 дней подряд после введения болюсной инъекции кальция фолината (200 мг/м2 ППТ) вводят фторурацил в дозе 370 мг/м2 путем болюсной инъекции; повторение курса каждые 4 недели.

Количество циклов определяет врач в зависимости от ответа на лечение и/или возникновения нежелательных побочных реакций. При применении протокола с повторением курсов лечения еженедельно или ежемесячно комбинированная терапия обычно используется в течение 6 циклов.

Коррекция доз фторурацила при применении комбинированной терапии с кальция фолинатом

Во время комбинированной терапии с кальция фолинатом может возникнуть необходимость в коррекции доз фторурацила и интервалов между его приемами в зависимости от состояния пациента, клинической реакции на терапию и дозолимитирующих токсических эффектов. Снижение дозы кальция фолината не является необходимым.

Адъювантная химиотерапия рака толстой кишки в стадии III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли

Сегодня рекомендуется такие протоколы дозирования.

Протокол с повторением курсов еженедельно

Один раз в неделю в течение 6 недель после инфузии кальция фолината (в дозе 500 мг/м2 ППТ) продолжительностью 2 часа вводят фторурацил в дозе 500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции через час после начала инфузии кальция фолината. Рекомендуется 6 циклов с 2-недельным интервалом между курсами лечения, независимо от коррекции доз или перерывов в лечении, которое не должно длиться дольше одного года.

Протокол лечения с низкой дозой фолиновой кислоты

В течение 5 дней подряд непосредственно после болюсной инъекции кальция фолината (20 мг/м2) вводят фторурацил в дозе 425 мг/м2 путем болюсной инъекции в течение 6 циклов терапии. Циклы терапии повторяются после 4 и 8 недель, а затем через каждые 5 недель.

В зависимости от возникновения токсических побочных реакций может потребоваться корректировка дозы.

Таблица 1

Прерывание терапии при проявлении гематологической токсичности

Показатели Рекомендации Лейкоциты < 3500 или тромбоциты < 100000 Прерывание терапии до увеличения количества лейкоцитов (≥ 3500) и тромбоцитов (≥ 100000) Лейкоциты < 2500 или тромбоциты < 75000 Прерывание терапии до увеличения количества лейкоцитов (≥ 3500) и тромбоцитов (≥ 100000), однако не менее чем на 3 недели

Таблица 2

Прерывание терапии при проявлении желудочно-кишечной токсичности

Признаки токсичности Рекомендации Стоматит от слабой до умеренной степени и/или диарея легкой степени (2 раза в день) Прерывание терапии до нормализации состояния больного Стоматит тяжелой степени и/или диарея от умеренной до тяжелой степени (3–6 раз в день) Прерывание терапии до нормализации состояния больного, однако не менее чем на 3 недели Желудочно-кишечные кровотечения, истощающая диарея (≥ 7 раз в день) и/или эксфолиативный дерматит Приостановить проведение терапии

Адъювантная химиотерапия рака прямой кишки на стадиях II (T3–4) и III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли

Во время лучевой химиотерапии фторурацил применяют до начала лучевой терапии в дозе 500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции с 1-го по 5-й день на 1-м и 5-й неделе лечения. Во время дальнейшей лучевой терапии фторурацил применяют в той же дозе с 1-го по 3-й день на 9-м и 13-й неделе лечения и затем на 4-м и 8-й неделе после завершения лучевой терапии в дозе 450 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции с 1-го по 5-й день.

Прогрессирующий рак поджелудочной железы

Применяют как монохимиотерапию в разовой дозе 400–500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции или в дозе 1000 мг/м2 ППТ в виде внутривенной продолжительной инфузии.

Прогрессирующий рак желудка

Применяют как монохимиотерапию или в рамках комбинированной химиотерапии в разовой дозе 500–600 мг/м2 ППТ в виде болюсной инъекции.

Прогрессирующий рак пищевода

В комбинации с цисплатином фторурацил вводят путем 24-часовой непрерывной инфузии в дозе 1000 мг/м2 ППТ с 1-го по 5-й день цикла лечения повторяют каждые 3–4 недели.

Метастатический рак молочной железы

Применяют в составе комбинированной химиотерапии путем введения разовой суточной дозы 500–600 мг/м2 ППТ.

Адъювантная терапия первичного инвазивного рака молочной железы

В составе комбинированной химиотерапии препарат 5-ФУ применяют в разовой дозе 500–600 мг/м2 ППТ.

Плоскоклеточный рак головы и шеи

Неоперабельные местно опухоли у пациентов, ранее не получавших лечения:

в составе комбинированной лучевой химиотерапии (лучевая терапия плюс цисплатин/фторурацил) фторурацил применяют в дозе 1000 мг/м2 ППТ путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 5-й день курса лечения (повторение курса каждые 3–4 недели).

Локальный рецидив и отдаленные метастазы:

в зависимости от общего состояния и при наличии сопутствующих заболеваний фторурацил применяют в дозе 1000 мг/м2 площади поверхности тела путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 5-й день курса лечения в комбинации с цисплатином, повторение курса каждые 3 недели, или с 1-го по 4-й день курса лечения в сочетании с карбоплатином, повторение курса каждые 3 недели.

Прекращение лечения, снижение дозы

Лечение необходимо немедленно прекратить при выявлении таких признаков токсичности: быстрое снижение количества лейкоцитов во время лечения или возникновения лейкопении (< 2500/мкл); тромбоцитопения (< 75000/мкл); стоматит; эзофагофарингит; мукозит; диарея; язвы и кровотечения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта; кровотечения любой локализации; рвота, которая не поддается лечению, или другие серьезные побочные реакции (например нейротоксические и кардиотоксические расстройства).

После восстановления показателей крови (лейкоциты возвращаются к уровню менее 3500/мкл и тромбоциты менее 100 000/мкл) в случае необходимости лечение можно восстановить пониженной дозой при условии отсутствия других побочных реакций, которые требуют прекращения лечения.

Пациенты с нарушением функции печени или почек

Снижение дозы не требуется при нарушении функции печени или почек. Снижение дозы следует рассматривать только тогда, когда нарушения печеночной и почечной функции являются одновременными; в более тяжелых случаях дозу уменьшают на 1/3 — 1/2.

Способ применения

Фторурацил применяют внутривенно в виде болюсной инъекции или непрерывной инфузии.

Длительность применения

Решение о продолжительности лечения принимает врач в зависимости от протокола лечения. Терапию следует прекратить в случае отсутствия ответа на лечение, прогрессирования заболевания или возникновения нежелательных реакций, что делает невозможным продолжение терапии.

Примечание

Использовать только прозрачные, от бесцветного до слегка желтоватого цвета растворы. Растворы могут кристаллизоваться при температуре ниже 15 °C. Мутные растворы или растворы с осадками нужно исключить из использования. Использовать только свежеприготовленные растворы.

В случае хранения при низких температурах могут образовываться осадки. Перед использованием флаконы необходимо проверить на наличие осадка. Осадок может быть растворен подогревом до 40 — 60 °С на водяной бане, сопровождая интенсивным взбалтыванием, что не повлияет на качество препарата. Перед использованием раствор необходимо охладить до температуры тела.