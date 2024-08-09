5-Фу (5-Fu) (328617) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
5-Фу инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: фторурацил;
1 мл раствора содержит 50 мг фторурацила;
вспомогательные вещества: раствор натрия гидроксида 20%, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, от бесцветного до слегка желтоватого цвета раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические средства. Антиметаболиты. Структурные аналоги пиримидина. Код АТС L01B C02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фторурацил — фторпроизводное пиримидина, которое не имеет противоопухолевой активности. Внутриклеточно образуются активные метаболиты: фторуридина трифосфат (ФУТФ) и фтордеоксиуридина монофосфат (ФдУМФ). Предполагается крайней мере три механизма действия: ФУТФ встраивается в РНК, тем самым ухудшая синтез белка. Ингибирование субстрата тимидилатсинтетазы (субстрат: ФдУМФ обладает значительно более высоким сродством с тимидилатсинтетазой, чем натуральный субстрат дезоксиуридина монофосфат) приводит к так называемому дефициту тимина с особо выраженным влиянием на скорость деления клеток. Кроме того, ФдУМФ после фосфорилирования до трифосфата (фтордеоксиуридина трифосфат) встраивается в ДНК как «ложный нуклеотид», что приводит к разрыву цепочки.
В качестве биохимической модификации фторурацила (5-ФУ) также широко используется кальция фолинат для повышения цитотоксической активности фторурацила. 5-ФУ подавляет тимидилатсинтетазу (ТС), ключевой фермент, который участвует в биосинтезе пиримидинов, а кальция фолинат усиливает угнетение ТС за счет увеличения внутриклеточного запаса фолата, тем самым стабилизируя комплекс 5-фторурацил/тимидилатсинтетаза и повышая его активность.
Фармакокинетика.
После инъекции однократной дозы 400–600 мг/м2 площади поверхности тела (10–15 мг/кг массы тела) достигается максимальная концентрация 0,2–1 ммоль в плазме. 80% внутривенно введенного фторурацила быстро метаболизируется в печени и других тканях с участием дигидропиримидиндегидрогеназы до дигидрофторурацила, поэтому происходит быстрое уменьшение концентрации фторурацила в плазме после внутривенного введения. Период полувыведения фторурацила из плазмы составляет 6–20 минут и может значительно варьировать у разных пациентов. 20% фторурацила выводится в неизмененном виде с мочой. После введения болюсной инъекции или инфузии фторурацил проникает также в спинномозговую и внеклеточную жидкость (например, в свободную жидкость брюшной и плевральной полости).
Активные метаболиты, в отличие от исходного вещества, имеют длительный период внутриклеточного полувыведения и ответственны за продолжительность и степень токсических эффектов фторурацила.
Показания
Прогрессирующий или метастатический колоректальный рак.
Адъювантная химиотерапия рака толстой кишки в стадии III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли.
Адъювантная химиотерапия рака прямой кишки на стадиях II (T3–4) и III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли.
Прогрессирующий рак желудка.
Прогрессирующий рак поджелудочной железы.
Прогрессирующий рак пищевода.
Прогрессирующий и/или метастатический рак молочной железы.
Адъювантная терапия первичного инвазивного рака молочной железы.
Плоскоклеточный рак головы и шеи:
- неоперабельные местно опухоли у пациентов, ранее не получавших лечения;
- локальный рецидив и отдаленные метастазы.
Противопоказания
Значительные отклонения от нормы количества форменных элементов в крови.
Кровотечения.
Стоматиты, язвы слизистой оболочки рта и желудочно-кишечного тракта.
Тяжелая диарея.
Тяжелые нарушения функции почек.
Уровень билирубина в плазме крови > 85 мкмоль/л.
В период лечения фторурацилом необходимо избегать вакцинации живыми вакцинами.
Повышенная чувствительность к фторурацилу или другим компонентам препарата.
Тяжелые инфекционные заболевания (опоясывающий герпес, ветряная оспа).
Угнетение костного мозга после лучевой терапии или после лечения другими противоопухолевыми средствами.
Тяжело истощенные больные.
Тяжелые нарушения функции печени.
Не применяется для лечения доброкачественных опухолей.
Не применяется одновременно с бривудином, соривудином или их аналогами (бривудин, соривудин и аналоги — мощные ингибиторы фермента дигидропиримидиндегидрогеназы, который разрушает фторурацил).
Не следует назначать пациентам с отсутствием/снижением активности дигидропиримидиндегидрогеназы.
Препарат абсолютно противопоказан в период беременности или кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Все лечебные мероприятия, которые ухудшают общее состояние пациента или отрицательно влияют на функцию костного мозга, могут повышать токсичность фторурацила.
Фторурацил может увеличить токсическое воздействие на кожу при лучевой терапии.
Кальция фолинат повышает связывание фторурацила с тимидилатсинтетазой. Это приводит к усилению эффекта фторурацила. Клиническим результатом такого взаимодействия является увеличение токсического воздействия на желудочно-кишечный тракт, с тяжелыми, иногда летальными, случаями диареи, а также повышение риска развития миелосупрессии. Об увеличении количества летальных случаев было сообщено, в частности, при применении схемы лечения фторурацилом в дозе 600 мг/м2 площади поверхности тела (ППТ) один раз в неделю путем введения болюсной инъекции в комбинации с кальция фолинатом.
Циметидин, подобно интерферонам, может повышать уровень фторурацила в плазме.
В ходе сопутствующей терапии фторурацилом и левамизолом часто наблюдались гепатотоксические эффекты, а именно повышение уровня щелочной фосфатазы, трансаминаз или билирубина.
При одновременном применении с метронидазолом наблюдалось значительное уменьшение клиренса фторурацила с последующим увеличением уровня фторурацила в сыворотке крови и повышением токсичности. Поэтому следует избегать одновременного применения этих веществ.
В одном исследовании наблюдалось повышение риска тромбоэмболии у женщин с раком молочной железы при проведении комбинированной терапии циклофосфамидом, метотрексатом, фторурацилом и тамоксифеном.
Тиазидные диуретики могут усиливать неблагоприятные миелосупрессивные эффекты цитостатиков. Это также наблюдалось в исследовании с участием женщин с раком молочной железы, получавших тиазидные диуретики дополнительно в схему лечения ЦМФ (циклофосфамид, метотрексат, фторурацил).
Одновременное применение винорелбина и фторурацила/фолиновой кислоты может привести к развитию тяжелого мукозита с летальным исходом.
В отдельных случаях у пациентов, проходивших лечение варфарином и одновременно получавших фторурацил в качестве монотерапии или в комбинации с левамизолом, наблюдалось снижение протромбинового времени.
Методы определения билирубина и 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче могут давать повышенные или ложноположительные результаты.
Гемцитабин может увеличить системное влияние фторурацила.
Фермент дигидропиримидиндегидрогеназа (ДПД) играет важную роль в распадении фторурацила. Нуклеозидные аналоги, такие как бривудин и соривудин, могут привести к резкому увеличению концентрации фторурацила или других фторпиримидинов в плазме и, как следствие, к увеличению токсичности.
Учитывая это, следует соблюдать интервал в 4 недели между применением фторурацила и бривудина, соривудина и аналогов.
В случае необходимости следует определять активность фермента ДПД до начала лечения фторпиримидинами.
При одновременном применении фенитоина и фторурацила сообщалось о повышении концентрации фенитоина в плазме, что привело к появлению симптомов интоксикации фенитоином.
Эффективность и токсичность фторурацила может быть увеличена при одновременном применении фторурацила с другими цитотоксическими лекарственными средствами (например циклофосфамидом, винкристином, метотрексатом, цисплатином, доксорубицином), интерфероном-α или фолиновой кислотой.
При применении в комбинации с другими миелосупрессивными агентами необходима коррекция дозы; предварительное или сопутствующее проведение лучевой терапии может требовать снижения дозы. Может увеличиваться кардиотоксичность антрациклинов.
Не следует применять аминофеназон, фенилбутазон и сульфаниламиды до или во время лечения фторурацилом.
Одновременное применение аллопуринола может уменьшить токсичность и эффективность фторурацила.
Эффективность фторурацила может быть уменьшена при применении хлордиазепоксида, дисульфирама, гризеофульвина и изониазида.
Прививки. Пациентам, получающим фторурацил, следует избегать вакцинации живой вакциной из-за возможности развития тяжелых, в т.ч. угрожающих жизни, инфекций. Следует избегать контакта с людьми, которые недавно получили вакцину против вируса полиомиелита.
При комбинированном лечении фторурацилом и митомицином сообщалось о развитии гемолитико-уремического синдрома.
Особенности применения
Кальция фолинат может повысить риск токсичности фторурацила, особенно у пациентов пожилого возраста или ослабленных больных. Наиболее распространенными проявлениями являются лейкопения, мукозит, стоматит и/или диарея, которые могут быть дозолимитирующим. При комбинированном применении фторурацила и кальция фолината в случае развития токсичности дозу фторурацила следует уменьшать больше, чем когда фторурацил применяют отдельно. Комбинированное лечение фторурацилом и кальция фолинатом не следует начинать или продолжать у пациентов с симптомами желудочно-кишечной токсичности независимо от тяжести, до момента исчезновения симптомов токсичности.
Поскольку диарея может быть признаком желудочно-кишечной токсичности, пациенты с симптомами диареи должны находиться под тщательным наблюдением до исчезновения симптомов, чтобы предотвратить быстрое обострение с летальным исходом. При возникновении диареи и/или стоматита рекомендуется уменьшить дозу фторурацила до полного исчезновения симптомов. В частности, у больных пожилого возраста и пациентов с ослабленным общим состоянием из-за болезни повышен риск возникновения токсичности. Поэтому необходима особая осторожность при терапии пациентов такой группы.
Лечение пациентов пожилого возраста и пациентов, подвергшихся предварительной лучевой терапии, рекомендуется начинать с уменьшенных доз фторурацила.
У пациентов, получающих комбинированное лечение фторурацилом/кальция фолинатом, необходимо контролировать уровень кальция и, в случае необходимости вводить дополнительно кальций, если уровень кальция низкий.
Лечение необходимо немедленно прекратить при выявлении таких признаков токсичности: быстрое снижение количества лейкоцитов во время лечения или возникновения лейкопении (< 2500/мкл); тромбоцитопения (< 75000/мкл); стоматит; эзофагофарингит; мукозит; диарея; язвы и кровотечения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта; кровотечения любой локализации; рвота, которая не поддается лечению, или другие серьезные побочные реакции (например нейротоксические и кардиотоксические расстройства).
После восстановления показателей крови (лейкоциты возвращаются к уровню менее 3500/мкл и тромбоциты менее 100 000/мкл) в случае необходимости лечение можно восстановить пониженной дозой при условии отсутствия других побочных реакций, которые требуют прекращения лечения.
Нарушение функций кишечной стенки требует симптоматического лечения в зависимости от тяжести, например, замену растворителя. Диарея легкой степени может быть устранена противодиарейными агентами, но они не эффективны при умеренной или тяжелой диарее.
До и во время терапии фторурацилом рекомендуется проводить такие осмотры (частота этих осмотров будет зависеть от общего состояния пациента, дозы и препаратов, применяемых одновременно): ежедневный осмотр полости рта и глотки для контроля изменений слизистых оболочек перед каждым введением фторурацила: анализ крови, включая дифференциальный анализ крови и тромбоцитов; анализ показателей водно-солевого обмена; показатели печени.
У пациентов, проходивших лечение пероральными антикоагулянтами, необходимо тщательно контролировать протромбиновое время при получении дополнительно монотерапии фторурацилом или комбинированной терапии с левамизолом.
В случае необходимости следует определять активность фермента ДПД до начала лечения 5-фторпиримидинами. В случае назначения бривудина пациентам, которые лечатся фторурацилом, необходимо принять эффективные меры, чтобы уменьшить токсичность фторурацила. Рекомендуется немедленная госпитализация. Все меры следует направить на предотвращение системных инфекций и дегидратации.
За состоянием пациентов, принимающих фенитоин одновременно с фторурацилом, следует установить регулярное наблюдение, поскольку существует возможность повышения концентрации фенитоина в плазме.
Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 мл.
Способ применения и дозы
Лечение фторурацилом нужно проводить только под наблюдением квалифицированных врачей с опытом проведения противоопухолевой терапии в условиях стационара.
Монотерапия
При монотерапии фторурацилом 370–400 мг/м2 площади поверхности тела (ППТ) (но в некоторых случаях значительно выше дозы), как правило, вводят с различными интервалами, используя различные способы введения.
Комбинированная химиотерапия
В комбинации с другими цитостатиками фторурацил вводят с использованием различных доз и способов введения. В большинстве случаев, сообщено о диапазоне доз 500–600 мг/м2 площади поверхности тела, которые вводят в определенное время по соответствующей схеме комбинированной химиотерапии.
Точную дозировку в составе комбинированной химиотерапии получают из протоколов лечения с доказанной эффективностью для лечения каждого соответствующего заболевания.
Взрослые
Фторурацил используют в качестве монотерапии и в составе комбинированной химиотерапии.
Прогрессирующий или метастатический колоректальный рак
Применяют протоколы лечения и дозировки.
Ниже описаны, в качестве примеров, некоторые схемы лечения взрослых и пожилых пациентов с прогрессирующим или метастатическим колоректальным раком. Данные о применении этих комбинаций для лечения детей отсутствуют.
Протокол с повторением курсов лечения два раза в месяц
Каждые две недели в течение 2 последовательных дней (1 и 2 дней цикла) после инфузии 200 мг/м2 кальция фолината продолжительностью 2 часа вводят болюсную инъекцию фторурацила в дозе 400 мг/м2 с последующей инфузией фторурацила в дозе 600 мг/м2 в течение 22 часов.
Протокол с повторением курсов лечения еженедельно
Один раз в неделю после инфузии 500 мг/м2 кальция фолината продолжительностью 2 часа вводят фторурацил в дозе 500 мг/м2 путем болюсной инъекции через час после начала инфузии кальция фолината. Цикл состоит из 6 еженедельных процедур с последующим перерывом продолжительностью 2 недели.
Протокол с повторением курсов лечения ежемесячно
В течение 5 дней подряд после введения болюсной инъекции кальция фолината (20 мг/м2 ППТ) вводят фторурацил в дозе 425 мг/м2 путем болюсной инъекции; повторение курса каждые 4–5 недель.
В течение 5 дней подряд после введения болюсной инъекции кальция фолината (200 мг/м2 ППТ) вводят фторурацил в дозе 370 мг/м2 путем болюсной инъекции; повторение курса каждые 4 недели.
Количество циклов определяет врач в зависимости от ответа на лечение и/или возникновения нежелательных побочных реакций. При применении протокола с повторением курсов лечения еженедельно или ежемесячно комбинированная терапия обычно используется в течение 6 циклов.
Коррекция доз фторурацила при применении комбинированной терапии с кальция фолинатом
Во время комбинированной терапии с кальция фолинатом может возникнуть необходимость в коррекции доз фторурацила и интервалов между его приемами в зависимости от состояния пациента, клинической реакции на терапию и дозолимитирующих токсических эффектов. Снижение дозы кальция фолината не является необходимым.
Адъювантная химиотерапия рака толстой кишки в стадии III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли
Сегодня рекомендуется такие протоколы дозирования.
Протокол с повторением курсов еженедельно
Один раз в неделю в течение 6 недель после инфузии кальция фолината (в дозе 500 мг/м2 ППТ) продолжительностью 2 часа вводят фторурацил в дозе 500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции через час после начала инфузии кальция фолината. Рекомендуется 6 циклов с 2-недельным интервалом между курсами лечения, независимо от коррекции доз или перерывов в лечении, которое не должно длиться дольше одного года.
Протокол лечения с низкой дозой фолиновой кислоты
В течение 5 дней подряд непосредственно после болюсной инъекции кальция фолината (20 мг/м2) вводят фторурацил в дозе 425 мг/м2 путем болюсной инъекции в течение 6 циклов терапии. Циклы терапии повторяются после 4 и 8 недель, а затем через каждые 5 недель.
В зависимости от возникновения токсических побочных реакций может потребоваться корректировка дозы.
Таблица 1
Прерывание терапии при проявлении гематологической токсичности
|Показатели
|Рекомендации
|Лейкоциты < 3500 или тромбоциты < 100000
|Прерывание терапии до увеличения количества лейкоцитов (≥ 3500) и тромбоцитов (≥ 100000)
|Лейкоциты < 2500 или тромбоциты < 75000
|Прерывание терапии до увеличения количества лейкоцитов (≥ 3500) и тромбоцитов (≥ 100000), однако не менее чем на 3 недели
Таблица 2
Прерывание терапии при проявлении желудочно-кишечной токсичности
|Признаки токсичности
|Рекомендации
|Стоматит от слабой до умеренной степени и/или диарея легкой степени (2 раза в день)
|Прерывание терапии до нормализации состояния больного
|Стоматит тяжелой степени и/или диарея от умеренной до тяжелой степени (3–6 раз в день)
|Прерывание терапии до нормализации состояния больного, однако не менее чем на 3 недели
|Желудочно-кишечные кровотечения, истощающая диарея (≥ 7 раз в день) и/или эксфолиативный дерматит
|Приостановить проведение терапии
Адъювантная химиотерапия рака прямой кишки на стадиях II (T3–4) и III (T1–4 N1–2) после предварительного проведения лечебной резекции первичной опухоли
Во время лучевой химиотерапии фторурацил применяют до начала лучевой терапии в дозе 500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции с 1-го по 5-й день на 1-м и 5-й неделе лечения. Во время дальнейшей лучевой терапии фторурацил применяют в той же дозе с 1-го по 3-й день на 9-м и 13-й неделе лечения и затем на 4-м и 8-й неделе после завершения лучевой терапии в дозе 450 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции с 1-го по 5-й день.
Прогрессирующий рак поджелудочной железы
Применяют как монохимиотерапию в разовой дозе 400–500 мг/м2 ППТ путем болюсной инъекции или в дозе 1000 мг/м2 ППТ в виде внутривенной продолжительной инфузии.
Прогрессирующий рак желудка
Применяют как монохимиотерапию или в рамках комбинированной химиотерапии в разовой дозе 500–600 мг/м2 ППТ в виде болюсной инъекции.
Прогрессирующий рак пищевода
В комбинации с цисплатином фторурацил вводят путем 24-часовой непрерывной инфузии в дозе 1000 мг/м2 ППТ с 1-го по 5-й день цикла лечения повторяют каждые 3–4 недели.
Метастатический рак молочной железы
Применяют в составе комбинированной химиотерапии путем введения разовой суточной дозы 500–600 мг/м2 ППТ.
Адъювантная терапия первичного инвазивного рака молочной железы
В составе комбинированной химиотерапии препарат 5-ФУ применяют в разовой дозе 500–600 мг/м2 ППТ.
Плоскоклеточный рак головы и шеи
Неоперабельные местно опухоли у пациентов, ранее не получавших лечения:
- в составе комбинированной лучевой химиотерапии (лучевая терапия плюс цисплатин/фторурацил) фторурацил применяют в дозе 1000 мг/м2 ППТ путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 5-й день курса лечения (повторение курса каждые 3–4 недели).
Локальный рецидив и отдаленные метастазы:
- в зависимости от общего состояния и при наличии сопутствующих заболеваний фторурацил применяют в дозе 1000 мг/м2 площади поверхности тела путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 5-й день курса лечения в комбинации с цисплатином, повторение курса каждые 3 недели, или с 1-го по 4-й день курса лечения в сочетании с карбоплатином, повторение курса каждые 3 недели.
Прекращение лечения, снижение дозы
Лечение необходимо немедленно прекратить при выявлении таких признаков токсичности: быстрое снижение количества лейкоцитов во время лечения или возникновения лейкопении (< 2500/мкл); тромбоцитопения (< 75000/мкл); стоматит; эзофагофарингит; мукозит; диарея; язвы и кровотечения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта; кровотечения любой локализации; рвота, которая не поддается лечению, или другие серьезные побочные реакции (например нейротоксические и кардиотоксические расстройства).
После восстановления показателей крови (лейкоциты возвращаются к уровню менее 3500/мкл и тромбоциты менее 100 000/мкл) в случае необходимости лечение можно восстановить пониженной дозой при условии отсутствия других побочных реакций, которые требуют прекращения лечения.
Пациенты с нарушением функции печени или почек
Снижение дозы не требуется при нарушении функции печени или почек. Снижение дозы следует рассматривать только тогда, когда нарушения печеночной и почечной функции являются одновременными; в более тяжелых случаях дозу уменьшают на 1/3 — 1/2.
Способ применения
Фторурацил применяют внутривенно в виде болюсной инъекции или непрерывной инфузии.
Длительность применения
Решение о продолжительности лечения принимает врач в зависимости от протокола лечения. Терапию следует прекратить в случае отсутствия ответа на лечение, прогрессирования заболевания или возникновения нежелательных реакций, что делает невозможным продолжение терапии.
Примечание
Использовать только прозрачные, от бесцветного до слегка желтоватого цвета растворы. Растворы могут кристаллизоваться при температуре ниже 15 °C. Мутные растворы или растворы с осадками нужно исключить из использования. Использовать только свежеприготовленные растворы.
В случае хранения при низких температурах могут образовываться осадки. Перед использованием флаконы необходимо проверить на наличие осадка. Осадок может быть растворен подогревом до 40 — 60 °С на водяной бане, сопровождая интенсивным взбалтыванием, что не повлияет на качество препарата. Перед использованием раствор необходимо охладить до температуры тела.
Дети
Нет рекомендаций по лечению детей, поэтому не следует применять препарат в педиатрической практике.
Побочные реакции
Для оценки частоты побочных реакций используют следующую классификацию: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100 до <1/10), нераспространенные (≥ 1/1000 до <1/100), редко распространенные (≥ 1/10000 до <1/1000), очень редко распространенные (≤ 1/10000), частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
В пределах каждой частотной группы побочные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.
Инфекции и инвазии: очень распространенные — инфекции; нераспространенные — сепсис; очень редко распространенные — псевдомембранозный колит.
Со стороны кроветворной и лимфатической систем: очень распространенные — лейкопения, миелосупрессия, нейтропения, тромбоцитопения, анемия, панцитопения; редко распространенные — агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: очень распространенные — иммуносупрессия; очень редко распространенные — анафилактические реакции, анафилактический шок.
Со стороны эндокринной системы: редко распространенные — увеличение общего количества тироксина (Т4), увеличение общего количества трийодтиронина (Т3).
Метаболизм и расстройства питания: нераспространенные — гиперурикемия, дегидратация.
Со стороны психики: редко распространенные — спутанность сознания.
Со стороны центральной нервной системы: нераспространенные — нистагм, головная боль, головокружение, симптомы болезни Паркинсона, пирамидные симптомы, эйфория, сонливость; редко распространенные — кортикальные расстройства, экстрапирамидные расстройства, неврит зрительного нерва, периферическая нейропатия; очень редко распространенные — симптомы лейкоэнцефалопатии, в том числе атаксия, острые мозжечковые нарушения, дизартрия, спутанность сознания, дезориентация, миастения, афазия, судороги или кома у пациентов, получающих высокие дозы фторурацила, и у пациентов с дефицитом фермента дигидропиримидиндегидрогеназы.
Единичные случаи инфаркта головного мозга при комбинированной химиотерапии с митомицином С или цисплатином.
Со стороны органов зрения: распространенные — конъюнктивит; нераспространенные — усиленное слезотечение, дакриостеноз, снижение остроты зрения, нарушение движения глазного яблока, фотофобия, диплопия, блефарит, кератит, эктропион.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень распространенные — изменения на ЭКГ; редко распространенные — боль в груди, подобная боли при стенокардии; нераспространенные — аритмия, инфаркт миокарда, миокардит, сердечная недостаточность, артериальная гипотензия; редко распространенные — инфаркт миокарда, дилатационная кардиомиопатия, острая сердечная слабость, мозговая ишемия, желудочковая ишемия, периферическая ишемия, ишемия миокарда, кишечная ишемия, синдром Рейно, васкулит, тромбофлебит, тромбоэмболия; очень редко распространенные — остановка сердца, внезапная сердечная смерть.
Кардиотоксические побочные реакции в основном появляются во время или в течение нескольких часов после первого цикла лечения. Существует повышенный риск кардиотоксичности у пациентов с ишемической болезнью сердца или кардиомиопатией в анамнезе.
Со стороны дыхательной системы: нераспространенные — носовое кровотечение, одышка, бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень распространенные — желудочно-кишечные побочные эффекты очень распространены и могут быть опасными для жизни: воспаление слизистой оболочки, стоматит, эзофагит, фарингит, гастроэнтерит, энтерит, колит, проктит, водянистая диарея, тошнота, рвота, анорексия; нераспространенные — язва желудка, желудочно-кишечное кровотечение.
Со стороны гепатобилиарной системы: нераспространенные — печеночноклеточные нарушения; очень редко распространенные — некроз печени (в т.ч. с летальным исходом), склероз желчных путей, холецистит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень распространенные — алопеция. Синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии наблюдался при длительной и непрерывной инфузии высоких доз препарата. Синдром начинался с дизестезии ладоней и подошв, переходящей в боль и болезненность. Параллельно развивался отек и эритема рук и ног.
Нераспространенные — дерматит, сыпь, крапивница, изменения состояния кожи (сухость кожи, трещины, эритема, зудящая макулопапулезная сыпь, гиперпигментация, гипопигментация), полосатая гиперпигментация или депигментация вблизи вен, изменение ногтевых пластинок (обесцвечивание, гиперпигментация, дистрофия, ломкость ногтей или воспаление, онихолизис), фоточувствительность, местная воспалительная реакция. Редко распространенные — кожная красная волчанка.
Со стороны костно-мышечной системы: нераспространенные — некроз носовых костей.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: нераспространенные — почечная недостаточность.
Со стороны репродуктивной системы: нераспространенные — нарушение сперматогенеза и овуляции.
Другие: расширение вен.
Лабораторные показатели: очень редко распространенные — отмечались единичные случаи увеличения протромбинового времени при комбинированном применении фторурацила и варфарина.
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: очень распространенные — медленное заживление ран, лихорадка, общая слабость, утомляемость, астения.
Отчеты о побочных эффектах.
Отчеты о побочных эффектах после регистрации лекарственного средства очень важны. Они позволяют продолжать мониторинг баланса польза/риск лекарственного средства. В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует уведомить работников здравоохранения.
Срок годности
Запечатанный флакон хранится 2 года.
Фторурацил запрещено использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Флаконы предназначены только для одноразового использования. Неиспользованные остатки препарата следует утилизировать.
Химическая и физическая стабильность после разбавления 5% раствором глюкозы или 0,9% раствором натрия хлорида была продемонстрирована в течение 24 часов при хранении при комнатной температуре (не выше 25 °С).
Химическая и физическая стабильность смесей 5-фторурацила и свободного от трометамола кальция фолината в полиизопреновых пакетах для инфузий была продемонстрирована в течение 2 дней при температуре 32 °С при условии защиты от света.
С микробиологической точки зрения, готовая к использованию смесь должна быть использована немедленно. Если раствор не используется сразу, пользователь несет ответственность за сроки и условия хранения. Если готовая к использованию смесь была получена в контролируемых и валидизированных асептических условиях, она может храниться в течение не более 24 часов при комнатной температуре (не выше 25 °С) в защищенном от света месте.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Не охлаждать и не замораживать.
Упаковка
По 5 мл, 10 мл, 20 мл или 100 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ/Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Пфаффенриедер Штрассе 5, 82515 Вольфратсхаузен, Германия/Pfaffenrieder Strasse 5, 82515 Wolfratshausen, Germany.
Заявитель
Амакс Фарма ЛТД/Amaxa Pharma LTD.
Местонахождение заявителя
Портленд Хаус, Брессенден Плейс, Лондон, SW1E 5RS, Великобритания/Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5RS, United Kingdom.